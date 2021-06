Însă nu a fost mereu aşa. În anii ’90, apariţia internetului a luat întreaga lume pe nepregătite. Posibilitatea de a accesa informaţii de oriunde şi de a trimite mesaje sub forma poştei electronice a revoluţionat evoluţia omenirii. Pe lângă acestea, ideea de a cumpăra direct de pe ecranul calculatorului a început să apară într-o serie de locuri.

Cel mai popular mit urban cu privire la prima comandă online vine din New York, unde o persoană ar fi comandat o pizza. Lanţul despre care se vorbeşte în această poveste este nimeni altul decât Pizza Hut. Faimoasa pizzerie a început să preia comenzi online de la finalul lunii august 1994, însă altcineva pare să le-o fi luat-o înainte în ceea ce priveşte comerţul online.

Dacă despre Pizza Hut avem o dată aproximativă, în ceea ce-l priveşte pe Dan Kohn, un antreprenor în vârstă de 21 ani, avem o dată exactă: 11 august 1994. La vremea respectivă, Kohn deţinea un site numit NetMarket. Antreprenorul din New Hampshire a vândut unui prieten albumul “Ten Summoner’s Tales” al lui Sting, sub forma unui CD. Conform lui Koch, aceasta a fost prima tranzacţie online ($12,48, plus costuri de transport) care s-a bucurat de tehnologia criptării datelor.

“Chiar dacă NSA (n.b. Agenţia Naţională de Securitate) ar fi fost pe fir, n-ar fi putut să vadă datele cardului său”, a afirmat Dan Koch într-un interviu New York Times ce a fost publicat chiar a doua zi.

Odată ce povestea lui Koch a căpătat notorietate, alte persoane au afirmat că sunt responsabile de prima tranzacţie online pentru produse. Randy Adams, fost CEO Internet Shopping Network, a afirmat într-un interviu din 2004 că echipamentele vândute de compania sa l-au întrecut pe Koch cu aproximativ o lună. Chiar dacă onoarea de a fi primul în cursa e-commerce este de nepreţuit, ambii antreprenori sunt de acord că anul 1994 a fost extrem de important pentru zona de retail.

Astăzi, piaţa de e-commerce este mai dezvoltată ca oricând, iar pandemia a contribuit decisiv în ceea ce priveşte accelerarea creşterii. De regulă, perioada Crăciunului este cea mai aglomerată. Conform Statista , mijlocul verii trecute a generat o creştere de aproximativ 10% a vizitelor în magazinele online faţă de luna decembrie 2019. În ceea ce priveşte valoarea produselor achiziţionate, estimarea se opreşte

la $4.28 trilioane în 2020, iar pentru acest an 99firms preconizează o creştere la $4.5 trilioane la nivel global.

Şi ţara noastră se poate lăuda cu cifre impresionante. Pandemia a cauzat în 2020 o creştere de 30% faţă de anul 2019, până la o valoare totală de €5.6 miliarde. Potrivit estimărilor GPeC , la finele anului 2021 vom vedea o depăşire a pragului de €6.5 miliarde (o creştere de aproximativ 16%).

Avantajele shopping-ului online au devenit mult mai evidente în perioada pandemiei. Limitarea contactului fizic, livrarea la orice adresă sau în cutii destinate ridicării au devenit din ce în ce mai populare. De asemenea, livrarea gratuită şi rapidă cântăreşte semnificativ în decizia de cumpărare a tot mai multor români care recurg la shopping online.

