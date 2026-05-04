Liderii AUR nu cred că Nicușor Dan îi va chema la Cotroceni. Petrișor Peiu: „Nu ar trebui să mergem”

Petrișor Peiu a menționat la „Interviurile Adevărul” că nu știe deocamdată dacă Nicușor Dan va invita liderii AUR la consultări după moțiunea de cenzură. El îl acuză pe președinte că a exclus AUR de la orice combinație posibilă de guvernare și că nu crede că acum va avea sentimente mai bune. „Personal, voi susține în interiorul partidului că nu ar trebui să mergem la consultări cu cineva care ne-a exclus din viața politică”, a spus Petrișor Peiu.