LG gram 16, cel mai subţire şi mai uşor laptop [TECH REVIEW]

Când am primit propunerea de a face un review pentru LG gram am fost rezervat, ştiam despre el că e foarte subţire şi uşor, dar aveam dubii legate de performanţă. Îl văzusem pe YouTube la Dan Cadar. Am acceptat, din curiozitate în primul rând, şi pentru că nu sunt mulţi producători care oferă laptopuri la test şi am luat-o ca pe o ocazie de a descoperi ceva nou.

Am citit că LG gram este comparat cu Apple MacBook Pro de 16 inci, dar cum n-am avut niciodată un laptop Apple la test...

Să începem cu specificaţiile modelului testat (16Z90P): procesor Intel Core i7 1165G7, procesor grafic Intel Iris Xe , 16 GB memorie RAM DDR4, stocare SSD NVMe de 1TB. Pe partea de conectivitate avem Wi-Fi 6 (802.11ax) şi Bluetooth 5.1. Porturi: 2 X USB-A 3.2, 2X USB-C (USB PD, Thunderbolt 4), 1X HDMI, cititor microSD/UFS, jack 3,5 mm pentru căşti cu microfon. Windows 10 Home preinstalat.

Care e primul lucru care iese în evidenţă la contactul cu LG gram? Evident, cât e de uşor. Dar e asta o calitate în sine? În mod clar, da. Nimănui nu-i place să care laptopuri grele, deci cu cât e mai uşor, cu atât mai bine.

Iată-l pe un cantar de bucătărie. În specificaţii scrie că are o greutate de 1190 grame, la mine e puţin mai uşor, dar cântarul nu este unul profesional.

Iar ca dimensiuni avem 355.9 x 243.4 x 16.8mm, ceea ce îmi atrage atenţia cel mai mult e acel 16,8 mm, adică mai puţin de 1,7 cm. Dacă pui degetul mare peste muchia laptopului închis, în zona cea mai "groasă", LG gram (16Z90P) e mai mic.

Următorul lucru, după greutate şi dimensiuni, care îţi atrage atenţia este ecranul, care nu respectă standardele obişnuite, ştii tu, celebrele 15,6" sau 17,3". LG gram 16 (16Z90P), aşa cum îi spune şi numele, are un ecran IPS cu o diagonală de 16 inci şi un raport 16:10. Cum poţi obţine un ecran atât de mare la greutatea asta?

În primul rând datorită construcţiei dintr-un aliaj de magneziu. În al doilea rând datorită marginilor subţiri pe toate laturile. Îmi amintesc că am scris de nenumărate ori despre laptopuri, ce frumos ar fi fost să aibă ramă subţire şi în partea de jos a ecranului. Ei bine, LG a făcut asta!

Au pus un ecran mare, pe un laptop uşor şi subţire. Mare în acest caz nu e o laudă, este un fapt. Raportul dintre ecran şi corp (screen-to-body STBR) este de 90%. Deci se poate!

Cum se simte un laptop care este atât de subţire? Pare fragil aliajul acesta de magneziu, dacă n-ai şti ce e, l-ai putea confunda cu plasticul. Dar LG spune că a fost testat şi că rezistenţa sa este conformă cu US Military Standard 810G.

LG gram 16 (16Z90P) fotografiat pe toate muchiile: dreapta, stânga, spate, faţă.

Ce însemnă asta? Laptopul este supus la 29 de teste, cele mai dure dintre acestea sunt de rezistenţă la şocuri şi vibraţii. Mai multe detalii aici. Şi o concluzie pe această temă:

”Standardul MIL-STD-810G, în special metodele de testare Shock & Vibe, sunt teste riguroase care stresează şasiul şi componentele interne ale unui sistem informatic. Nu toate şasiurile sunt construite pentru aceste metode şi pot eşua în timpul testării. Când achiziţionaţi un sistem certificat de acest standard, sunteţi echipat cu un computer militar gata pentru câmpul de luptă.”

