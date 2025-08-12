search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cel mai mare avion din lume va fi construit în Italia. Pentru ce misiuni a fost gândit colosul aerian

0
0
Publicat:

În Italia va fi construit WindRunner, cel mai mare avion din lume, proiectat special pentru transportul mărfurilor foarte grele și voluminoase, în special turbine eoliene de dimensiuni uriașe, necesare pentru noile centrale electrice. 

Proiectul avionului „mamut” a fost selectat la Forumul de la Davos / Sursa foto: Profimedia
Proiectul avionului „mamut” a fost selectat la Forumul de la Davos / Sursa foto: Profimedia

Dezvoltat de startup-ul american Radia, susținut de cercetări MIT și recunoscut la Forumul Economic Mondial de la Davos, acest colos aerian promite să revoluționeze logistica pentru energia regenerabilă. 

Colosul este construit de Radia, un startup american fondat în 2016 pe baza cercetărilor lui Mark Lundstrom, profesor la MIT și expert în energie regenerabilă. Așa cum se întâmplă adesea în SUA, cercetările omului de știință au ieșit din laboratoarele academice și s-au transformat într-o afacere. Forumul Economic Mondial de la Davos l-a selectat ca Unicorn al WEF, cu un potențial ridicat de creștere, iar compania Radia a ales Italia ca fiind ţara cea mai potrivită pentru asamblarea și lansarea WindRunner, notează Il Corriere Della Sera,  citată de Hotnews.ro. 

Aeronava va fi construită pentru a transporta mai ușor turbine eoliene gigant

Însă înainte de a aprofunda aspectul cargo, trebuie să facem un pas înapoi și să revenim la studiile lui Lundstrom, care demonstrează că palele turbinelor eoliene terestre cu o lungime de 104 metri – cu aproximativ 30 de metri mai lungi decât cele actuale – pot capta mai mult vânt și pot produce electricitate la costuri semnificativ mai mici decât alte surse, de la energie solară la energie nucleară și energie eoliană offshore. 

Aceasta este soluția pentru așa-numitele parcuri eoliene Gigawind, care prezintă însă o problemă: cum să transportăm aceste pale gigantice, care trebuie să fie o singură piesă, nedezasamblată, la fața locului? Analiza lui Lundstrom exclude mai multe opțiuni, inclusiv transportul rutier (curbe, tuneluri), nave și elicoptere (care sunt prea mici) sau dirijabile (care sunt prea ușoare pentru o paletă de 72 de tone). Singura opțiune rămasă era utilizarea unui avion de marfă care, însă, nu există la această dimensiune. Așa că Lundstrom a fondat Radia și a început planificarea și strângerea de fonduri. 

Scopul este acela de a deschide o nouă piață. „În proporție, este aceeași cale pe care Elon Musk a parcurs-o cu Tesla la începuturile sale”, explică Giuseppe Giordo, care din luna mai a anului trecut ocupă funcțiile de președinte și CEO al Radia pentru Europa și Italia. Un manager de top experimentat, cu o carieră în fruntea unor companii autohtone precum Alenia North America, Alenia Aermacchi (fosta Finmeccanica) și străine (Saudi Arabian Military Industries), al cărui rol este cel de a conduce operațiunile grupului, începând cu cele din Italia.

Avionul ar urma să transporte componente ale centralelor eoliene / Sursa foto: Radia.com
Avionul ar urma să transporte componente ale centralelor eoliene / Sursa foto: Radia.com

Câte astfel de avioane vor fi produse în fiecare an

„Până la sfârșitul acestui an, vom fi operaționali pentru a începe producția în 2029 și a garanta primele livrări în 2030. În fiecare an, vom produce cinci aeronave pentru un total de 120 de WindRunner, care vor fi gestionate apoi de compania-mamă americană pentru a livra mega-turbinele eoliene.”

Cifrele sunt impresionante: WindRunner este o aeronavă cu încărcare frontală, lungă de 108 metri, cu o anvergură a aripilor de 80 de metri și o rază de zbor de 2.000 de kilometri.

Au fost deja semnate acorduri cu Leonardo, care va construi fuselajul, cu Magnaghi Aerospace (în Campania) pentru trenul de aterizare, precum și cu companii spaniole (Aernnova pentru aripi), olandeze și engleze. Centrul de asamblare va fi Italia, în special în regiunea Puglia, cu uzina Grottaglie în pole position, aflată în criză din cauza dificultăților Boeing, dar în proiect sunt implicate și regiunile Campania și Calabria (aceasta din urmă pentru proiecte de formare).

Datorită proiectului, mii de locuri de muncă vor fi create

Acest lanț de aprovizionare industrial existent ar putea beneficia de investiții de câteva miliarde și ar putea crea cel puțin 2.500 de locuri de muncă, fără a lua în considerare industriile conexe, unde estimarea este de cinci ori mai mare.

„Europa se dovedește a fi o zonă strategică pentru viitorul Radia, iar Italia este un partener cheie nu numai pentru capacitatea sa industrială, ci și pentru angajamentul său comun de a accelera tranziția energetică”, spune Lundstrom.

Guvernul crede și el în proiect, iar Ministerul Afacerilor și Made in Italy, condus de Adolfo Urso, a semnat un memorandum pentru a crea o rută rapidă prin așa-numita Zonă Economică Unică (ZES), o zonă economică specială care garantează unele avantaje fiscale, dar, mai presus de toate, timpi accelerați de eliberare a permiselor. Giordo continuă: „Viziunea și ambiția companiei, susținute de tehnologia revoluționară precum WindRunner, reprezintă o provocare curajoasă. Radia crede în Italia, chiar dacă trebuie să accelerăm procesele birocratice, care pentru americani sunt de neînţeles”.

Unde vor putea fi văzute pe cer aceste avioane impresionante

Unde vor zbura WindRunner-ele? Cu siguranță nu în țări precum Rusia sau China, însă există un mare potențial de dezvoltare în toată Africa de Nord și în Est, unde investițiile în producția de energie verde cresc vertiginos.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Antrenorul de fotbal Toader Șteț a murit la 70 de ani! Ce s-a întâmplat cu acesta înainte să se stingă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Începe marea operațiune. ANAF începe controale devastatoare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie