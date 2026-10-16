Obligatoriu cu avocat pentru contracte și divorțul cu copii minori

Un proiect de lege depus la Senat pe 14 octombrie 2026 propune schimbări care îi privesc direct pe cei care divorțează, încheie anumite contracte sau caută sfaturi juridice online. Inițiativa vizează și protejarea informațiilor confidențiale încredințate avocaților, inclusiv atunci când sunt păstrate în format digital, potrivit JURIDICE.ro. Măsurile sunt propuneri legislative, nu reguli deja introduse prin acest proiect.

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Asistență obligatorie la divorțurile cu copii minori

Una dintre modificările importante ar fi asistarea obligatorie de către avocat a soților care divorțează și au copii minori, indiferent de procedura aleasă.

Proiectul prevede și asistență juridică din oficiu sau ajutor public judiciar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Aceasta nu înseamnă însă că avocatul ar fi gratuit pentru toată lumea.

Unele contracte ar trebui redactate de avocat

Inițiativa propune și completarea Codului civil. Atunci când legea cere un înscris sub semnătură privată pentru valabilitatea sau dovedirea unui contract, documentul ar trebui întocmit de avocat, dacă legea nu prevede altfel.

Propunerea nu privește, așadar, orice înțelegere dintre două persoane. În plus, proiectul precizează că nerespectarea acestei obligații nu ar duce automat la nulitatea contractului: această sancțiune ar interveni numai dacă legea o prevede expres.

Potrivit Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), implicarea avocatului înainte de apariția unui conflict urmărește prevenirea litigiilor.

Reguli pentru sfaturile juridice oferite online

Proiectul face diferența între informațiile generale despre lege și consultanța juridică personalizată, care presupune analizarea unei situații concrete și oferirea unui sfat. Distincția s-ar aplica indiferent de tehnologia folosită.

Publicarea unor explicații generale despre drept sau oferirea unor modele standardizate de documente nu ar reprezenta, în sine, consultanță juridică, atât timp cât nu implică analiza unui caz concret.

Pentru serviciile juridice oferite online cu încălcarea legii, UNBR ar putea cere instanței încetarea încălcării și, când este necesar, identificarea persoanei responsabile. Primul termen de judecată ar urma să fie stabilit în cel mult cinci zile de la înregistrarea cererii. Sunt propuse și sancțiuni pentru folosirea fără drept a unor denumiri care creează impresia că furnizorul este avocat.

Confidențialitate și pentru documentele din cloud

O altă schimbare urmărește extinderea protecției secretului profesional indiferent de locul în care sunt păstrate informațiile: în cabinet, pe telefon, pe laptop sau în cloud, inclusiv la furnizori de servicii.

Proiectul include și garanții pentru protejarea acestor informații în timpul controalelor administrative.

Inițiativa modifică legea profesiei de avocat și Codul civil. Forma prezentată este cea depusă la Senat, urmând dezbaterea parlamentară.