Tastatura iluminată are cursă scurtă, dar nu atât de scurtă încât să simt vreo diferenţă semnificativă faţă de una de birou, a unui sistem desktop. În câteva minute te obişnuieşti cu ea, mai ales că e completă, are şi modulul de cifre din dreapta. Chiar am scris parte din acest review pe LG gram. Mosepad-ul e mare şi responsiv, nu mi-a făcut nici un fel de probleme în utilizare. Nu e nici prea rapid, nici nu scapă când selectezi ceva, e exact ce trebuie.

Ecranul IPS de 16 inci, cu raport 16:10 are rezoluţie WQXGA (2560 x 1600) şi gamă de culoare 99% DCI-P3. De când îl deschizi îţi dai seama cât e de luminos şi se evidenţiază automat rezoluţia, pentru că toate elementele grafice sunt foarte mici. Culorile sunt vii, contrastul excelent, experienţa de lucru sau de vizionare a unui clip sau a unui film e premium. Dar parcă asta nu e o surpriză, faptul că LG a pus un ecran superb pe un laptop.

Următorul aspect, sunetul, a fost chiar o surpriză. De ce?

Pentru cât e de subţire, sunetul este puternic, cu bas solid şi înalte bine definite. Mă uit împrejur după boxe şi nu-mi vine sa cred că sunetul vine din laptop. Am în cap expresia "crystal clear". Sunetul vine din faţă, ca şi cum ar ieşi din ecran, dar difuzoarele sunt sub laptop. Concret avem 2 difuzoare stereo de 2.0 W, care folosesc tehnologia Smart Amp şi DTS: X Ultra.

Sincer m-am oprit din lucru şi am ascultat mai multe piese, hipnotizat, doar de plăcere. WOW!

Cum se mişcă laptopul? Este silenţios şi rapid în orice ai face pe el. Nu am pus jocuri sau programe de prelucrare video pe el, pentru că nu e făcut pentru asta. Este un laptop de birou care poate înlocui cu uşurinţă un sistem desktop. Word, Excel, toată suita Office, navigare pe internet, muzică şi filme, în toate acetea se mişcă rapid.

Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt că LG gram e la nivelul unui computer desktop. Vezi mai jos rezultatul în testul UserBenchmark.

Singura sa ”slăbiciune” după cum o arată şi testul este placa grafică integrată. În sensul că nu e potrivită pentru gaming, altfel se comportă foarte bine. Chiar şi aşa te poţi juca ocazional pe el şi jocuri din 2021. Dar dacă gamingul e pasiunea ta mai bine cumpără un laptop dedicat.

În stânga testul NovaBench, în dreapta, PASSMARK.

Şi testul de performanţă PCMARK10.

Tot PCMARK10, dar despre autonomia bateriei, cu încărcare la 80%, în condiţii de muncă de birou şi în modul performance cu luminozitate aproape de 100%. 6 ore s-ar putea să ţi se pară puţin, dar ai luat în calcul şi dimensiunea ecranului + rezoluţia?

Dacă tot am vorbit de autonomie, să vă spun şi despre încărcătorul USB-C (65W), care nu cântăreşte mai mult de 300 de grame, deci împreună se apropie de 1,5 kg. În cât timp se încarcă complet în circa o oră, poate o oră şi 15 minute. Totuşi, dacă ţi se pare că încărcătorul e prea mare, merge şi unul de Huawei Mate 40 (66W) sau de OnePlus 9 (65W) sau OnePlus Nord 2 (65W). Au aceeaşi putere.

Test de viteză pe reţeaua wireless, prin Speedtest şi descărcarea directă de pe Internet a unui fişier. Conexiunea e pe 5GHz.

Ce a urmărit LG cu acest laptop, de fapt cu toată seria gram? Maximizarea spaţiului ecranului fără a creşte greutatea, oferind un produs premium nu doar ca aspect, ci şi ca performanţă generală. Dacă ţinem cont de preţ, care este peste 9000 de lei, putem spune chiar că este un produs de lux.