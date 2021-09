OPPO a lansat Reno6 Pro 5G şi Reno6 5G, smartphone-uri cu garanţie specială. Specificaţii şi preţ [HANDS ON]

Lansarea a fost online pentru toate ţările din Europa Centrală şi de Est, dar am urmărit prezentarea într-un spaţiu pus la dispoziţie de OPPO în Bucureşti, alături de alţi jurnalişti. După evenimentul online am făcut şi un scurt hands on cu modelul Reno6 Pro 5G.

Reno6 Pro 5G vine cu un sistem de patru camere cu AI, cea principală fiind de 50 MP , iar camera selfie este de 32MP. Senzorul de imagine al camerei principale - Sony IMX766, cu dimensiunea de 1 / 1,56 inci este echipat cu tehnologia DOL-HDR, focus Omni All-Pixel, precum şi alte caracteristici. Acesta înglobează şi un senzor dedicat de temperatură a culorii, pentru o fidelitate mai bună a nuaţelor.

Reno6 Pro dispune de o serie de funcţii video portret optimizate AI, precum:

Bokeh Flare Portrait Video, care asigură un efect bokeh cu accente luminoase pentru clipurile video; antrenaţi pe un set de date OPPO de peste 10 milioane portrete, algoritmii AI permit funcţiei Bokeh Flare Portrait Video să ofere procesare video în timp real pentru captarea clipurilor video direct cu efectul bokeh aplicat pe zonele luminoase din fundal, păstrând în acelaşi timp aspectul natural şi luminos al subiecţilor portretului. Disponibil atât pe camera de pe faţă, cât şi pe cea de pe spate, acest efect de iluminare poate fi aplicat video-urilor portret printr-un singur clic.

AI Highlight Video , detectează automat lumina ambientală şi realizează astfel optimizările video necesare. Indiferent dacă înregistrarea video are loc pe timp de noapte sau pe timp de zi, cu fundal luminat puternic, AI Highlight Video ajută utilizatorii să surprindă video-uri portret mai clare, mai luminoase şi în culori mai vii. La înregistrarea cu iluminare din spate, AI Highlight Video îmbunătăţeşte de 4 ori gama dinamică a clipului, cu ajutorul tehnologiei DOL-HDR.

Focus Tracking, oferă capabilităţi video de focalizare automată pe subiectul selectat, indiferent de mişcarea acestuia în cadru.

Reno6 Pro menţine designul subţire şi uşor, cu o grosime de 7,99 mm şi cântărind doar 188 g. Acesta moşteneşte designul OPPO Glow şi vine în două noi culori - Arctic Blue şi Lunar Grey. În imagini modelul Lunar Grey.

Smartphone-ul este dotat cu un ecran 3D curbat de 6,5 inci, cu o rată de refresh de 90Hz şi o rată de răspuns de până la 180Hz. Ecranul este certificat HDR10 +. Acesta prezintă funcţia Light-Sensing 360 grade, activată de doi senzori, care îmbunătăţeşte precizia reglărilor automate de luminozitate. Telefonul este echipat cu Qualcomm Snapdragon 870 5G, care poate rula până la 3,2 GHz.

De asemenea, dispozitivul beneficiază de 12 GB RAM şi include tehnologia dezvoltată de OPPO, RAM Expansion. Cu ajutorul acesteia, o parte din spaţiul de stocarea ROM disponibil poate fi transformat în memorie RAM la activarea acestei funcţii.

Concret, memoria iniţială de 12 GB RAM poate fi suplimentată cu o memorie extra de 3 GB / 5 GB / 7 GB atunci când este nevoie, ceea ce se traduce prin faptul că şi atunci când rulează mai multe aplicaţii în acelaşi timp, Reno6 Pro funcţionează în continuare fără probleme.

Pentru o mai bună disipare a căldurii, pe lângă sistemul multi-răcire existent, Reno6 Pro include un sistem Ultra-large Vapor Chamber de 31,68 cm², cu o grosime de doar 0,4 mm.

Dispozitivul are o baterie de 4500 mAh şi funcţia de încărcare rapidă 65W SuperVOOC 2.0, care poate realiza o încărcare de la 0 la 100% în doar 31 de minute.

Reno6 Pro este echipat cu un motorul de răspuns tactil de top X-axis Linear Motor. Capabilităţile de gaming care pot fi personalizate, precum Start rapid şi modul Game Focus contribuie la o imersiune mai bună în jocuri.

Pe lângă funcţiile video portret, design şi performanţă, telefonul vine cu Android 11 şi interfaţa ColorOS 11.3.

Modelul OPPO Reno6 Pro 5G stă bine în mână, este echilibrat ca greutate şi se simte rapid în utilizare la primul contact.

OPPO Reno6 Pro este disponibil la precomandă, în perioada 9-23 septembrie, împreună cu OPPO Watch (46 mm) cadou, la preţul de 3999 lei.