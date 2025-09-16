search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bach + break dance = love

0
Festivalul George Enescu
0
Publicat:

…nu, nu de tipul ireverenţios Ștefan + Vrâncioaia = love, inscripția găsită de un coleg jurnalist acasă la Baba Vrâncioaia, scrijelită pe un perete. Nu, ci miez de Festival ‒ dovadă că Festivalul Enescu poate fi și așa, programând la Ateneul Român un spectacol cu nume îndrăzneţ, o ocheadă între secole, muzică şi dans aparent ireconciliabile.

Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival

Bach, cu toate sonoritățile, straturile, diversitatea, ritmul, contrapunctul, redate întocmai de Orchestra of the Age of Enlightenment, fondată în 1986, la Londra, cu scopul declarat de a reda istoricește muzica secolelor XVII-XIX.

Și 13 tineri dansatori de street dance, break dance, hip-hop, care și-au găsit în straturile muzicale din Bach casă bună, sub îndrumarea coregrafului danez Kim Brandstrup, mult inspirat de cinematografie și aflat permanent în căutarea și crearea unui teatru al mișcării.

Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival

Pe scurt și literal: Breaking Bach, un program care a făcut senzație la festivalurile de teatru, muzică și dans din Europa și care, iată, a prins viaţă pe 11 septembrie și sub cupola bogat ornamentată a Sălii Mari a Ateneului Român, o mică-mare minune de Festival.

Când să se mai fi întâmplat asta în istoria Ateneului, break dance pe muzică de Bach, frânturi din suite și concerte? Cel mai probabil, niciodată.

Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival

Dar e ceva cu totul magic în această întâlnire peste secole, între secole: cu toată exuberanța, libertatea și bogăția de mișcare pe care o presupune acest tip de dans, Breaking Bach e paradoxal de discret: mișcările sunt largi, exuberante, dar rămân ușoare, fluide, elegante și... tăcute.

E, dacă vreţi, aproape un dans și un vals al șosetelor pe suprafața neagră, special instalată în Sala Mare pentru acest spectacol anume. Se aude doar el, Bach, și se văd doar ei, dansatorii. Tot restul rămâne aproape în anonimitate (muzicienii poartă griuri, dansatorii fac mișcări largi, dar cu totul nezgmotoase).

Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival

Un dans exuberant, dar tăcut, cu Bach drept companion: Concertul pentru două viori și orchestră de coarde, când sunt pe scenă toți dansatorii, straturi-linii-straturi, Sarabanda din Suita pentru orchestră nr. 2, Preludiu din Suita pentru violoncel nr. 1, când violoncelul se leagă cu fire invizibile de tânărul cu maiou roșu rămas în scenă, Curanta din Suita pentru violoncel nr. 2, Sarabanda din Suita pentru violoncel nr. 5, Rondeau din Suita pentru orchestră nr. 3, magicul Concert pentru oboi în sol minor, faimoasa și dătătoarea de fluturi Arie din Suita pentru orchestră nr. 3 și, rezervat pentru final, Concertul brandenburgic nr. 3, unde răsună clavecinul și se-aud, acum se-aud, și respirațiile sacadate, la unison, ale dansatorilor, care dau totul, fac totul, devin totul.

Și unul ca mine, care a ajuns la Ateneu cu inima la gât și turmentat de stratul de căldură umedă din București, va observa după o vreme că a coborât asupra-şi un val de liniște.

Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival

Iar Orchestra of the Age of Enlightenment a devenit, pentru o oră și un pic, Orchestra of the Age of Simplicity: lumina e în muzică, e în dans.

Și mai e ceva: niciunii nu se eclipsează, nici muzicieni, nici dansatori ‒ sunt parteneri de drum într-o călătorie care arată că se pot crea punți între lumi aparent despărțite de secole şi, iată, până acum nepovestitul se povesteşte la Enescu: ritmul interior al compozițiilor lui Bach devine însoțitor sonor pentru dansurile străzii.

Ce fericită întâmplare sub pălăria Festivalului, mai vrem.

Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Foto: Andrei Gîndac / George Enescu Festival
Opinii

Mai multe de la Florentina Tone

Mița Biciclista și epoca ei, în Historia Special de septembrie
Opinii
Yo Kitamura şi lumina, bucuria din Dvořák. Sau cum să câștigi trofeul Concursului Enescu la secțiunea Violoncel
Opinii
Vladimir Jurowski și Festivalul Enescu: o întâlnire norocoasă
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
gandul.ro
image
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Wooooooow! Ce a slăbit Andra! Ce superbisimă! Artista arată uluitor, după ce a dat jos mai bine de 10 kilograme: Ce bine arăți! Ai și întinerit
romaniatv.net
image
A murit actorul Robert Redford! Idolul ecranului devenit regizor și activist, avea 89 de ani
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
velica jpg
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!