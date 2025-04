În dezbatere prezidențială de la Digi24, niciunul dintre cei prezenți nu a punctat decisiv pentru alegătorii nehotărâți, dar atacurile dure dintre candidații pro-europeni va face aproape imposibilă coagularea voturilor din acest spectru în turul II, spune analistul politic Cristian Hrițuc.

Prima dezbatere prezidențială televizată a avut loc, aseară, la Digi 24, cu doar trei candidați dintre cei cinci invitați. „Adevărul” a discutat cu analistul politic Cristian Hrițuc despre cum s-a descurcat fiecare candidat.

Pe scurt, analistul a descris astfel rezultatul dezbaterii: „O pierzătoare clar Lasconi. Și doi candidați care au terminat cu remiză: Nicușor Dan și Crin Antonescu. Niciunul nu a arătat că e prezidențial. Niciunul nu a pierdut voturi. Niciunul nu a câștigat. Probabil, indecișii sunt cei mai dezamăgiți, iar fanii echipelor sunt mulțumiți că și-au văzut candidații”.

Cum s-a descurcat Crin Antonescu

Cristian Hrițuc a analizat punctele forte și slabe ale fiecărui candidat. Despre Crin Antonescu, a punctat:

-A reușit să puncteze niște nerealizări ale lui Nicușor Dan în administrație, în special pe partea spitalele blocate de Nicușor Dan și partea de buget a primăriei capitalei;

- A reușit la un moment dat să întoarcă dezbaterea și oarecum să iasă de sub focul Elenei Lasconi, care a vrut să cam distrugă toată dezbaterea, a vrut să o treacă într-un registru mai de mahala. A reușit să puncteze pe partea de puci desfășurat de USR împotriva Elenei Lasconi, deci practic a reușit să iasă, să nu fie prins la mijloc între doi candidați.

- În ceea ce privește calitatea de orator, care este punctul său forte, eu cred că putea mai mult. S-a văzut că a fost nervos la început. Avea un avantaj enorm față de ceilalți candidați, pe care nu l-a fructificat pe măsura așteptărilor.

- A reușit să transmită destul de puțin din programul pe care îl are. Are câteva elemente foarte bune în programul său și din cauza modului în care a fost gestionată toată dezbaterea s-a concentrat mai mult pe contre și nu a reușit să proiecteze imaginea de prezidențiabil și de politician cu experiență care are câteva calități în plus față de ceilalți doi candidați. N-a reușit să puncteze pe linia de securitate și pe externe, unde el are niște atribute mai ferm conturate decât ceilalți candidați. Nu și-a pus în valoare toate aceste atuuri.

- Nu a reacționat foarte bine la atacul lui Nicușor Dan cu privire la perioada în care a fost ministru al sporturilor și a privatizat mai multe baze sportive. A stat foarte mult pe subiect, permițându-i lunii lui Nicușor să dezvolte teza cu rechinii imobiliari. Trebuia să iasă mai repede din acel clinci și trebuia să argumenteze că totuși sunt niște acuzații răsuflate de 20 de ani. Și la modul în care a prezentat-o a fost mult prea mult în defensivă prea mult timp. Ceea ce i-a permis lui Nicușor Dan să pună de câteva ori chestiunea, să-și rostogolească expresia cheie „rechini imobiliari” și să-l asocieze pe el cu rechinii mobiliari.

-A răspuns uneori prin glumițe la aceste atacuri, dar consider că este un minus acest lucru.

- la secvența cu comentariul la adresa reporteriței de la Digi, privind faptul că este foarte tânără, nu cred că a fost o gafă a lui Antonescu, ci mai degrabă o exagerare a Elenei Lasconi, a fost o încercare a lui Lasconi să se urce un mini-conflict. Nu cred că a perceput cineva, nici doamnele reporter nu l-au perceput ca fiind exagerat pe Crin Antonescu. A fost un element de culoare pe care a încercat să-l exploateze Elena Lasconi ca să se pună mai mult ea în valoare ca apărătoarea femeilor, pentru că electoratul ei e format în majoritate din doamne.

Cum s-a descurcat Nicușor Dan

Cristian Hrițuc a făcut o analiză și a modului în care s-a prezentat Nicușor Dan:

- A reușit în primul rând să arate că poate face față unei dezbateri, pentru că ăsta era minusul cu care el era perceput că intră în această campanie.

- Strategic, din obiectivul lui de comunicare, cred că a jucat destul de bine. A reușit să își transmită câteva mesaje, cum este și acesta privind rechinii imobiliare care vine practic în linia lui de campanie. Nu cred că speța cu privatizarea de către Crin Antonescu a bazelor sportive este o super-dezvăluire, dar este o încercare de atragerea a adversarului în zona împotriva căreia el a luptat tot timpul. A încercat să-l lipească pe Crin Antonescu de zona asta a rechinilor imobiliari, în contextul în care el s-a proiectat ca luptător împotriva rechinilor imobiliari. Practic, a adus lupta pe teritoriul lui.

