 O universitate trece la cursuri online din cauza facturilor la încălzire. Ministerul Educației critică decizia | adevarul.ro
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O universitate trece la cursuri online din cauza facturilor la încălzire. Ministerul Educației critică decizia

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Facturile tot mai mari la încălzire și energie electrică au determinat Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad să decidă mutarea temporară a activității didactice în mediul online. Ministerului Educației și Cercetării a reacționat, anunțând suplimentarea finanțării cu peste 1,2 milioane de lei, dar a respins ideea că situația este cauzată de subfinanțarea instituției.

Ramona Lile, rectorul UAV Arad
Ramona Lile, rectorul UAV Arad Foto: FB Universitatea „Aurel Vlaicu”

Săptămâna trecută, conducerea UAV anunța că majoritatea celor peste 7.000 de studenți vor participa la cursuri online în următoarele cinci săptămâni, până la vacanța de iarnă, pentru a reduce cheltuielile cu utilitățile. Rectorul Ramona Lile declara că măsura este necesară pentru ca universitatea să se încadreze în bugetul alocat de minister. 

Luni,16 noiembrie, Ministerul Educației a răspuns UAV Arad sugerând că Problemele țin de managementul universității:

„Referitor la situația de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv decizia Universității de a desfășura activitatea didactică online în următoarele săptămâni, motivele invocate fiind subfinanțarea și nevoia de a face economii din plata utilităților, se impun următoarele precizări: Ministerul Educației și Cercetării a alocat lunar fiecărei universități de stat, implicit și Universității Aurel Vlaicu din Arad , sumele care le revin acestora în baza Metodologiilor de finanțare aprobate prin ordin de ministru.

Sumele alocate UAV trebuie să acopere atât cheltuielile de personal, cât și plata utilităților, necesare funcționării instituției de învățământ superior. În situația în care sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării nu sunt suficiente la nivelul instituției, acest aspect ține de managementul financiar-contabil al universității și de politica de personal la nivel instituțional”.

Ministerul anunță că va suplimenta bugetul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad cu 1.261.534 de lei

Ministerul Educației a anunțat, totodată, că va suplimenta bugetul universității.

„În urma rectificării, printr-un act adițional care va fi transmis astăzi, Ministerul Educației și Cercetării va suplimenta finanțarea Universității «Aurel Vlaicu» din Arad cu suma de 1.261.534 de lei

Ministerul Educației și Cercetării poate suplimenta sumele alocate Universității «Aurel Vlaicu» din Arad, din Fondul pentru Situații Speciale, dacă echipa de conducere a universității își asumă deficiențele de management care au dus la situația actuală, într-o solicitare scrisă adresată Ministerului Educației și Cercetării. În această situație, UAV va intra în monitorizare pentru o perioadă de un an”, se mai arată în comunicat.

Problemele invocate de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Poziția ministerului vine după ce conducerea universității a justificat mutarea cursurilor online prin necesitatea reducerii cheltuielilor cu încălzirea și energia electric

Ramona Lile, rectorul UAV Arad, a explicat, săptămâna trecută, că obiectivul este diminuarea cheltuielilor în următoarele cinci săptămâni, până la intrarea în vacanță, potrivit TVR Info.

„Am luat decizia de a intra pentru o scurtă perioadă de timp în online, în următoarele 5 săptămâni, până la vacanță, pentru a face economii la tot ce înseamnă parte de utilități. Încercăm să reducem pe cât se poate, astfel încât să ne putem încadra în bugetul pe care Ministerul Educației ni-l acordă”, a declarat rectorul Universității „Aurel Vlaicu”.

Studenții văd avantaje și dezavantaje într-o astfel de decizie.

„Avantaj ar fi pentru că, din cauza prețurilor la benzină și motorină, pe mine mă avantajează să stau acasă. Dar e și dezavantaj, pentru că nu pot învăța foarte bine”, spunea Ioana Farcaș, președintele Ligii Studenților UAV, citată de TVR info.

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