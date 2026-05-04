Video Peiu spune că nu criza politică a dus la creșterea monedei europene: „Euro ar putea să crească cât vrea Banca Națională”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la „Interviurile Adevărul” că nu criza politică influențează cursul euro, care a ajuns în ultimele zile la 5,2 lei. El dă vina pe bănci și fonduri de investiții, care au speculat un astfel de moment politic.

În ultimele zile, moneda euro a crescut simțitor, specialiștii din domeniu avertizând că euro ar putea să ajungă și chiar să depășească 6 lei, din cauza crizei politice în care se află țara. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că nu actualul context politic a dus la creșterea monedei euro.

„Nu văd cum am putea noi să influențăm cursul de schimb. Cursul de schimb de 5,2 lei/euro se explică foarte simplu. În primul rând există, totdeauna, când se întâmplă astfel de momente în politică, niște bănci și fonduri de investiții care speculează”, potrivit lui Peiu.

Senatorul AUR a menționat că în situația de față, cel care trebuie să intervină este guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

„Euro ar putea să crească cât vrea Banca Națională, cât vrea Mugur Isărescu. Să fie înțeles, atât crește euro. Dacă dânsul vrea să scadă la 5 lei, va scădea la 5 lei”, a mai menționat Petrișor Peiu.

Leul a înregistrat o depreciere majoră luni, cu doar o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, ceea ce exprimă îngrijorarea investitorilor din piață privind mersul economiei și finanțelor țării. Euro este cotat lui de BNR la aproape 5,20 lei, cu 6 bani mai mult decât era pe 30 aprilie.

Cotațiile de pe piața interbancară indicau încă din data de 1 Mai o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, în prima zi a lunii mai, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 lei, valoare care a atins un nou nivel istoric, după cel de acum un an din preajma alegerilor prezidențiale.