CEDO este acum și pe Instagram

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și-a lansat, pe 4 noiembrie, contul oficial de Instagram, @ECHRCEDH. Inițiativa își propune să aducă instituția mai aproape de public și să explice mai accesibil activitatea sa, informează JURIDICE.ro.

Pe noul cont, utilizatorii vor putea afla informații despre Convenția europeană a drepturilor omului, despre hotărârile Curții și impactul activității acesteia. Vor fi prezentate și persoanele care contribuie la funcționarea instituției.

Lansarea a avut loc cu ocazia aniversării semnării Convenției europene a drepturilor omului, deschisă spre semnare la Roma, pe 4 noiembrie 1950.