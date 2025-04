Candidatul coaliției în alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, le-a cerut instituțiilor statului să vină cu precizări, după ce Victor Ponta a dezvăluit că a provocat inundațiile care au avut loc în România în 2014 pentru a proteja Serbia.

„Că l-ai trădat pe Geoană, că m-ai trădat pe mine, că ți-ai trădat de atâtea ori partidul, PSD, că ți-ai trădat toți apropiații din politică, asta știa toată lumea, nu se mai mira nimeni”, a spus Crin Antonescu într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Acesta a declarat că dezvăluirea făcută de contracandidatul său, fostul premier Victor Ponta, „depășește orice imaginație”.

„Dar că ai fost în stare să îndrepți apele asupra românilor, fără să le spui, că ai fost în stare să treci peste avizul specialiștilor, inundând satele românești, fără să anunți pe nimeni, să fii mândru de chestia asta acum și să spui că în schimb ai primit ciubuc cetățenia altei țări, când tu erai prim-ministru al României, asta depășește orice imaginație. Retrage-l, domnule Ghiță! Te face de râs, ne face de râs pe toți”, a mai afirmat Crin Antonescu.

El a lansat și câteva întrebări autorităților statului, privind decizia pe care Ponta și-a asumat-o în 2014, de a lăsa apa Dunării să inunde satele românești, subliniind că românii merită să afle nivelul trădării.

„Adresez în final câteva întrebări pentru instituții. În ce cadrul legal a fost luată această decizie? Cât au fost pagubele și cine le-a plătit? A existat un acord internațional oficial? Românii merită să afle nivelul trădării.”

Reacția vine după ce Victor Ponta a dezvăluit că motivul pentru care a obținut cetățenia sârbă este că, în 2014, în perioada în care era premier, a ajutat Serbia în timpul inundațiilor.

"Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval", a spus Victor Ponta.