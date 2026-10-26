 Există viață și după condamnarea penală. Ce face de fapt un consilier de probațiune | adevarul.ro
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Există viață și după condamnarea penală. Ce face de fapt un consilier de probațiune

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Pentru persoanele aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune, respectarea obligațiilor stabilite de instanță este esențială. Dar prevenirea unei noi infracțiuni presupune mai mult decât verificări: responsabilizare, sprijin adaptat și șanse reale de reintegrare în societate.

Consilier probațiune - deținut = barbat cu catuse semneaza un document
Foto: Shutterstock

Aici intervine consilierul de probațiune. Rolul său îmbină supravegherea cu sprijinul acordat persoanei pentru a-și schimba comportamentul și a respecta legea. Miza privește atât parcursul acesteia, cât și siguranța comunității, așa cum se arată pe larg într-un articol publicat de Gabriel Martin pe JURIDICE.ro.

Mai mult decât verificarea unor obligații

Consilierul urmărește respectarea măsurilor și obligațiilor impuse de instanță, dar activitatea sa nu se reduce la un control administrativ. El evaluează situația persoanei supravegheate, dificultățile cu care aceasta se confruntă și riscul de a săvârși noi infracțiuni.

Lipsa unui loc de muncă, accesul redus la educație, instabilitatea familială sau absența sprijinului din partea celor apropiați pot îngreuna reintegrarea. De aceea, intervenția trebuie adaptată fiecărui caz, în limitele legii.

Această adaptare nu înseamnă însă că un consilier poate schimba după bunul plac hotărârea judecătorească. El nu înlocuiește instanța și nu înlătură obligațiile stabilite de aceasta. Sprijinul oferit nu anulează răspunderea persoanei, ci urmărește să o ajute să își asume propriile alegeri și să respecte regulile.

Sprijinul și controlul nu se exclud

Probațiunea contribuie la punerea în aplicare a unor sancțiuni și măsuri care nu presupun privarea de libertate. Existența unei alternative la detenție nu garantează însă, singură, că persoana nu va comite o nouă infracțiune.

Rezultatele depind de calitatea supravegherii, de accesul la programe specializate și de implicarea persoanei. Respectarea demnității și înțelegerea dificultăților sociale nu înseamnă renunțarea la fermitate. Dimpotrivă, controlul legal și sprijinul trebuie să funcționeze împreună.

O intervenție utilă nu ignoră problemele concrete ale persoanei, dar nici nu le transformă într-o justificare pentru încălcarea legii.

Reintegrarea nu depinde de un singur profesionist

Accesul la educație, formare profesională, muncă și servicii sociale poate conta în reconstruirea unei vieți în afara infracționalității. Consilierul de probațiune facilitează legătura cu instituțiile și serviciile din comunitate, în funcție de nevoile identificate și de atribuțiile sale legale.

Nu poate însă realiza singur reintegrarea. Volumul mare de activitate, resursele insuficiente sau lipsa programelor adecvate pot limita intervenția. La fel de importante sunt cooperarea dintre instituții și participarea efectivă a persoanei supravegheate.

Succesul probațiunii nu ar trebui apreciat doar prin numărul de cazuri gestionate. Contează și respectarea obligațiilor, participarea la programe, accesul la educație și muncă și evoluția riscului de recidivă. Rezultatele trebuie evaluate pe baza datelor, fără a atribui automat reușita sau eșecul unui singur profesionist.

În fond, o justiție eficientă nu înseamnă numai pronunțarea unei sentințe. Înseamnă și crearea condițiilor pentru ca sancțiunea să fie respectată, iar revenirea la un comportament infracțional să fie prevenită

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