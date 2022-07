AENO SC3, aspirator vertical uşor şi puternic [TECH REVIEW]

Mi-a plăcut să testez acest aspirator, dintr-un motiv subiectiv, forma lui mi-a adus aminte de de armata de clone în Star Wars. Poate e ridicol, dar în imaginaţia mea aduce cu o DC-15A Rifle. ”Trăgaciul” aspiratorului are funcţie pornit-oprit, iar butonul de sus, de lângă afişajul bateriei, îi modifică puterea.

Şi da, dacă mai e nevoie de clarificare sunt fan al francizei, deşi nu există nici o legătură între ea şi aspiratorul AENO SC3. Disney+ e de vină!

AENO SC3 are legătură cu ASBISc Enterprises Plc, distribuitor, dezvoltator şi furnizor de produse, soluţii şi servicii IT şi IoT pe pieţele din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, companie care a lansat marca AENO în România.

L-am asamblat destul de uşor, vine în cutie în bucăţi, şi n-am avut nevoie de manual. Utilizarea este, de asemenea, intuitivă. AENO ASC003 e un aspirator vertical cu acumulator şi, după numai câteva utilizări, am reuşit să-l transform din instrument, în obsesie.

Un scurt unboxing. În cutie găseşti aspiratorul de asamblat, încărcătorul şi 3 ”perii”: una principală cu led pentru locuri întunecoase, una rotudă pentru canapele şi un accesoriu îngust pentru aspirat în locurile mai dificile.

Acumulatorul e integrat şi se încarcă la priză printr-un suport care se prinde vertical pe perete, în şuruburile cu care vine în cutie. De asemenea, încărcătorul poate fi şi suportul în care stă atunci când nu-l foloseşti.

Aspectele pozitive sau bilele albe au venit însă la pachet şi cu o constatare neplăcută: spaţiul meu de locuit e mult mai murdar şi mai plin de praf decât am crezut sau decât se vede cu ochiul liber. Probabil că aşa e şi la tine.

Tocmai de aceea spuneam că utilizarea AENO SC3 a devenit obsesie, şi am ajuns să-l pun în funcţiune zilnic, pentru că vedeam pe loc, în rezervorul transparent, “recolta” de păr, praf, scame din propria locuinţă. Şi da, a doua zi o luam de la capăt, căci un apartament de 2 camere, împărţit de doi adulţi, un copil şi un motan îi asigura marfă suficientă.

Înainte să continui "povestea" utilizării, câteva detalii tehnice despre AENO ASC003:

puterea de aspirare: 8 kPa şi 23 kPa, mod normal şi turbo;

baterie Litiu-ion cu o capacitate de 2000 mAh;

timp de încărcare de la 0-100%, 5 ore;

durata de funcţionare: 12 minute (în modul turbo), 45 de minute (în modul normal);

putere nominală 350 W;

dimensiunile 1060 mm × 230 mm × 218 mm,

greutate 1,4 kg;

afişaj cu LED-uri.

Să recapitulăm bilele albe de care vorbeam mai sus.

E uşor, cântăreşte doar 1.4 kg, îl foloseşti cu o singură mână, nu te apleci, nu eşti obosit după utilizare. Nu face zgomot deranjant, dacă vrei să aspiri în weekend, la prima oră, fii sigur că vecinii nu îţi vor bate în calorifer. Poate nici pe cei din casă nu îi trezeşti, la viteză normală.

Fiind un aspirator cordless, fără fir, nu eşti condiţionat de locul prizelor din casă, poţi să ajungi cu el şi pe scara blocului, până la vecini. Nu cred că s-ar supăra.

L-am folosit aproape zilnic în două camere, două holuri, o bucătărie, o baie şi un balcon. Şi nu doar pe podea, l-am plimbat şi pe pereţi, după pânzele de păianjen, pe tocul uşilor, pe tablouri, draperii, fotolii, canapea. Am vrut să perii şi motanul, dar nu a stat.

Şi dacă tot am menţionat motanul, aici AENO are cea mai mare bilă albă; adună, fără milă, tot părul din casă, pe care tu nu-l vezi cu ochiul liber. Se curăţă foarte simplu, după fiecare utilizare. Nu am spălat filtrul deloc şi cred că l-am folosit de 30 de ori. Nu se simte nici un miros neplăcut în casă şi nici nu ridică praful.

Într-adevăr, modul Turbo şi iluminarea cu LED a periei principale fac o treabă de manual.

Apropo de modul normal şi de cel Turbo, de fapt AENO SC3 are trei trepte de putere, nu ştiu de ce apar doar două în specificaţii.

Să vorbim şi despre lucrurile mai puţin plăcute.

Trebuie pus la încărcat după fiecare utilizare, asta dacă îţi doreşti să îl ai gata pregătit pentru a doua zi. Ai răbdare să se încarce complet, altfel te trezeşti că se opreşte când ţi-e lumea mai dragă şi eşti nevoit să faci o pauză de la curăţenie, pentru a-l reîncărca.

Imagine de pe site-ul producătorului cu AENO SC3 în suportul de încărcare fixat pe perete.

Eu nu l-am montat în perete, aşa că a zăcut, în poziţie orizontală, prin diverse locuri din apartament. Preferabil este să îi găseşti un loc unde să nu încurce pe nimeni. Nu este ieftin, în magazine l-am găsit la un preţ cuprins între 1000 şi 1100 de lei.

Fiind prima mea experienţă cu un aspirator o să mă declar mulţumit de prestaţia lui AENO SC3 din două motive principale, puterea de absorbţie şi uşurinţa / comoditatea în folosire.