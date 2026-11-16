Ce prevede legea când ești dat afară și ce poți cere. Desființarea postului, preavizul și drepturile reale ale salariatului

Pentru un angajat aflat în pragul unei discuții cu conducerea și departamentul de resurse umane, perspectiva pierderii locului de muncă aduce în prim-plan o serie de întrebări legitime despre drepturile legale și despre ce compensații urmează să primească.

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Situația unui salariat fără abateri disciplinare, care se întreabă dacă să accepte două salarii compensatorii sau să riște varianta desființării postului, este departe de a fi singulară. Răspunsul nu este unul simplu, pentru că cele două scenarii – încetarea prin acordul părților și concedierea pentru desființarea locului de muncă – produc consecințe juridice diferite, iar ceea ce pare la prima vedere o alegere avantajoasă poate ascunde capcane importante.

Nuanța esențială pe care mulți angajați o descoperă abia după ce semnează actele este legată de indemnizația de șomaj și de drepturile colaterale, precum tichetele de masă sau asigurarea medicală privată.

În timp ce desființarea postului este o concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului și deschide, în principiu, calea către șomaj, încetarea prin acordul părților este o formă de încetare negociată care, în practică, poate lipsi salariatul de această protecție socială. De aceea, înainte de a accepta orice propunere, este necesară o analiză atentă a ceea ce legea garantează în fiecare dintre cele două situații.

Ce înseamnă desființarea postului și ce obligații are angajatorul

Concedierea pentru desființarea locului de muncă este reglementată de art. 65 din Codul muncii și presupune ca postul să dispară efectiv din organigramă și din statul de funcții, iar atribuțiile să nu fie menținute sub o altă denumire. Pentru ca măsura să fie legală, desființarea trebuie să aibă o cauză reală și serioasă, iar angajatorul trebuie să poată demonstra că reorganizarea este justificată de motive economice sau organizaționale, nu de considerente personale legate de salariat. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, decizia de concediere poate fi contestată în instanță și anulată, cu consecința reintegrării salariatului și a plății salariilor restante.

În cazul unei concedieri pentru desființarea postului, salariatul beneficiază de un preaviz de minimum 20 de zile lucrătoare, conform art. 75 din Codul muncii, cu excepția situației în care contractul individual sau contractul colectiv de muncă prevede un termen mai favorabil. Acest preaviz este obligatoriu și se acordă înainte de emiterea deciziei de concediere, perioadă în care contractul de muncă produce în continuare efecte, iar salariatul primește salariu și beneficiază de toate drepturile aferente. În plus, legea nu obligă angajatorul să ofere un alt loc de muncă în cazul concedierii individuale, dar nici nu îl împiedică să facă acest lucru dacă există posturi disponibile.

Un aspect esențial este legat de compensațiile bănești. Codul muncii nu stabilește o obligație generală de a acorda salarii compensatorii la desființarea postului, ci prevede că acestea pot fi acordate în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. Prin urmare, dacă în contractul colectiv de muncă nu există nicio clauză privind compensațiile, angajatorul nu este obligat prin lege să plătească cele două salarii, iar oferta celor două compensatorii apare mai degrabă ca o facilitate negociată decât ca un drept legal automat. Această distincție este importantă pentru că explică de ce angajatorul propune încetarea prin acordul părților: este o modalitate de a închide rapid relația de muncă, fără a parcurge procedura concedierii, dar cu un cost financiar imediat pe care și-l asumă voluntar.

Ce se întâmplă cu tichetele de masă, asigurarea medicală și șomajul

Tichetele de masă reprezintă un drept salarial acordat pentru fiecare zi lucrată, iar la încetarea contractului de muncă salariatul are dreptul la contravaloarea tichetelor aferente zilelor lucrate în luna respectivă, indiferent de motivul încetării. În scenariul desființării postului, perioada de preaviz este considerată timp lucrat, ceea ce înseamnă că salariatul beneficiază de tichete de masă și pentru zilele din preaviz, iar la finalul relației de muncă primește toate drepturile salariale restante, inclusiv tichetele neacordate. În cazul încetării prin acordul părților, tichetele se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate până la data încetării, fără a exista o perioadă suplimentară de preaviz care să genereze astfel de drepturi.

Asigurarea medicală privată este un beneficiu care decurge din contractul individual de muncă sau din contractul colectiv și încetează, de regulă, la data încetării contractului de muncă. În scenariul desființării postului, salariatul beneficiază de abonament pe toată durata preavizului, ceea ce îi permite să efectueze consultațiile și investigațiile dorite în această perioadă. În schimb, dacă încetarea prin acordul părților se produce imediat sau la o dată apropiată, fereastra de acces la beneficiile medicale private se închide mult mai repede, iar salariatul rămâne fără această acoperire până la găsirea unui nou loc de muncă sau până la încheierea unei asigurări private individuale.

Indemnizația de șomaj este probabil cel mai important element care diferențiază cele două scenarii. Potrivit legislației în vigoare, indemnizația se acordă persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor, iar desființarea postului se încadrează în această categorie. Condițiile includ un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare încetării contractului, înregistrarea la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și absența unor venituri din activități autorizate. Cuantumul se calculează pornind de la 75% din Indicatorul Social de Referință, stabilit la 660 de lei în 2026, la care se adaugă un procent cuprins între 3% și 10% din media salariului brut realizat în ultimele 12 luni, în funcție de vechimea în muncă, iar din suma rezultată se reține contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%.

