Tarom a anulat fără explicaţii curse internaţionale de pe Aeroportul Iaşi. Şir de reacţii dure ale clienţilor: „Nişte nesimţiţi! Se joacă cu banii oamenilor!“

Zeci de persoane care aveau cumpărate bilete de la TAROM pe rutele Iaşi - Roma, Iaşi - Torino şi Iaşi - Bologna au aflat de pe reţelele de socializare că aceste curse au fost şterse din programul companiei, începând cu finalul lunii martie, fiindu-le oferite în schimb zboruri cu escală. „Le-au anulat TOATE! Şi Madrid-Iaşi...Roma-Iaşi....Torino-Iasi...nişte nesimtiti!! se joacă cu banii/nevoile oamenilor!“, a postat un client pe pagina de Facebook a TAROM.



Mai nou, alte două curse au fost anulate în acelaşi mod. Cei care aveau biletele spre şi dinspre Madrid şi Munchen au descoperit că „acele curse sunt anulate“ fără nicio explicaţie. „M-am autosesizat şi am cerut informaţii de la Tarom, iar ei mi-au transmis simplul fapt că acea cursă spre Munchen este anulată, fără nicio clarificare în plus. Practic, biletele mele dus-întors, cumpărate acum două luni nu mai sunt valabile. Mi-au transmis că am opţiunea de a alege să plec şi să mă întorc cu escale în Bucureşti şi Viena, ceea ce înseamnă timp şi bani cheltuiţi în plus“, a spus o altă ieşeancă păgubită.



Decizia de a anula zborul spre Munchen este cu atât mai surprinzătoare cu cât TAROM nu avea concurent pe ruta spre capitala Bavariei, iar cursele erau solicitate de către clienţi, turişti şi oameni de afaceri.





„Ieşenii «beneficiază» din 13 martie (când s-a luat hotărârea) de anularea cursei spre Munich! Au mai «beneficiat» de anularea cursei spre Heathrow, Roma, Istanbul). Iasul este mai izolat, doar Viena mai este operată de o linie aeriană unde poţi face rezervări integrate pentru toată lumea şi unde oamenii de afaceri au condiţii corespunzătoare de zbor!“, a comendat şi Gheoghe Pavel pe pagina de Facebook a TAROM.

Pagina de socializare a devenit, de fapt, singurul loc în care clienţii îşi pot spune problemele, deoarece la call centerul Tarom, cu program de luni până vineri, între 8.00 şi 20.00, unii sună şi câte două ore fără ca cineva să le răspundă. „Am încercat astăzi dimineaţă timp de peste 2 ore să contactez pe cineva de la serviciul clienţi - la fiecare din cele 4 numere afişate pe site. Sună încontinuu ocupat. NU eram în «coada de asteptare», ci pur şi simplu suna ocupat“, a povestit şi Maria Cristina Arhire.





Lipsa de reacţie oficială a TAROM i-a surprins şi pe reprezentanţii Aeroportului, aceştia nefiind informaţi de decizia de a anula cursele. „Nu putem explica decizia companiei pentru că nu am primit o informare oficială“, spun reprezentanţii Aeroportului. De asemenea, la întrebările jurnaliştilor, adresate pe mail oficialilor TAROM, încă de la începutul săptămînii, aceştia nu au oferit niciun răspuns.



Neoficial, retragerea de la Iaşi vine în contextul în care tot mai multe curse ale companiilor low-cost Blue Air şi Wizz Air au fost introduse în ultimii doi ani de la Iaşi. „Diferenţele de preţ între biletele de la celelalte companii şi TAROM sunt de la simplu la dublu. Avem deja două companii low-cost şi se anunţă şi o a treia Ryanair. Tarom este în prăbuşire liberă, iar la Iaşi se face o reaşezare a pieţei“, a afirmat, joi, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, la un post de radio local.



Practic, de la Iaşi, Tarom a renunţat la 5 curse din cele 8, rămânând cel puţin deocamdată Iaşi – Londra (Luton), Iaşi – Tel Aviv şi Iaşi – Bucureşti.

