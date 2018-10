iPhone are un nou Rege, XS Max [TECH REVIEW]

Vezi aici în detaliu ce face concret Apple A12 Bionic. Al doilea procesor care va folosi această tehnologie ar putea fi Kirin 980, de la Huawei, care va fi lansat cu Mate 20 Pro, săptămâna aceasta.

Revenind la iPhone XS Max, partea hardware e completată de placă video (GPU) Apple cu 4 miezuri, stocare 64/256/512 GB şi 4 GB RAM, conectivitate LTE-A (4CA) Cat16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, usb propriu 2.0, poziţionare A-GPS, GLONASS, GALILEO şi QZSS. Modelul testat este cel cu 64 GB.

O să revin puţin la sistemul de operare IOS12 lansat în septembrie 2018, care arată şi se mişcă excelent. Experienţa de lucru, joacă, multimedia e rapidă şi fluidă. Meniul e simplu şi uşor de înţeles, dar în lipsa butonului home şi a altor comenzi explicite va trebui să înveţi “gesturile”. Tragi de ecran din dreapta sus spre bază - o comadă, acelaşi lucru stânga sus - altă comandă, de jos în sus o comandă, de jos în sus cu apăsare la urmă - altă comandă şi desigur, navigarea stânga-dreapta etc. În materialul video de mai jos poţi observa că e destul de greu să-l manevrezi cu o singură mână.

Dacă ai mâini mici mai bine alegi XS (cel din stânga imaginii), are aceleaşi specificaţii hardware şi software, dar un ecran cu diagonala de "numai" 5.8 inci.

Ecranul OLED are diagonala de 6.5 inci, rezoluţie 1242 x 2688 pixeli, raport 19.5:9 şi densitate 458 ppi. Cel mai mare şi mai frumos ecran de până acum, din universul iPhone, e rezistent la zgârieturi, substanţe uleioase (oleofob) şi foloseşte tehnologiile Dolby Vision/HDR10 compliant, “Wide color gamut display”, numele atribuit de Apple pentru DCI-P3 (spaţiu de culoare RGB) , atingere 3D, True-tone şi 120 Hz touch-sensing. Ecranul e luminos pe Auto, iar la 100% e perfect, chiar şi în soare. Am dezactivat True-tone, opţiune care mi se pare că dă o nuanţă de galben.

Foto-Video

Camera principală duală are 12 MP, f/1.8, distanţă focală de 26mm, stabilizare şi foloseşte tehnologia PDAF + 12 MP, f/2.4, distanţă focală 52mm, are de asemenea stabilizare şi foloseşte PDAF, are în plus zoom optic 2x. Aceste camere beneficiază şi de tehnologiile Quad-LED dual-tone flash şi smart HDR. Partea de HDR funcţionează excelent, nu pot spune aceleşi lucru şi despre imaginile cu blitz, care nu m-au impresionat.

Pe partea de fotografie te izbeşte de la început simplitatea meniului şi frumuseţea culorilor. Imaginile au detalii excelente, claritate, culori vibrante, contrast puternic şi gamă dinamică bună.

Tot ce trebuie să faci e să încadrezi, iPhone XS Max face restul şi o face excelent. Nu găsesc nimic de reproşat la capitolul fotografie sau filmare, funcţionează impecabil şi rezultatele sunt pe măsură.

Singura nemulţumire ţine de setări, nu poţi schimba rezoluţia filmării, spre exemplu, direct din aplicaţie. Ieşi din ea şi mergi în setari, camera, ca sa faci asta. Destul de ciudat.

Filmează 4K (2160p) cu 24,30 şi 60fps, are HDR şi înregistrează sunet stereo.

Camera de pe faţă are 7 MP, f/2.2, distanţă focală 32mm, beneficiază de HDR şi filmează 1080p cu 60fps. E o discuţie întreagă despre camera de selfie, că înfrumuseţează artificial portretele. Ştiu o mulţime de oameni care cumpără iPhone tocmai pentru calitatea imaginilor selfie, a softului de înfrumuseţare, aşa că...

Aici exemplu de imagini în modul portret realizate cu Xs Max.





Exemplu Time lapse cu iPhone Xs Max.

Exemplu filmare de noapte cu iPhone Xs Max.

Meniul camerei.

Procesul de înregistrare a feţei arată destul de science-fiction. Ulterior autentificarea prin Face ID funcţionează aproape perfect, deşi uneori e nevoie să depărtezi şi să apropii dispozitivul de faţă pentru deblocare. În acele momente m-am gândit că un mijloc secundar de recunoaştere, ca autentificarea cu amprentă, ar putea simplifica lucrurile. Pentru cei care se întreabă, funcţionează bine şi pe întuneric complet.

Schimbarea a început anul trecut, cu iPhone X, când a dispărut butonul home, cititorul de amprentă (Touch ID) şi a apărut deja celebrul notch (breton), care s-a “viralizat”.

Revin puţin la sistemul de operare şi funcţionalitate. Când intri în AppStore şi vrei să instalezi o aplicaţie îţi cere parola contului sau Face ID pentru confirmare. Dacă eşti de acord să instalezi aplicaţia apeşi de două ori pe butonul de putere şi confirmi cu faţa.

Sunetul pe cele 2 difuzoare (sus la ureche şi jos dreapta) e stereo, bun, clar, puternic, dar nu iese cu adevărat în evidenţă faţă de Dolby Atmos, care e mult mai bogat şi chiar face impresie. Căştile din pachet sunt unele standard, cu fir. Ca şi difuzoarele, se aud bine. Nu mă înţelege greşit, sunetul e foarte bun, dar cred că se putea mai bine.

