Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, foto - video şi teste [HANDS ON]

L-am văzut în premieră la începutul săptămânii şi am utilizat mai bine de o ora varianta de bază 128GB stocare / 8 GB RAM. L-am întors pe toate părţile, l-am fotografiat, filmat, am făcut câteva poze cu el şi un clip video etc.

Am încercat să scot maxim din Samsung Galaxy S22 Ultra în timpul pe care l-am avut la dispoziţie şi asta s-a întâmplat în detrimentul celorlate modele, care erau şi ele acolo, dar cărora le-am acordat atenţie doar parţial.

Galaxy S22 Ultra e confirmarea că seria Note a dispărut şi că avem un nou vârf de gamă. Regele a murit, trăiască regele! N-am nici o îndoială că modelul va avea succes, dar mă gândesc la identitatea serie S care din acest moment devine oarecum difuză.

Şi care-i diferenţă o să spui? Luat în ansamblu Samsung Galaxy S22+ 5G e ”aproape” la fel de performant ca şi fratele său, dar îi lipseşte S-PEN-ul şi 0.2 inci în diagonală.

E mult, e puţin, asta se reflectă în diferenţa de preţ şi în experienţa utilizatorilor. Cei care ”au gustat” din S-PEN o să-ţi spună că nu se compară cu nimic altceva.

Am testat varianta internaţională SM-S908B/DS, dar AIDA 64 n-a recunoscut platforma mobilă. Ar fi trebuit să arate Exynos 2200.

Bateria, sistemul de operare şi o parte din camere. Modelul este atat de nou incat unele informaţii sunt incomplete.

Cum se simte în utilizare Samsung Galaxy S22 Ultra 5G?

Mare, la fel de mare ca Note 20 Ultra 5G, dar mai gros şi mai greu. Pentru că are o baterie mai mare (5000mAh) cu încarcare rapidă la 45W. Samsung şi-a făcut curaj şi a trecut de la 25W la 45W, era şi timpul. Rapid şi fluid, orice apare pe un ecran de dimensiunile astea e lizibil, uşor de citit şi plăcut de consumat.

Ecranul de 6,9 inci este impresionant ca dimenisuni, nu pot face multe aprecieri privind calitatea (l-am folosit în interior pe lumină artificială), dar sunt destul de sigur că este la cel mai bun nivel.

Camerele vin într-un nou design, fără acel modul ieşit în exteriorul smartphone-ului, care se păstrează pe S22 şi S22+. Şi e mai stabil când îl pui pe masă, dar tot nu e pefect din punctul acesta de vedere.

Şi o incursiune prin meniul camerei.

Am tras câteva cadre prin geam pentru a testa sumar camera. Iată imaginile:

- camera ultrawide;

- camera wide;

- camera tele 3X

- camera tele 10X

- camera tele 50X

- tele 100x

Şi un clip video FullHD/ 30 fps în care am jonglat cu zoom-ul. De remarcat viteza cu care focusează când schimbi cadrul.

Am făcut şi un test de procesor cu Geekbench5, ţinând cont că e prima întâlnire cu Exynos 2200.

În stânga Exynos 2200, în dreapta Snapdragon 888 pe Samsung S21FE 5G. Diferenţa e mai mare decât m-am aşteptat, peste 30% pe single core şi peste 10% pe multi-core. Ce înseamnă asta tradus în viaţa reală? O aplicaţie care foloseşte un singur nucleu al procesorului funcţionează cu 30% mai repede decât pe Snapdragon 888. O aplicaţie care foloseşte un toate cele 8 nuclee ale procesorului Exynos 2200 funcţionează cu 10% mai repede decât pe Snapdragon 888.

Totuşi comparaţia corectă ar fi între Exynos 2200 şi Snapdragon 8 Gen 1, ambele procesoare de ultimă generaţie.

Gaming-ul e super pe un ecran atât de mare, am jucat şi câteva partide de Call of Duty: Mobile. Am observat că lipseau unele opţiuni din meniu, ceea ce înseamnă, cel mai probabil, că modelul testat nu era unul final, lipsesc nişte actualizări software. Se încălzeşte la un nivel obişnuit, dar rămâne de observat cu setările la maximum pentru o concluzie finală.

Vezi în clipul video şi în galeria foto cum arată noul Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

În gaming am acoperit de câteva ori difuzorul de jos cu mâna şi se cunoaşte diferenţa.

Ştiu deja că unii vor spune că e prea mare, alţii că e prea scump (preţul la varianta de bază 128GB de stocare/ 8GB RAM e circa 6200 lei) şi că n-are opţiune de card de date. N-am văzut cutia dar sigur nu are nici încărcător inclus. Va trebui cumpărat separat şi nici husa sau husele nu vor fi ieftine.

Fără îndoială, exceptând pliabile, e unul dintre cele mai mari smartphone-uri de pe piaţă şi preţul pentru ecran şi performanţă e pe măsură. Că n-are card e irelevant în segmentul high-end, ori cumperi o stocare mai mare, ori închei un abonament la cloud şi problema e rezolvată.

Dincolo de potenţialele critici, Galaxy S22 Ultra 5G este cel mai bun smartphone Samsung al momentului şi anul acesta îl mai pot depăşi din portofoliul companiei doar pliabilele.