Cât de bine te descurci la întrebări de cultură generală? Intră în joc cu quizurile Adevărul
Când ai verificat ultima dată câte lucruri știi, doar de dragul jocului? Lasă pentru câteva momente știrile și pune-ți curiozitatea la încercare în secțiunea Quiz a platformei de jocuri Adevărul. Invitația este simplă: intră, alege o provocare și vezi cum te descurci.
27 de întrebări pentru o pauză altfel
Pe 16 noiembrie, pagina afișează în categoria General un quiz cu 27 de întrebări și 270 de puncte, alături de mențiunea unui bonus de 20%. Un bun punct de plecare pentru cei care vor să înlocuiască derularea ecranului cu o provocare de cultură generală.
Câte răspunsuri crezi că vei ști? Pornește cu propria estimare și lasă întrebările să te surprindă. Nu trebuie să transformi pauza într-un examen: ia-o ca pe o ocazie de a-ți pune la încercare cunoștințele, într-o notă relaxată.
Trimite provocarea și prietenilor
Pe pagină găsești și opțiunea „Trimite jocul”. Invită un prieten să încerce quizul și transformați întrebările într-un subiect de conversație. Cine are mai multă încredere în cunoștințele sale înainte de prima întrebare?
Acceptă provocarea: intră în secțiunea Quiz, încearcă testul și păstrează pagina la îndemână pentru următoarea pauză de joc.