- A fost destul de echilibrat, deși a fost atacat la un moment dat din ambele părți, a reușit să țină lupta. Păstrându-și calmul a reușit să fructifice postura de victimă atacată din toate părțile. Adică a atras un procent de simpatie pentru cel atacat, tocilarul pus la colț de către guralivi. Nu cred că atacurile din partea lui Antonescu și a Elenei Lasconi au fost planificate dinainte. Crin a început atacat de Lasconi și datorită experienței a reușit la un moment dat să o facă pe Lasconi să-l atace pe Nicușor și să se coalizeze.

- A reușit să iasă OK din atacurile la care a fost supus, dar așa cum am spus nu a punctat decisiv pe ce voia de fapt publicul să puncteze, adică să arate că e prezidențiabil. Să arate că are calități de prezidențial. De altfel, niciunul dintre candidați nu a demonstrat asta.

- Axatul pe niște acuzații de 20 de ani, din punct de vedere strategic nu cred că e ceea ce trebuie. Adică are o zonă mult mai largă de atac și s-a conturat acolo. Ok, poate să fie un plus ca a introdus rechinii imobiliari, dar până la urmă sunt niște acuzații de 20 de ani. Adică are, cum să zic, metaforic vorbind, toată poarta goală în față și el preferă să dea pe un colț. Crin Antonescu poate nu poate fi atacat pe activitatea din ultimii 10 ani, dar în spate are o coaliție care e urâtă de oameni. Iar Nicușor Dan alege din punct de vedere strategic să se ducă pe niște atacuri. care nu au atât de mult impact sau au un impact în altă categorie de public decât cea vizată de el.

„Meci nul între Antonescu și Dan”

Concluzia analistului politic este că a fost un meci nul între Nicușor Dan și Crin Antonescu.

„Fiecare a punctat pentru electoratul lui. Dar nu cred că vreunul a convins în zona de indeciși, pentru că oamenii așteaptă să vadă acel om puternic care poate conduce statul, care poate asigura securitatea românilor și care poate negocia în plan extern. Ne referim la context. Toți românii știu că e un context geopolitic extrem de complicat, așteptările sunt mari și oamenii au așteptări de la președinte, în special pe zona de atribuții, pe zona de securitate și politică externă”, a arătat Hrițuc.

Candidatul cu cea mai slabă prestație

Despre Elena Lasconi, analistul a remarcat începutul foarte agresiv. „A început foarte agresiv, dar nu cred că a fost un plus pentru ea. A încercat să ducă totul în zona de mahala pentru că e mai ușor când nu ai soluții sau când nu poți să proiectezi soluții, să stai doar în zona de atacuri și într-un registru mai jos”, a detaliat analistul. Aceasta arată, conform analistului, că „nu este adecvată pentru funcția de președinte. Toată prestația ei a fost foarte slabă.”

Sceneta lui George Simion

Despre decizia lui Simion de a părăsi dezbaterea și de a orchestra o mică scenetă, Hrițuc crede că i-a adus avantaje. „Din punct de vedere strategic el a jucat bine, n-avea ce să caute la o confruntare. Dacă el era în confruntare, toate tunurile erau pe el. A făcut-o într-un mod de telenovelă, a venit cu florile când era audiență maximă. A punctat”, spune analistul.

Absența lui Ponta

Ponta la fel. „Este și el câștigătorul dezbaterii de ieri. De fapt, izolaționiștii au arătat că este o bătălie foarte mare între candidații pro-europeni. Ei s-au conservat și-au păstrat avantajele, iar diferența la Ponta a fost că a arătat că el e cu Trump, că joacă altă carte.”

Până la urmă, motivele invocate pentru lipsa de la dezbatere nici nu au mai contează, deși au fost argumente fezabile în cazul lui Ponta, spune Hrițuc.

„O altă dezbatere de genul acesta și șansele izolaționiștilor cresc”

Concluzia analistului politică este tristă. „Dacă mai vedem o dezbatere de genul ăsta cu o prestație a candidaților pro-europeni de genul acesta, șansele lui Simion și ale lui Ponta cresc.”

În turul II, indiferent că intră Nicușor Dan sau Crin Antonescu, va avea nevoie de voturile celorlalți, explică el. „Ieri am văzut niște candidați care se atacă reciproc cu chestii mai mult personale. Și la cum s-au proiectat ieri din dezbatere, va fi greu pentru candidați să aducă electoratul din zona cealaltă, fie că te numești Nicușor Dan, fie Crin Antonescu”, spune el.

Ambii candidați "trebuie să transmită mai multă consistență”, conchide Hrițuc.