Bateria, ca şi dispozitivul, e Max, cea mai mare de până acum pe un iPhone, are 3174 mAh. iPhone XS Max suportă încărcare rapidă (50% în 30 de minute) şi încărcare wireless. Ideea e că încărcătorul din pachet e unul standard şi încarcă dispozitivul de la 0-100% în aproximativ 3 ore. Folosesc încărcare wireless de aproape un an şi sunt foarte încântat de opţiune, am pus XS Max pe încărcătorul personal şi e compatibil, dar nu voi vorbi despre timpul de încărcare afişat, pentru că nu sunt perfect compatibile şi e irelevant.

Ideea e că pentru încărcare rapidă sau wireless e nevoie să mai investeşti nişte bani. În perioada testării m-a ţinut în medie 6-7 ore de folosire, cu ecranul setat la luminozitate maximă. Apreciez că pe un utilizator mediu îl va ţine 12 ore. Ceea ce e foarte bine. Găseşti aici un top al dispozitivelor smartphone, în funcţie de durata bateriei. Dacă vrei mai multe detalii poţi căuta pe Youtube iPhone XS Max battery test sau „battery life”. Sunt o mulţime de demonstraţii, multe dintre ele sunt contradictorii, dar îţi faci o idee.

Gaming – excelent, superb, minunat! Aceeaşi senzaţie ca pe OnePlus 6, doar că ecranul e net superior. E ca şi cum ai fi devenit peste noapte un jucător mai bun, în realitate XS Max face diferenţa.

Teste

Am instalat Antutu, am facut testul, a mers şnur, s-a încălzit puternic pe spate, în zona din stânga mărului, spre cameră.

A scos 322323 puncte, ceea ce e uriaş şi a ieşit pe locul I în topul destinat produselor Apple. Pentru cei care nu ştiu, produsele Apple au un top separat faţă de cele cu Android. Cel mai puternic smartphone cu Android, numărul 1, la momentul la care scriu acest review e ROG Phone (ASUS) şi scoate în Antutu 299706 de puncte. Diferenţa e mare.

Am instalat şi 3DMark, am pornit testul Sling Shot Extreme şi s-a blocat de mai multe ori. L-am repornit până am reuşit să duc testul la capăt. iPhone XS Max a scos 3552 puncte. S-ar părea că Adevarul a fost prima publicaţie din lume care a făcut acest test, pentru că aplicaţia n-a recunoscut dispozitivul, l-a numit “Mistery machine!” şi l-a raportat ca dispozitiv necunoscut (report unknown device).

Am încercat să discut cu cei de la 3DMark, să-mi interpreteze testul. Au fost destul de evazivi, pe scurt mi-au spus că un singur test nu e relevant şi ca testul e relevant prin comparaţie cu un alt dispozitiv.

Aşa că l-am rugat pe colegul Cezar, care are OnePlus6, să facă testul Sling Shot Extreme şi iată ce-a ieşit. Am mai făcut câteva teste, vezi toate rezultatele în video.

N-am adăugat muzică pe fundal, cum fac de obicei, ca să auziţi zgomotul pe care-l produce iPhone Xs Max când e folosit pe o suprafaţă plată, un birou în cazul de faţă. Dispoztivul se sprijină pe cameră, şi se dezechilibrează când e folosit. Probabil o husă ar rezolva problema.

În testele de viteză pe internet rezultatele sunt:

- prin aplicaţia Speed test, pe frecvenţă de 2.4 GHz

download 73.6 Mbps, upload 98.6 Mbps

download 76.9 Mbps, upload 82.9 Mbps

download 71.2 Mbps, upload 72.1 Mbps

- prin aplicaţia Speed test, reţea mobilă 4G+

download 141 Mbps, upload 51.9 Mbps

download 95.4 Mbps, upload 21.6 Mbps

download 94.7 Mbps, upload 27.3 Mbps

iPhone XS Max e primul smartphone Apple care are rating IP68, rezistenţă la apă şi praf. Se vorbeşte mult despre rezistenţa dispozitivelor Apple la căzături şi despre cât de scump e să înlocuieşti ecranul sau sticla de pe spate. Găseşti aici un test de cădere realizat de un expert în domeniu.

Am sesizat în timpul în care l-am folosit, circa o săptămână, că sunt momente în care are semnal GSM slab. Cu toate acestea nu pot afirma că modelul iPhone XS Max are probleme de semnal. Sunt factori care ţin de operator, de locul în care te afli (clădire, spaţiu deschis), de numărul de antene din zonă etc.

iPhone XS Max e incontestabil un smartphone extraordinar, trebuie să recunoşti fie că eşti sau nu fan Apple. Dacă este sau nu cel mai bun şi mai performant smartphone din lume, la ora actuală, aceasta e un subiect care poate fi îndelung dezbătut. Ca să poţi emite o opinie ar trebui să ai acces la cel puţin cinci dispozitive smatphone de top, lansate în 2018, pentru comparaţie.

Pot să spun deschis că a fost o plăcere şi o surpriză plăcută să-l testez, în condiţiile în care sunt un utilizator de Android. iPhone XS Max este cu siguranţă Regele iPhone în 2018. După cum probabil ai aflat, preţul lui iPhone XS Max porneşte de la circa 1200 de euro pentru varianta testată, cea de 64 GB, şi poate ajunge la 1700 de euro, în varianta de 512 GB. Las discuţia legată de preţ deschisă.