Dacă eşti un pasionat de gadgeturi Apple sau pur şi simplu cauţi un telefon nou, atunci citeşte în continuare pentru a vedea care variantă se potriveşte cel mai bine stilului, personalităţii şi bugetului tău. Vom explora de aproape această nouă serie iPhone 12.

Telefoane Smart iPhone 12

Principalul model din serie este iPhone 12. Acesta este echipat cu un ecran OLED de 6.1 inch şi vine în şase culori foarte frumoase. Fie că îţi place albastru, verde, negru, alb, roşu sau violet, vei găsi cu uşurinţă opţiunea care să te mulţumească cel mai mult.

Intreagă serie foloseşte iOS 14 şi vine echipată cu inovatorul procesor Apple A14 Bionic. iPhone 12 are 3 dimensiuni de stocare, respectiv: 64 GB, 128 GB şi 256 GB.

Telefonul are două camere pe spate şi poate fi folosit pentru a realiza videoclipuri 4k, pentru materiale foto-video deosebit de frumoase. Apoi, modelul are şi o cameră frontală cu un senzor de 12 MP pentru selfie-uri perfecte.

Toată seria iPhone 12 include telefoane rezistente la apă şi fabricate din cele mai durabile şi calitative materiale. Nici nu ne-am fi putut aştepta la altceva din partea Apple. Cadrul din ceramică de pe ecran şi spatele strălucitor din sticlă fac ca telefonul să fie robust. Cu siguranţă va arăta ca nou timp de mulţi ani. Este o estetică ce descrie foarte bine luxul brandului Apple şi motivul pentru care mulţi preferă să plătească puţin mai mult pentru un smartphone marcat de faimosul măr Apple.

Pe lângă dispozitivul în sine, fiecare telefon din seria iPhone 12 vine cu un accesoriu mic şi elegant de încărcare wireless. Este vorba despre MagSafe de la Apple pe care o să-l găseşti în cutia în care se livrează. Astfel, vei obţine o valoare excelentă atunci când vei investi într-un telefon iPhone 12.

iPhone 12 este telefonul de gamă medie din seria în care se află şi oferă utilizatorilor un dispozitiv accesibil, cu specificaţii înalte. De asemenea, este un telefon foarte elegant şi ticsit cu tot felul de funcţii şi atribute estetice inovatoare.

Telefoane smart iPhone 12 Mini

Dacă eşti în căutarea unui telefon iPhone rentabil, cu specificaţii similare cu restul gamei, atunci iPhone 12 Mini ar putea fi o alegere foarte bună pentru tine. Acesta este cel mai ieftin telefon din gama dar, cu toate acestea rămâne un dispozitiv de calitate înaltă.

Modelul vine cu aceleaşi specificaţii ale camerei, cu aceleaşi capacităţi storage şi procesor. Principala diferenţă dintre Mini şi varianta standard iPhone 12 este ecranul de 5.4 inch. Prin urmare, dacă vrei să faci oarecare economii şi să te bucuri de acelaşi telefon minunat, atunci Mini poate fi o variantă foarte bună. În plus, multe persoane se descurcă mai uşor pe un telefon ceva mai compact, cum este acesta cu ecran de 5.4 inch decât cu un display mai mare.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1", 512GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Auriu) = 7000 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1", 512GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Gri) = 7500 lei





Telefoane iPhone 12 Pro

Iată al treilea telefon din seria iPhone 12. Varianta Pro este un telefon avansat, cu aceeaşi dimensiune şi foloseşte acelaşi procesor de bază ca iPhone 12 standard. Totuşi, există câteva elemente suplimentare adăugate. Unul din acestea se referă la configurarea îmbunătăţită a camerei din spate. iPhone 12 Pro are o suită de 3 camere în loc de două, cu un teleobiectiv suplimentar de 12 megapixeli pentru fotografii îmbunătăţite.

