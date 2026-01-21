search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Cum ar trebui să răspundă Nicușor Dan invitației lui Trump

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României Nicușor Dan întoarce pe toate fețele consecințele prezenței sau absenței de la Consiliul de Pace inventat de Donald Trump pentru a concura cu ONU.

Președintele SUA Donald Trump
Președintele SUA Donald Trump

Președintele Nicușor Dan nu știe încă dacă va merge la Davos pentru Consiliul pentru Pace unde a fost invitat de președintele american alături de alți 60 de șefi de stat și de guvern. Nu toate statele din Uniunea Europeană au fost invitate. De pildă, potrivit listei pe care a publicat-o Bloomberg, din regiunea est-europeană au fost incluse doar Albania și Ungaria, care au acceptat imediat, plus România, Polonia și Slovenia, care nu au dat, deocamdată, niciun răspuns. Vietnam, Kazahstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Argentina şi Canada au răspuns de asemenea pozitiv invitației.

E evident că Washingtonul a mizat pe relațiile speciale pe care le are cu statele cărora le-a trimis invitații. Franța și Norvegia sunt singurele care au refuzat explicit, dar pe listă se află nu doar marile puteri europene (Germania, Marea Britanie, Italia, Franța, Spania), ci și Rusia, acuzată de crime de război la Tribunalul Internațional de la Haga, cât și aliatul cel mai apropiat al acesteia, Belarus. China a confirmat că a primit invitație, la fel Brazilia și Japonia, dar niciuna dintre ele nu a dat încă un răspuns.

Bucureștiul așteaptă să vadă ce fac celelalte state invitate 

Președintele Nicușor Dan a precizat într-un comunicat de presă că salută inițiativa „privind promovarea păcii și a securității internaționale” și că a început „un aprofundat proces de analiză a conținutului și a implicațiilor Cartei Board of Peace”, pe baza cărei va funcționa Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan sugerează că vrea să vadă dacă nu cumva noua instituție inventată de Trump nu intră în contradicție cu ONU, UE sau OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Pentru șeful statului, evaluarea urmează să stabilească „gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român”.

Bucureștiul așteaptă, de fapt, să vadă ce fac celelalte state invitate, în special Polonia și Germania. Potrivit Strategiei Naționale de Apărare a Țării, România ar trebui să accepte invitația și să fie alături de partenerul strategic, așa cum a fost definit în toate strategiile naționale din 2005 până în 2025. Statele Unite joacă rolul cel mai important în toate planurile de apărare și dezvoltare militară a țării.

Cine sunt prietenii României? 

Dacă Nicușor Dan vrea să respingă invitația președintelui american, atunci trebuie să pună în discuție schimbarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării. În fond, nici președintele, nici ministra de externe nu au avut nimic de spus despre ideea lui Trump de anexare a Groenlandei, ca și cum ideea nu s-ar putea compara cu anexarea Crimeei. O dezbatere mai amplă despre politica externă a țării și principiile pe care mizează în viitor e așteptată în contextul turbulențelor din jur și al devierilor pe care le face partenerul strategic al României.

Până la schimbările pe care România le va face sau nu, Nicușor Dan nu are prea mult timp să se consulte cu prietenii apropiați ai țării. Dar cine sunt acești prieteni? Franța, pe care România nu a ajutat-o când a fost votul pentru MERCOSUR? Germania, care e cel mai mare investitor în România, dar care strategic și politic nu e foarte apropiată de România? Polonia și Turcia, puterile regionale din proximitatea țării, pe care Nicușor Dan le-a cam ignorat?

Această invitație primită de la Donald Trump, într-un organism în care el e șef pe viață și din care vor face parte numai șefii de stat și premierii invitați de el, e o formulă prin care președintele american își verifică nu doar popularitatea, ci și statele pe care se poate baza. Își permite România să nu fie printre ele? Sau ce va face dacă acceptă, iar la întâlnire vine și liderul rus? E destul de bine pregătit Nicușor Dan pentru o întâlnire atât de complicată, în care Donald Trump ar putea să pună pe masă și să valideze un nou plan de pace în favoarea Rusiei?

Critici din partea Națiunilor Unite 

Reuniunea acestui nou organism internațional, pe care vrea să-l prezideze Donald Trump, are loc mâine dimineață, în așa fel încât liderii europeni să poată ajunge până seara la Bruxelles, unde se întrunește Consiliul European pentru a discuta disensiunile cu Statele Unite. Între timp, Washington-ul lucrează la credibilizarea și lărgirea Consiliului pentru Pace, care inițial era menit doar pentru a verifica aplicarea planului în 20 de puncte prin care americanii încearcă să pună capăt războiului dintre Israel și Hamas.

Donald Trump ar vrea să extindă acest Consiliu și să includă toate celelalte zone fierbinți de pe glob, începând cu Ucraina și Venezuela. Potrivit Casei Albe, Consiliul pentru Pace ar lucra cu aprobarea Consiliului de Securitate ONU, deși dinspre Națiunile Unite au venit o serie de critici. Potrivit Time, fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a acestui statut, cu posibilitatea reînnoirii de către președinte. Statele care plătesc o cotizație de un miliard de dolari încă din primul an, nu sunt nevoite să-și reînnoiască mandatul.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

