Mircea Dinescu, șocat să afle că Victor Ponta i-a inundat casa în 2014: „Îl dau în judecată și cer un milion de euro”

Declaraţia lui Ponta privind inundarea deliberată a mai multor localităţi din România în 2014 a declanşat un adevărat scandal. Poetul Mircea Dinescu, care a trebuit să-şi părăsească locuinţa cu barca, ameninţă că îl dă în judecată şi spune că este un act de trădare naţională.

În cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN, poetul Mircea Dinescu, care acum a aflat că inundaţiile din 2014 au fost provocate la ordinul lui Victor Ponta, a povestit cu s-a trezit că Dunprea a crescut într-o singură noapte cu peste 5 metri şi a fost nevoit să-şi părăsească locuinţa timp de săptămâni. El spune că fostul premier ar trebui să facă închisoare pentru astfel de „mârşăvii” şi anunţă că îi va intenta proces şi îi va cere despăgubiri în valoare de un milion de euro.

Scriitorul Mircea Dinescu îi critică dur pe Victor Ponta, după ce candidatul independent la alegerile prezidențiale a afirmat, cu mândrie, că el a fost cel care în 2014 a dat ordin să fie inundate satele românești pentru a salva Belgradul.

„În primul rând că domnul Ponta e un mincinos, unu la mână. A doua, e și puțin ticălos, pentru că eu n-am știut până în ziua de astăzi că el e autorul acelei mârșăvii de a deschide Porțile de Fier, să fie inundate satele românești și să nu fie inundat Belgradul. În primul rând, domnul Ponta nu știe legea vaselor comunicante. Belgradul e la 200 de kilometri de Porțile de Fier, nu avea nicio legătură Belgradul cu deschiderea aia, pentru că până ajungea la Porțile de Fie, să se umfle Dunărea... încât să întoarcă până la Belgrad... E o prostie, deci e analfabet și aici.

Într-adevăr, puteau să fie inundate niște sate sârbești din zonă. Eu m-am trezit cu Dunărea crescută. A crescut într-o noapte cinci metri și a trebuit să mă urc într-o barcă și să plec și vreme de două săptămâni am venit cu barca la „coșmelia” mea, cum zice Ponta.

Să lămurim și chestia asta: unde stau eu aici. Stau în vechea casă unde a fost comandamentul portului-cetate de la 1880. Casa a fost luată de grănicerii români în 1945 până în 1991. În 1991 am făcut schimb cu primăria, în fine... Casa a fost devalizată, s-a furat de pe ea toată lemnăria. A fost o coșmelie când am cumpărat-o, am refăcut-o”, a povestit Mircea Dinescu, la Antena 3 CNN.

De asemenea, poetul este revoltat pentru faptul că, deşi inundaţia a fost dirijată, nicio autoritate nu i-a anunţat pe cei vizaţi despre ce urmează să se întâmple. În plus, el spune că nu a primit nicio despăgubire pentru pierderile suferite.

„N-a venit nici dracu’. S-a auzit că o să crească Dunărea, dar n-a venit nimeni. Eu am avut o bărcuță și m-am dus mai la vale. Casa din fericire... S-a umplut beciul... în fine, a fost așa, dar erau și cinci căsuțe care au fost distruse, dușumelile, lucrurile de-acolo. Vreme de o săptămână a curs Dunărea prin fața și prin spatele casei, dar eu n-am știu că Ponta este autorul acestei ticăloșii. Azi am aflat, n-am primit niciodată nicio despăgubire, nici de la el, nici de la statul român”, a mai spus Mircea Dinescu, explicând că o să ia legătura cu oamenii din comuna Rastu, care au fost afectaţi de inundaţii, pentru a cere despăgubiri.

Cu această ocazie, vreau să-i strâng pe oamenii din comuna Rastu cărora le-a distrus casele, și a distrus o comunitate de olteni acolo și care s-au mutat, până la urmă, dar nu în case făcute de statul român ci de Gigi Becali. Ponta n-a făcut nimic, eu am crezut că el e doar mincinos, dar e și ticălos”, a declarat Mircea Dinescu.

Totododată, el consideră că pentru o astfel de acţiune împotriva propriilor cetăţeni, Victor Ponta ar trebui să fie acuzat de trădare naţională şi să ajungă supă gratii. Asla lăsând de o parte despăgubirile în valoare de un milion de euro pe care intenţionează să i le ceară în instanţă.

Scriitorul spune acum că îl va da în judecată pe Victor Ponta și îi va cere despăgubiri morale în valoare de 1 milion de euro. „În mod normal ar trebui să fie băgat la pușcărie, e o chestie de trădare națională”.

„Este o combinație foarte nereușită în structura acestui om, pentru că trebuie să fie japonez să-ți faci harakiri în campanie rescunoscând o asemenea chestie sinistră, pe care n-o știa nimeni în afară de el. Eu n-am știut-o și nici oamenii de acolo, din satele inundate n-au știut că Ponta e autorul. E și o formă de prostie, că Iliescu a spus că e prostănac Geoană, dar Geoană e un om deștept, vă spun eu. Ponta e prostănacul lui Iliescu, dar nu o știa pe vremea aia. Ca să recunoști, încă o dată, această ticăloșie și o crimă la adresa satelor de pe malul Dunării, satelor oltenești.

Eu o să-l dau în judecată pe Ponta, o să-i caut și pe oameni, să-mi angajez un avocat să-l caute, să-l dăm în judecată să cerem și despăgubiri materiale și morale.

Mi-amintesc că Gigi Becali a venit și a construit Rastu Nou în care nu știu dacă oamenii locuiesc cu adevărat, că mulți dintre ei s-au întors, săracii, unde s-au născut strămoșii lor și au refăcut cât de cât. Dar aceste sate, înainte să se nască Victor Ponta dintr-o eroare a naturii, n-au fost niciodată inundate, să știți.

Pentru mine, ca să fiu sincer, atunci m-a costat 50.000 de euro să schimb dușumelele la cinci căsuțe, să refac tencuiala, paturile pe care le-am aruncat. În casa asta mai mare, din fericire, era făcută de meșteri italieni ușor înalțată și în afară de beci, unde mi-a distrus toate conservăraiele, n-am avut alte pagube, dar ca să refac acele case pe care eu le luam în chirie de la administrația portuară și unde mai dormeau turiști adurat un an de zile.

Despăgubiri morale i-aș cere de un milion de euro, că e mincinos și ticălos în același timp. El e primul politician român, eu am crezut că are origini ușor mongoloide, așa, e simpatic cu fața lui de mongol, dar e japonez, și-a făcut harakiri. În mod normal, ar trebui băgat și la pușcărie puțin. E o chestie absolut de trădare națională, să vrei tu să devii moț cetățean de onoare al Serbiei, bătându-ți joc de oamenii de pe malul Dunării românesc”, a mai spus Mircea Dinescu.