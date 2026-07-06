Video Remus Truică și Diana Cîțu, nuntă de poveste la Monaco. Care este legătura cu celebrul designer Karl Lagerfeld

Remus Truică și Diana Cîțu și-au unit destinele la Monaco, în una dintre cele mai exclusiviste proprietăți de pe Riviera Franceză.

Remus Truică și Diana Cîțu au ales să își sărbătorească nunta într-un cadru exclusivist, la Villa La Vigie din Monaco, o proprietate cunoscută pentru eleganța sa și pentru faptul că i-a aparținut, în trecut, celebrului designer Karl Lagerfeld, potrivit Click!.ro.

Cadrul evenimentului a fost amenajat cu flori albe, mese decorate clasic și candelabre suspendate, având ca fundal Marea Mediterană.

Printre momentele principale s-a numărat prezentarea tortului de nuntă, realizat pe șapte etaje. Acesta a fost personalizat în centru cu inițialele mirilor, încadrate de detalii turcoaz, element care a reținut atenția publicului.

Sursa Instagram

Remus Truică și Diana Cîțu formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi copii. În trecut, omul de afaceri a fost căsătorit timp de zece ani cu Irina Truică, alături de care are două fiice.

Și fosta sa soție a ales Monaco pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Anul trecut, Irina Ortan și-a organizat nunta tot în Principat.

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