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În cazul încetării prin acordul părților, eligibilitatea pentru șomaj este mult mai problematică. Demisia și încetarea prin acordul părților nu deschid, în mod obișnuit, dreptul la indemnizație de șomaj, deoarece legea presupune că salariatul a fost de acord cu încetarea, iar situația nu mai poate fi calificată drept pierdere a locului de muncă din motive neimputabile. Există, desigur, nuanțe în practică, iar eligibilitatea concretă este verificată de AJOFM, însă riscul ca salariatul să rămână fără această indemnizație este semnificativ.

De ce oferta celor două compensatorii nu este neapărat cea mai bună alegere

La o primă vedere, oferta a două salarii compensatorii poate părea tentantă, mai ales pentru un angajat junior care nu are o poziție de negociere puternică. Totuși, calculele trebuie făcute cu atenție, pentru că ceea ce pare un câștig imediat poate ascunde pierderi pe termen mediu. Dacă salariatul acceptă încetarea prin acordul părților, primește cele două salarii, dar pierde, în mod normal, dreptul la șomaj, nu beneficiază de preavizul de 20 de zile lucrătoare și nici de tichetele de masă aferente acestei perioade, iar asigurarea medicală privată încetează imediat. În schimb, dacă refuză oferta și angajatorul recurge la desființarea postului, salariatul primește preavizul de 20 de zile lucrătoare, cu salariu și tichete de masă aferente, beneficiază de asigurarea medicală pe durata preavizului și dobândește dreptul la indemnizația de șomaj, care, deși nu este una dintre cele mai generoase din Europa, oferă un sprijin financiar lunar pentru o perioadă de până la șase luni, în funcție de vechimea în muncă.

Un calcul simplu arată că, pentru un salariu net de 4.500 de lei, preavizul de 20 de zile lucrătoare reprezintă aproximativ 4.500 de lei, iar tichetele de masă aferente pot adăuga câteva sute de lei. La acestea se adaugă valoarea indemnizației de șomaj, care, chiar dacă este în jurul a 700-900 de lei net lunar, se acumulează pe parcursul a șase luni și poate acoperi o parte din cheltuielile fixe. În plus, accesul la asigurarea medicală privată pe durata preavizului permite efectuarea consultațiilor și investigațiilor dorite fără costuri suplimentare. În total, valoarea drepturilor obținute prin desființarea postului poate depăși cu mult cele două salarii compensatorii, cu condiția ca angajatorul să respecte procedura legală și să nu existe alte clauze contractuale care să limiteze aceste drepturi.

Există însă și riscuri pe care salariatul trebuie să le ia în considerare. În primul rând, angajatorul poate refuza să ofere cele două compensatorii dacă salariatul nu acceptă încetarea prin acordul părților, iar în acest caz singura variantă rămâne desființarea postului, cu toate consecințele ei. În al doilea rând, procedura de desființare a postului poate fi contestată de angajator sau poate întâmpina dificultăți birocratice, iar salariatul trebuie să fie pregătit să își apere drepturile în fața instanței dacă este necesar. În al treilea rând, chiar dacă desființarea este legală, angajatorul poate încerca să întârzie plata drepturilor salariale sau să condiționeze eliberarea documentelor de semnarea unor acte suplimentare, ceea ce impune vigilență și, eventual, consultanță juridică specializată.

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Ce poți cere și cum să negociezi înainte de a semna

Indiferent de varianta aleasă, salariatul are dreptul să solicite angajatorului o serie de clarificări înainte de a semna orice document. Este recomandat să ceară în scris detaliile despre motivele invocate, despre data exactă a încetării, despre valoarea compensațiilor și despre soarta tichetelor de masă și a asigurării medicale. În cazul desființării postului, salariatul poate solicita confirmarea că postul va fi eliminat efectiv din organigramă și că atribuțiile nu vor fi redistribuite altor colegi, deoarece aceste aspecte sunt esențiale pentru legalitatea măsurii. De asemenea, poate cere o copie a deciziei de concediere și a documentelor care atestă plata drepturilor salariale.

Negocierea nu este exclusă nici pentru un angajat junior, mai ales dacă acesta are informații clare despre drepturile sale. Chiar dacă contractul colectiv de muncă nu prevede compensații, angajatorul poate fi dispus să ofere o sumă suplimentară pentru a evita conflictele sau pentru a închide rapid procedura. În plus, salariatul poate solicita ca în acordul de încetare să fie incluse clauze clare despre plata tuturor drepturilor restante, despre eliberarea documentelor necesare pentru șomaj și despre păstrarea confidențialității. Este important ca orice acord să fie redactat în scris, să conțină sume exacte și termene de plată, iar salariatul să nu semneze documente în alb sau care conțin clauze generale de renunțare la drepturi.

Un ultim aspect esențial este legat de termenele legale. Dacă angajatorul refuză să plătească drepturile cuvenite, salariatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă sau instanței de judecată, iar termenul de prescripție pentru acțiunile în muncă este de trei ani de la data la care dreptul a devenit exigibil. În cazul indemnizației de șomaj, salariatul trebuie să se înregistreze la AJOFM în termenul prevăzut de lege, de regulă înainte de împlinirea a 30 de zile de la data încetării contractului, pentru a nu pierde dreptul la indemnizație. Prin urmare, indiferent de varianta aleasă, este recomandat ca salariatul să își documenteze temeinic situația și să solicite sprijinul unui consilier juridic sau al unui avocat specializat în dreptul muncii, pentru a se asigura că decizia pe care o ia este cea mai potrivită pentru situația sa concretă.