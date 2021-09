Societatea de Geofizică Aplicată din România organizează cea de-a 11-a ediţie a Balkan Geophysical Society Congress

Evenimentul de anul acesta se va desfăşura exclusiv online, iar în cadrul acestuia vor fi dezbătute probleme actuale şi tehnologii de viitor pentru studiul Pământului, al hazardelor geologice, stocarea dioxidului de carbon dar şi pentru descoperirea resurselor şi gestionarea acestora.

„În cadrul workshopurilor tematice incluse în programul BGS2021 Congress am invitat specialişti cu o importantă reputaţie la nivel mondial pentru a dezbate împreună cu publicul provocările şi oportunităţile privind utilizarea şi stocarea dioxidului de carbon dar şi despre colectarea şi utilizarea datelelor satelitare, a celor obţinute cu senzori amplasaţi pe drone sau alte dispozitive de zbor pentru o mai bună înţelegere a problemelor de mediu sau identificarea de resurse minerale. Programul evenimentului va include şi o serie de prezentări ale celor mai recente programe de cercetare geofizică efectuate în România”, a declarat Florina Ţuluca, preşedinte al Societăţii de Geofizică Aplicată din România (SGAR) şi al Balkan Geophysical Society.

Printre invitaţii de la eveniment se numără: Anna Shaughnessy, Preşedinte al Society of Exploration Geophysicists (SEG), Camelia Knapp, Head of the Boone Pickens School of Geology at Oklahoma State University, Catherine Truffert, CEO - IRIS Instruments, Gabriela Dan, Preşedinte al Autorităţii Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, Constantin Ionescu, Director al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Alireza Malehmir, Chair of NSG Division of the EAGE şi George Garbacea, Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

Universitatea din Bucureşti este reprezentată la eveniment de Facultatea de Geologie şi Geofizică şi de Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (ICUB), care vor asigura comunicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate în domeniul Geologie-Geofizică. Printre acestea menţionăm rezultatele proiectului “Geothermal energy sources identification after joint-interpretation of geo-data from Baia Mare area (România)”, finanţat prin Fonduri Norvegiene.

Cea de-a 11-a ediţie a evenimentului va fi organizată în cadrul Hub-ului CIVIS Climă, mediu, energie.