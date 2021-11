Interviu Stejara Pircan, eMAG: Pentru Black Friday avem marfă depozitată pe o suprafaţă de 4 ori cât Casa Poporului

Cum a evoluat Black Friday în România în ultimii ani şi care credeţi că este rolul eMAG în dezvoltarea acestui fenomen?

Am adus Black Friday în România în 2011, într-un moment în care comerţul online era încă la un nivel incipient, iar despre plata online nici nu prea se vorbea. Încă de la început, rolul evenimentului a fost să le arate clienţilor beneficiile comerţului online şi diversitatea ofertei – că poţi cumpăra orice online, nu doar produse electro-IT. În plus, ne-am dorit să fie o ocazie prin care să aducem clienţi care fac prima comandă online şi rămân mai departe aici pentru că înţeleg că pot economisi timp şi bani.

Evenimentul a crescut de la an la an şi, odată cu el, a antrenat creşterea întregii pieţe prin atragerea unui număr mai mare de clienţi online şi a comercianţilor din sectoare tot mai diverse. Dacă în primul an plecam de la un nivel zero de notorietate, astăzi mai bine de 9 din 10 români ştiu ce este Black Friday, asociază evenimentul preponderent cu ecommerce şi peste jumătate intenţionează să cumpere ceva. Aproximativ 65% dintre potenţialii cumpărători intenţionează să cumpere din online, potrivit unui studiu recent realizat de Kantar România.

Black Friday este un tur de forţă al acestui demers, este ziua în care turăm la maxim capacitatea noastră tehnologică şi logistică. Însă Black Friday este şi un moment în care ne apropiem foarte mult unii de alţii în organizaţie, prespune şi o muncă de colaborare atât în organizaţie, cât şi cu partenerii noştri, fie furnizori, fie cei peste 27.000 de selleri din Marketplace care contribuie la acest festival de shopping.

Cum aţi resimţit impactul pandemiei, criza de containere şi semiconductori în aprovizionarea cu produse de Black Friday în 2021?

Un eveniment precum Black Friday se pregăteşte cu mult timp înainte şi noi avem o experienţă îndelungată şi relaţii strategice cu furnizorii, lucru care ne-a ajutat foarte mult în contextul actual. Am cumpărat stocurile de marfă înainte de situaţia actuală astfel că vom avea şi preţuri foarte bune în eveniment. De asemenea, ne-au ajutat şi investiţiile pe care le-am făcut în ultimii ani în extinderea depozitelor care însumează peste 250.000 de metri pătraţi, astfel încât am avut unde să păstrăm stocurile suplimentare de produse pentru sezonul de cumpărături.

Spre deosebire de alţi ani, am planificat cu mult mai devreme sezonul de shopping şi suntem pregătiţi pentru cererea în creştere de sărbători. Mizăm, în plus, şi pe comercianţii care vând pe eMAG Marketplace şi care vor veni cu oferte proprii.

Luând în calcul toate aceste obstacole când aţi început pregătirile de aprovizionare?

Noi nu terminăm un Black Friday că începem să ne pregătim de următorul, deci aş spune că în urmă cu aproximativ un an.

Ce aşteptări aveţi prin comparaţie cu 2020 şi ce produse ieşite din comun pregătiţi?

Am pregătit 4,5 milioane de produse şi reduceri de 330 milioane lei. Ne aşteptăm la comenzi de aproximativ 615 milioane lei, în creştere cu aproape 30 milioane faţă de anul precedent.

Ca în fiecare an, avem foarte multe produse interesante, atât pentru cei care caută suprize, cât şi pentru cei care caută investiţii. Din categoria produselor speciale aş enumera peste 47.000 de nopţi de cazare în România şi în afara ţării, peste 80.000 de litri de combustibil şi peste 5.000 de vouchere pentru bilete de avion, reduse cu 50% sau peste 27.000 de kilograme de carne de porc, dar şi singura sticlă din România de Single Malt Talisker veche de 41 de ani la preţul de 13.999 de lei sau pachetul de 12 sticle Jameson cu ciubăr la preţ de 4.999 de lei. Nu lipsesc monedele şi lingourile de aur, ceasurile şi bijuteriile de lux sau autorulotele.

Sunteţi pregătiţi pentru un volum mare de comenzi şi cum credeţi că veţi acoperi partea de livrare? Ce rol joacă locker-ele stradale în acoperirea livrărilor?

Avem marfă depozitată pe o suprafaţă de patru ori cât Casa Poporului, suficientă pentru orice client care urmăreşte produse de folosinţă îndelungată sau care pur şi simplu doreşte să descopere ceva la preţ bun pentru sine sau pentru a dărui cuiva drag un cadou de sărbători.

