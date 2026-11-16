Prințul Harry s-a aflat din nou în Ucraina, unde a avut întâlniri cu militari răniți în război și cu personal medical implicat în recuperarea acestora. În timpul vizitei de două zile, desfășurate la Lviv, în vestul țării, fiul regelui Charles și-a exprimat convingerea că Ucraina poate obține victoria în conflictul cu Rusia și a promis sprijin pentru organizarea Jocurilor Invictus pe teritoriul ucrainean, după încheierea războiului, relatează Reuters.

Prințul Harry a revenit în Ucraina și s-a întâlnit cu militari răniți. Foto: X / @ralexdc

Aceasta este a patra deplasare a lui Harry în Ucraina de la declanșarea invaziei ruse, în februarie 2022. Unul dintre obiectivele vizitei a fost clinica Superhumans, centru specializat în tratarea și reabilitarea persoanelor rănite în conflict.

Prințul a participat și la o conferință dedicată profesioniștilor din domeniul medical, organizată de clinica Superhumans. În intervenția sa, acesta le-a transmis participanților că eforturile lor vor continua să conteze și după încheierea luptelor.

„Veți câștiga războiul și apoi veți avea toate premisele pentru succes”, a afirmat Harry sâmbătă.

Organizatorii au făcut publice declarațiile abia după ce prințul a părăsit Ucraina, măsură luată din considerente de securitate.

În cadrul aceleiași vizite, Harry a urmărit un antrenament de rugby în scaun cu rotile al unor veterani care se pregătesc pentru următoarea ediție a Jocurilor Invictus, programată în 2027, la Birmingham, în Marea Britanie. Ucraina intenționează să participe la competiție cu o delegație de 60 de sportivi.

Prințul a înființat Jocurile Invictus în 2014, pe vremea când făcea încă parte din armata britanică. Evenimentul reunește militari și veterani răniți sau care au dobândit afecțiuni în urma serviciului militar.

Discutând cu veteranii ucraineni, Harry a evocat posibilitatea ca țara lor să găzduiască, la rândul său, competiția după încheierea conflictului.

„Când războiul se va termina și când Ucraina va câștiga, vom fi gata să vă sprijinim în organizarea Jocurilor Invictus”, le-a transmis el.

Poziția familiei regale britanice este, în mod tradițional, una rezervată în privința declarațiilor politice. Regele Charles și alți membri importanți ai monarhiei și-au manifestat însă în repetate rânduri susținerea pentru Ucraina.

Harry, care nu mai îndeplinește îndatoriri oficiale în cadrul familiei regale, a avut intervenții mai tranșante pe acest subiect. Într-un discurs susținut în timpul unei vizite anterioare, la începutul acestui an, el i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să oprească războiul și a solicitat Statelor Unite să adopte măsuri suplimentare.