De asemenea, modelul Pro vine cu mai mult spaţiu de stocare, cu opţiuni de la 128 GB şi 256 GB la impresionantul 512 GB. Aceste beneficii au un cost aşa cum probabil te aştepţi. Prin urmare, iPhone 12 Pro este mai scump decât varianta standard.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro Max, Super Retina XDR OLED 6.7", 128GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Albastru) = 5799 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4", 64GB Flash, Camera Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Alb) = 3299 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4", 256GB Flash, Camera Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Roşu) = 4700 lei





Telefoane smart iPhone Pro Max

În fine, cel mai puternic dispozitiv din gamă este iPhone Pro Max. Acesta vine cu toate avantajele Pro, dar are în plus un ecran OLED de 6.7 inch şi o rezoluţie de 2778 x 1284 pixeli. Prin urmare, această varianta este ideală pentru oricine îşi doreşte un telefon - tip- tabletă. Este foarte bun pentru vizionare de videoclipuri, filme etc.

Are un preţ mai mare decât celelalte modele şi se adresează celor care nu vor să facă vreun compromis atunci când cumpără cel mai bun telefon iPhone.

Merită să investeşti într-un telefon iPhone 12?

Chiar şi cel mai rentabil telefon din seria iPhone 12, Mini, are un preţ mai mare decât alte telefoane marcate de alte branduri. Cu toate acestea, telefoanele Apple au o prestanţă aparte. Deşi sunt mai scumpe, telefoanele Apple aduc cu ele o calitate mai bună, o fiabilitate excelentă, o estetică unică. Prin urmare, nu e uşor să te decizi dacă să plăteşti pentru un iPhone. Cu toate acestea, îţi recomandăm să citeşti specificaţiile fiecărui dispozitiv şi să afli care este cea mai bună variantă care se potriveşte nevoilor tale concrete.

Dacă alegi unul din dispozitivele emblematice ale Apple,a tunci vei obţine cele mai bune tehnologii Apple. În timp ce aceste telefoane oferă specificaţii uimitoare, vin şi cu caracteristici avansate, cum ar fi FaceID.

Dacă iubeşti produsele Apple şi ai deja un Apple Watch, un iPod sau o pereche de căşti AirPods, atunci un iPhone 12 ar putea fi smartphone-ul ideal pentru tine.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4", 256GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Albastru) = 4800 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retina XDR OLED 6.1", 256GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Roşu) = 4900 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retina XDR OLED 6.1", 256GB Flash, Cameră Duală 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Verde) = 5346 lei





De ce să cumperi mai degrabă un iPhone 12 în loc de iPhone 11?

Deşi iPhone 11 continuă să se afle în topul preferinţelor celor care caută un nou smartphone, totuşi există mai multe motive pentru care ar trebui să alegi mai degrabă iPhone 12, varianta mai nouă. Dacă este în regulă pentru tine să plăteşti puţin mai mult ca să alegi iPhone 12 în loc de iPhone 11, ar trebui să o faci cu toată inima pentru că merită din plin.

Dacă îţi doreşti un telefon de viitor, iPhone 12 este mult mai bine echipat pentru a face faţă provocărilor tehnologice din viitorul apropiat.

Astfel, el este echipat cu 5D, considerat de mulţi cel mai important avantaj al modelului iPhone 12. Reţelele 5G se vor extinde semnificativ în următorii ani, aşa încât modemul celular mai rapid al iPhone 12 se va dovedi practic şi util.

Apoi, ecranul Super Retina XDR este o altă bilă albă pentru telefoanele iPhone 12. În timp ce ambele variate - iPhone 11 şi iPhone 12 - au ecrane de 6.1 inch, doar iPhone 12 are ecran OLED, cu ramă mult mai subţire. Drept urmare, iPhone 12 are o amprenta mai mică în comparaţie cu iPhone 11. De altfel,şi greutatea lui este mai mică.