FOTO eMAG

Iar infrastructura este foarte bine pusă la punct anul acesta, reţeaua noastră easybox s-a dublat faţă de anul trecut la 2.000 de unităţi, de unde pot ridica produsele la orice oră din zi şi din noapte. Pe lângă acestea pot opta pentru ridicarea comenzii de la unul din cele 21 de showroom-uri eMAG, pentru livrare prin curier sau pot ridica de la oficiile poştale.

Anul trecut aţi avansat o dată exactă de livrare pentru comenzile de BF, ce termen de livrare ţintiţi pentru 2021?

Ne propunem să livrăm toate comenzile până pe 26 noiembrie, astfel încât clienţii noştri să se bucure în tihnă de sărbători.

De Black Friday cumpărătorii vor primi oferte şi de la partenerii din marketplace? Dacă da, cum vor fi acestea promovate, la fel ca cele eMAG sau separat?

Cele 4,5 milioane de produse provin atât de la eMAG, cât şi de la sellerii din Marketplace care au pregătit oferte foarte bune pentru această zi. Toate produsele vor fi afişate şi promovate împreună în site şi în aplicaţie, iar reducerile de Black Friday vor fi marcate în mod unitar.

Suntem în 2021, iar dacă citiţi comentariile articolelor legate de Black Friday o să observaţi că, în continuare, sunt mulţi cei care pun la îndoială onestitatea reducerilor. Sunt reducerile de Black Friday pe bune?

Preţul transparent este unul dintre beneficiile principale în comerţul online: este foarte simplu să urmăreşti evoluţia în timp şi să compari diverse oferte din piaţă, astfel încât să faci alegerea potrivită. Clienţii ştiu foarte clar cât a costat produsul favorit, cât este acum, ce economie pot face şi, nu în ultimul rând, când ajunge la ei. Noi organizăm Black Friday o singură zi şi ne pregătim cu un an înainte împreună cu partenerii şi doar aşa suntem capabili să le oferim clienţilor produsele pe care şi le doresc la preţuri accesibile. Spre exemplu, anul trecut aproape 90% din vanzările de Black Friday facut de noi au fost la cel mai mic preţ din 2020.

Cum se explică faptul că unele produse se epuizeză în câteva zeci de secunde?

Noi am pregătit împreună cu partenerii stocuri suficiente la un număr mare de produse, vorbim de sute sau mii de unităţi dintr-un singur produs. Cu toate acestea, stocurile sunt limitate şi nu pot satisface toate cererile dintr-un singur reper. La startul evenimentului sunt sute de mii de clienţi care intră în acelaşi timp, de aceea recomandăm clienţilor să îşi instaleze aplicaţia eMAG pentru a accesa rapid oferta, să salveze cardul şi easybox-ul preferat, să adauge la favorite produsele pe care le urmăresc – dacă acestea se regăsesc în oferta de Black Friday, vor putea cumpăra instant.

În premieră, anul acesta clienţii Genius vor primi o notificare la startul evenimentului, aşa că încă mai este timp pentru clienţi să îşi facă un cont gratuit pentru trei luni pentru a încerca acest serviciu.

Vicepreşedintele eMAG, Stejara Pircan. FOTO eMAG

Ce schimbări aţi făcut la infrastructura site-ului pentru a nu avea probleme când oamenii se înghesuie să comande?

Acum 11 ani, când eMAG a adus conceptul Black Friday în România, au fost probleme pentru că nimeni nu a anticipat atunci interesul uriaş pentru eveniment. Însă de atunci, an de an am investit în infrastructura IT: doar anul acesta investiţiile se ridică la 4,5 milioane de euro în tehnologie, dintre care 2,3 milioane de euro au mers către achiziţia de servere noi.

Care piaţă din Europa sau din lume poate fi un exemplu pentru România şi ce magazin din afară poate fi un exemplu de inspiraţie pentru eMAG?

Ne uităm constant la pieţele în care ecommerce are o pondere semnificativă din comerţ atât din vest, cât şi din zona Asiei, în ţări precum India sau China. Analizăm mai ales evoluţiile companiilor legate de scalare şi distribuţie pe regiuni geografice întinse, dar tot ce construim local, o facem printr-un proces de cercetare proprie, cu echipele din România şi cu tehnologie românească.

în cazul anumitor servicii, clienţii din România beneficiază de standarde chiar mai bune decât în ţările din vest, iar un exemplu ar fi chiar livrarea standard, care la noi se întâmplă a doua zi, iar în vest poţi aştepta până la 5 zile.

Însă, mai avem de dezvoltat destul de mult pe partea de ofertă. Sunt produse şi categorii care încă se găsesc greu sau nu se găsesc în România şi asta poate fi o oportunitate de a deschide nişe noi de produs.