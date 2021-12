HUAWEI Sound Joy, boxă inteligentă cu sunet excelent pentru distracţie şi apeluri [TECH REVIEW]

Devialet este o companie franceză de tehnologie audio, fondată în 2007 la Paris, care produce boxe inteligente şi amplificatoare de sunet din gama premium.

La prima vedere, HUAWEI Sound Joy este de dimensiunile şi greutatea unei sticle de apă. Mai exact are lungimea de 202 mm, greutate de 680 g şi diametrul de 73 mm. Pentru transport se poate ţine în mână, atârna la încheietură cu bareta inclusă sau agăţa de un rucsac.

Tot pentru ieşiri în natură boxa e construită pentru rezistenţă la praf şi apă, are rating IP67, iar cei care se tem de accidente ar trebui să ştie că suprafaţa dispozitivului este dintr-un material textil cauciucat anti-alunecare.

Modelul testat este negru, Obsidian Black, dar există şi o variantă verde, Spruce Green.

Vezi aici un scurt unboxing al HUAWEI Sound Joy.

HUAWEI Sound Joy vine încărcată în jur de 60%, am pornit-o şi am conectat-o prin Bluetooth (5.2) cu un Huawei P40 Pro.

În partea superioară boxa are inel luminos. Când asculţi muzică cercul de lumină se sincronizează cu ritmul melodiei. Dacă e doar conectată fără să ruleze nimic, inelul are o lumină albă. Când boxa intră în standby lumina se opreşte.

HUAWEI Sound Joy e bună şi pentru apeluri telefonice, eşti auzit bine şi îl auzi, de asemenea, bine pe partenerul de conversaţie. Nu m-am gândit la opţiunea asta până n-am văzut în meniu că e conectată şi pentru apeluri, nu doar pentru media. Pentru apeluri boxa dispune de 3 microfoane şi foloseşte un senzor G pentru a comuta între cele orizontale şi cel vertical.

Am folosit boxa pentru Youtube, radio şi gaming. E o senzaţie interesantă, în jocuri cel puţin, ca sunetul să nu vină din acelaşi loc ca şi imaginea, respectiv de pe smartphone. Dar nu se pierde din acurateţe, paşii şi restul zgomotelor din mediul înconjurător se aud cu claritate. Am jucat PUBG şi cu puţin noroc am şi câştigat partida.

Pe YouTube şi pe radio primeşti un sunet bogat, volum puternic, un bas excelent, înalte clare şi bine definite. Boxa HUAWEI Sound Joy dispune de un difuzor circular de 20 W 50 mm x 75 mm, 1 tweeter de 10 W 19 mm şi 2 radiatoare pasive. Răspunsul în frecvenţă al difuzorului principal este 50 Hz până la 20 kHz (-10dB). Boxa prin Bluetooth 5.2 acceptă codecuri AAC şi SBC.

Dacă vrei mai multă libertate, poţi folosi butoanele direct de pe boxă HUAWEI Sound Joy. Acestea sunt:

pornit/oprit

asistent vocal Celia

redare / pauză

conectare Bluetooth

conectare cu a doua boxă HUAWEI Sound Joy

volum + / -

Am făcut mai multe teste scurte de sunet, unul dintre ele mai jos.

HUAWEI Sound Joy are o baterie mare de 8800mAh, o autonomie pe măsură, de până la 26 de ore de redare audio şi se încarcă rapid prin portul USB-C cu maximum 40 W. Am folosit boxa timp de 2 săptămâni şi niciodată mai mult de 6 ore legat. O încărcare completă durează circa 3 ore, dar în caz că eşti pe fugă, o încărcare de 10 minute asigură o autonomie de o oră.

Datorită tehnologiei One-Touch Transfer poţi conecta dispozitivul tău cu la HUAWEI Sound Joy şi poţi transfera conţinutul media pe acesta. Totul stă într-o atingere a device-ului în partea de sus a difuzorului. Funcţia Shake Stereo Link Up permite asocierea şi conectarea a două unităţi HUAWEI Sound Joy pentru a forma un sistem stereo potrivit în special la petreceri. Astfel, în preajma sărbătorilor de iarnă boxa poate fi un ajutor binevenit şi o excelentă idee de cadou.

Cu funcţia Automatic Discovery poţi conecta un smartphone, un laptop sau o tabletă din apropiere la HUAWEI Sound Joy, cu câteva atingeri pe fereastra pop-up care apare pe dispozitivul tău

Pachetul conţine boxa, manual de utilizare, cablu de date şi certficatul de garanţie.

Separat poţi achiziţiona pentru HUAWEI Sound Joy o husă elegantă de piele gri.

HUAWEI Sound Joy e o boxă inteligentă cu un sunet excelent, un design elegant, rezistenţă la apă şi praf şi un preţ accesibil.

Boxa Huawei este disponibilă pe huaweistore.ro şi în reţelele partenere de retail, la preţul recomandat de vânzare de 599 lei, în variantele de culoare: Obsidian Black şi Spruce Green.

Material realizat cu sprijinul Huawei.