Elon Musk: „Maşinile Tesla vor putea vorbi în curând cu oamenii”

Postarea lui Musk este însoţită şi de un videoclip (jos) care prezintă un Model 3 al cărui difuzor poate fi auzit spunând ”Nu sta să te uiţi la mine, hai înăuntru”. Musk spune că acest videoclip ”este real” şi că ”maşinile Tesla vor putea în curând să vorbească cu oamenii, dacă doreşti”.

Tesla a început să adauge mai multe difuzoare maşinilor sale pentru a respecta noi reguli de siguranţă care spun că maşinile electrice trebuie să producă sunet artificial, iar acum se pare că difuzoarele vor putea fi folosite şi în alte metode.

Musk a anunţat că ele vor fi integrate în sistemul de alarmă din Sentry Mode, funcţia prin care maşina se apără de eventualii hoţi şi care foloseşte deja sistemul intern de sunet al vehiculului pentru a da alarma.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa