Fosta șefă a diplomației Austriei susține că autoritățile vor să-i retragă cetățenia, după ce a devenit cunoscută pentru relația apropiată cu Putin

Karin Kneissl, fostă ministră de Externe a Austriei, a susținut luni că autoritățile austriece au inițiat o procedură de retragere a cetățeniei sale.

Karin Kneissl dansează cu Putin Foto: EPA EFE

Karin Kneissl, care locuiește în Rusia din 2023, susține că autoritățile austriece vor să-i retragă cetățenia deoarece predă la o universitate din această țară, potrivit Reuters, citând agenția rusă de presă de stat TASS.

„Autoritățile austriece au inițiat o procedură legală pentru a-mi retrage cetățenia, astfel încât să devin apatridă. Iar infracțiunea mea este că predau la o universitate din Rusia”, a declarat Kneissl în cadrul unei conferințe desfășurate la Moscova, potrivit TASS.

Kneissl a declarat că va solicita un document de călătorie de la Organizația Națiunilor Unite, în cazul în care cetățenia sa austriacă va fi revocată.

Ministerul austriac de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Cine este Karin Kneissl

Kneissl a ocupat funcția de ministru de Externe al Austriei între 2017 și 2019 și este cunoscută pentru susținerea unor relații mai strânse cu Rusia.

În 2018, aceasta l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la nunta sa, unde a fost fotografiată dansând cu liderul de la Kremlin.

În 2023, fosta ministră s-a mutat la Sankt Petersburg, unde conduce Centrul G.O.R.K.I. din cadrul Universității de Stat din Sankt Petersburg.