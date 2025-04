Victor Ponta a vorbit în cadrul emisiunii „Hai, live!”, găzduită de Robert Turcescu și Dan Andronic, despre motivul pentru care a primit cetățenia sârbă.

Întrebat de Robert Turcescu câte cetățenii are, Ponta, candidat independent la alegerile din mai, a spus că are două, dar că va merge la Belgrad pentru a renunța la cetățenia sârbă.

Motivul pentru care acesta a obținut cetățenia sârbă este că, în 2014, în perioada în care era premier, a ajutat Serbia în timpul inundațiilor.

„Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, povestește Ponta.

Ponta precizează că s-a refuzat inițial deschiderea Porților de Fier deoarece partea românească ar fi fost inundată. Acestea au fost însă deschise, dar oamenii au fost relocați temporar și ulterior despăgubiți.

„Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…”, continuă Ponta.

„Parlamentul a fost cel care a votat. Era o cetățenie onorifică”

După ce a ajutat Serbia, Ponta povestește că Parlamentul de la Belgrad este cel care a votat în favoarea acordării cetățeniei, una onorifică.

„Da, dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu?! Crama lui Dinescu… Las’ că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost.

Și, în cazul meu nu mi-a dat-o președitele (cetățenia sârbă n.r.). Parlamentul a fost cel care a votat. Era o cetățenie onorifică, am fost în același timp cu… cum îl cheamă, mă, pe actorul ăsta… Steven Seagal. Noi doi am primit cetățenia atunci. Mă gîndeam că na, nu mai fac politică… Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare”, mai povestește Ponta.

Cu toate aceseta, Ponta a anunțat că a depus cererea pentru a renunța la cetățenia sârbă.

„Da, am și făcut-o, am și făcut-o (…) Trebuie să merg la Ministerul de Interne (din Serbia, n.r.)… Dar atenție, stai puțin. Nu e o probelmă de legalitate. Poți să fii cetățean american, turc, francez, ce vrei tu. Cred că Cristian Terheș, dacă nu mă înșel, este cetățean american. Avem mulți români, în Europa mai ales, care au cetățenie italiană, spaniolă, franceză. Era o chestie, dom le, ești președintele României, asta e, renunți la alte lucruri”, încheie candidatul.

În martie, Ponta anunțase că va renunța la cetățenia sârbă, având în vedere angajamentul său „de a pune doar România pe primul loc”.

„Având în vedere validarea candidaturii mele la funcția de Președinte și angajamentul meu de a pune doar România pe primul loc, am luat decizia de a renunța în mod oficial la cetățenia onorifică pe care am primit-o din partea Parlamentului și a poporului sârb în anul 2018”, a anunțat Victor Ponta pe Facebook.

Decizia vine și în urma unor informații că cetățenia sa sârbă ar fi făcut obiectul unor controverse.

El a subliniat totodată că „nu există nicio interdicție legală privind candidatura cetățenilor români care au și cetățenia altei țări. Sunt mulți români care au dobândit cetățenia statului în care locuiesc și muncesc; dreptul acestora de a alege și de a fi aleși nu trebuie îngrădit doar pentru că au obținut o altă cetățenie. Susținerile reprezentantului AUR în BEC sunt evident netemeinice din punct de vedere legal și reprezintă o ipocrizie politică detestabilă, atâta timp cât afectează dreptul fundamental al cetățenilor români cu dublă cetățenie”.