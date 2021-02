Studiu britanic: Bucureştiul e al treilea cel mai bun oraş din lume pentru gameri

Studiul a analizat 74 de oraşe diferite, cu o populaţie de cel puţin 500.000 de locuitori. Pentru fiecare oraş, au fost evaluate disponibilitatea şi costurile de internet de mare viteză, frecvenţa expunerii la jocuri şi evenimentele eSports LAN, locurile de muncă legate de jocuri pe cap de locuitor, acoperirea 5G, costurile hardware-ului pentru jocuri şi costurile locuinţelor.

Cercetarea a constatat:

- Bucureştiul are cel mai ieftin internet Gigabit din lume, la doar 9,98 USD pe lună.

- Bucureştiul are a doua cea mai mare viteză medie de internet, la 167,8 Mbps - a doua doar după Seul, Coreea de Sud.

- Bucureştiul are 1.148 locuri de muncă pentru cei din industria jocurilor la 100.000 de persoane - mai mare decât New York City.

Broadband Savvy, o companie britanică care activează în domeniul serviciilor şi performanţei internetului broadband (în bandă largă), a publicat pe 16 februarie rezultatele unui studiu care s-a întins pe câteva luni despre cele mai bune şi cele mai rele oraşe din lume pentru gameri. Cercetarea a constatat că Austin (Texas), Seul (Coreea de Sud) şi Bucureşti (România) au fost primele trei cele mai bune oraşe din lume pentru jucători, Paris şi Los Angeles completând topul primelor cinci. Setul de date complet este disponibil pentru descărcare aici

Top 10 cele mai bune oraşe pentru gameri: 1. Austin

2. Seul

3. Bucureşti

4. Paris

5. Los Angeles

6. Hong Kong

7. Montreal

8. Barcelona

9. Seattle

10. Boston Top 10 oraşe din coada clasamentului: Top 10 oraşe din coada clasamentului: 65. St Petersburg

66. Cairo

67. Johannesburg

68. Vienna

69. Santiago

70. Auckland

71. Brisbane

72. Abu Dhabi

73. Sydney

74. Dubai

Bucureştiul a fost un punct de atracţie pentru că are cel mai ieftin internet gigabit prin cablu din lume, combinat cu un cost global de viaţă foarte scăzut în comparaţie cu alte oraşe studiate. Oraşele nord-americane precum Austin, Seattle şi Montreal se remarcă în ceea ce priveşte disponibilitatea locurilor de muncă pentru cei din domeniul jocurilor.

”Austin a câştigat pentru că oferă un pachet complet: o mulţime de oportunităţi de locuri de muncă pentru jocuri, o bună disponibilitate a internetului de mare viteză, o mulţime de expoziţii pentru jocuri şi costuri mici de închiriere conform standardelor nord-americane. Oraşul îşi respectă într-adevăr reputaţia ca unul dintre cele mai bune centre de jocuri din America ” a spus Tom Paton, fondatorul Broadband Savvy.

Bucureştiul şi Parisul au fost sunt oraşele care s-au remarcat în mod special în UE. „Parisul este similar cu Austin prin faptul că are o performanţă bună la toate categoriile, în special la costurile de internet. Dar Bucureştiul este cu adevărat surprinzător - nu ne aşteptam să găsim bandă largă de calitate, de mare viteză la preţuri atât de mici, oriunde în lume. Costă mai puţin de 10 USD pe lună pentru a accesa bandă largă gigabit în Bucureşti şi există o acoperire completă 5G disponibilă în oraş. Costul redus al chiriei a fost cireaşa de pe tort. ” Deşi Bucureştiul nu are un număr mare de evenimente eSports sau expoziţii în fiecare an, în conformitate cu standardele nord-americane, oraşul s-a descurcat bine în categoria locurilor de muncă pentru cei din industria jocurilor. „Am constatat că Bucureştiul are mai multe locuri de muncă pe cap de locuitor decât Londra, Vancouver şi New York. Pentru jucătorii care caută un loc ieftin pentru a trăi cu internet rapid şi o bună disponibilitate a locurilor de muncă în jocuri, Bucureştiul merită cu siguranţă încercat. ”

Seoul, Coreea de Sud a fost oraşul care a ieşit cel mai mult în evidenţă din Asia, deoarece a punctat bine în trei categorii principale. „Viteza medie a internetului în Seul este incredibilă, iar conexiunea gigabit nu costă mult. 5G este disponibil peste tot, ceea ce este minunat pentru jucătorii pe mobil. ” Coreea de Sud are, de asemenea, evenimente frecvente dedicate jocurilor, iar Seul este unul dintre singurele oraşe din lume cu un stadion pentru eSports. Pe lângă faptul că are o cultură înfloritoare a jocurilor, Seul este, de asemenea, un loc relativ ieftin pentru a trăi ca gamer „Chiria apartamentului este relativ ieftină în Seul, în comparaţie cu oraşele similare pe care le-am studiat. Ceea ce ne-a surprins cel mai mult la Seul a fost însă costul hardware-ului pentru jocuri. Achiziţionarea de componente şi console este mai ieftină în Coreea de Sud decât în ​​Europa şi nu mult mai scumpă decât în ​​America de Nord ” a mai spus a spus Tom Paton.