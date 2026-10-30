Schemă de fraudă TVA. Cum se face, care sunt consecințele

O vânzare prezentată doar pe hârtie ca fiind făcută într-un alt stat, taxe încasate și neplătite sau rambursări cerute fără drept: acestea sunt câteva dintre mecanismele prin care TVA poate deveni instrumentul unor fraude transfrontaliere. Efectele nu se opresc la bugetele naționale, ci pot afecta și resursele Uniunii Europene.

Totuși, nu orice datorie fiscală și nu orice tranzacție cu un partener străin înseamnă o asemenea fraudă. Diferența o fac existența unui plan fraudulos, rolul fiecărui participant și prejudiciul produs, explică procurorul Anca Ramona Mocianu într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro.

Cum poate funcționa schema

Un exemplu este vânzarea unor bunuri în România, prezentată în documente ca o livrare către o firmă din alt stat membru, pentru a beneficia nejustificat de scutirea de TVA. În realitate, marfa nu părăsește țara, iar documentele care ar trebui să dovedească transportul sunt nereale.

O altă metodă presupune ascunderea unor operațiuni care trebuiau declarate autorităților fiscale. Dar frauda nu se bazează întotdeauna pe documente false: uneori, chiar declarații corecte pot fi folosite pentru a masca o schemă.

De exemplu, o societate declară TVA datorată, însă, potrivit planului fraudulos, banii sunt retrași, iar firma este abandonată fără să achite taxa. Esențial este că simpla neplată nu dovedește singură infracțiunea: trebuie demonstrată participarea intenționată la mecanismul fraudulos.

Ce înseamnă pragul de 10 milioane de euro

Analiza privește o infracțiune specifică, reglementată de articolul 9¹ din Legea nr. 241/2005. Textul leagă răspunderea penală de o schemă frauduloasă transfrontalieră care diminuează cu cel puțin 10 milioane de euro resursele bugetului Uniunii Europene. Pragul nu trebuie confundat cu o limită sub care orice fraudă cu TVA ar fi permisă sau lipsită de consecințe penale.

Calculul prejudiciului ridică însă o problemă importantă. Autoarea observă că legea română vorbește despre diminuarea resurselor bugetului UE, în timp ce directiva europeană relevantă se raportează la prejudiciul total al schemei, pentru statele afectate și Uniune. În opinia sa, diferența ar trebui clarificată legislativ, fără extinderea răspunderii penale dincolo de ceea ce prevede legea națională.

Participarea la fraudă trebuie dovedită

Pentru stabilirea răspunderii nu este suficientă identificarea unor facturi sau a unei taxe neachitate. Trebuie demonstrat cum funcționa schema, cine a contribuit la ea, cu ce intenție și ce pierdere a produs. Prejudiciile unor fraude independente nu pot fi adunate automat, iar aceeași pierdere nu trebuie contabilizată de două ori.

Mesajul central este unul de precizie: combaterea fraudelor transfrontaliere presupune atât urmărirea mecanismului financiar, cât și delimitarea celor implicați conștient de partenerii comerciali de bună-credință.