De asemenea, calitatea ecranului este mult îmbunătăţită la iPhone 12. Vorbim despre o rezoluţie mai mare, Full HD, de un contrast mai bun şi o luminozitate mai mare decât iPhone 11. În plus, ecranul iPhone 12 este mai rezistent graţie stratului ceramic Shield al panoului de sticlă Corning ce protejează displayul OLED.

Merită de asemenea să menţionăm prezenţa cipului A14 Bionic în construcţia telefoanelor iPhone 12. Acest cip face ca iPhone 12 să fie mai rapid şi mai eficient din punct de vedere energetic decât cipul A13 de 7 nm prezent pe iPhone 11. Se pare că acelaşi cip va alimenta şi următoarele dispozitive de top de la Apple. Cu siguranţă, acesta este cel mai important salt de la iPhone 11 la iPhone 12.

Cipul A14 Bionic nu doar că are un procesor mai bun, dar şi un GPU mai bun. De asemenea, oferă capacităţi mai rapide care vor îmbunătăţi acţiunile inteligente AI ale telefonului.

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1", 256GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Gri) = 5849 lei

Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1", 256GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Auriu) = 6000 lei





În fine, la o comparaţie simplă între camera prezentă pe iPhone 11 şi cea prezentă pe iPhone 12 vom descoperi că cea din urmă este mai performantă. Apple aduce îmbunătăţiri şi în această zonă. Sigur, poate că senzorii au rămas aceeaşi - de 12 megapixeli. Dar, iPhone 12 are un obiectiv cu unghi larg cu o deschidere mai bună, iar asta facilitează o mai bună luminozitate. Telefonul suportă Smart HDR 3 pentru fotografii şi înregistrări video HDR cu suport Dolby Vision şi mod Night Time-lapse.

Camera frontală iPhone 12 acceptă de asemenea, acelaşi mod de înregistrare HDR Dolby Video, dar şi selfie-uri în mod nocturn şi fotografii Deep Fusion (funcţii disponibile doar pe camera principală la iPhone 11). De asemenea, apelurile video FaceTime acceptă acum rezoluţie HD pe iPhone 12.

Peste toate acestea, designul iPhone 12 tronează. Dacă plănuieşti să păstrezi pentru mult timp acest telefon Apple nou, atunci merită să optezi pentru varianta mai bună - adică iPhone 12. Noul iPhone vine cu un ecran plat Ceramic Shield care rezistă mai bine în caz de şocuri accidentale. De altfel, chiar Apple subliniază că iPhone 12 rezistă de 4 ori mai bine la căzăturile accidentale decât telefoanele sale anterioare. Calitatea mai bună a construcţiei telefonului iPhone 12 oferă de asemenea o rezistenţă mai bună la apă decât varianta anterioară iPhone 11 (vorbim de 6 metri până la 30 de minute faţă de 2 metri până la 30 de minute).

Cât costă telefoanele iPhone 12?

În prezent, poţi comanda iPhone 12 mini cu 64 GB Flash la 3299 lei. Varianta cu 256 Gb este la 4500 lei. Între acestea, poţi găsi iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4 inch cu 128 GB Flash la 3675 lei. Prin urmare, poţi alege varianta care se încadrează cel mai bine în bugetul şi cerinţele tale de performanţă. Capacitatea storage şi memoria variază inclusiv la celelalte modele - iPhone 12 standard, Pro şi respectiv Pro Max.

De exemplu, iPhone cu Flash 256 GB costă 4900 lei, iar cel cu 64 GB este mai ieftin, la 3747 lei. Cât priveşte varianta PRO, configuraţia cu 256 GB ajunge la circa 6360 lei, cu 128 GB la 5249 lei. Vorbeam mai sus de compromisuri când aminteam de iPhone 12 Pro. Ei bine, pentru acest model cu ecran extins, de 6.7 inch, cu 512 GB Flash preţul ajunge la 7500 lei.

