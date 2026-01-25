search
Teribilism la săniuș. Doi adolescenți au suferit arsuri grave, după ce au intrat cu sania în câteva anvelope cărora tot ei le dăduseră foc

0
0
Publicat:

Doi adolescenți din județul Vaslui au ajuns la spital cu arsuri de gradele II şi III, după un ce au intrat cu sania în nişte anvelope cărora le dăduseră foc.

Copiii profită de zăpada de anul acesta pentru a ieşi cu sania. FOTO: arhivă
Copiii profită de zăpada de anul acesta pentru a ieşi cu sania. FOTO: arhivă

Incidentul s-a petrecut într-o zonă de săniuș din localitatea Bârlălești, comuna Epureni, județul Vaslui, unde doi adolescenți, în vârstă de 14 și 17 ani, au suferit arsuri de gradele II și III pe aproximativ 10% din suprafața corporală, fiind transportați de urgență la spital.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cei doi se aflau pe un deal folosit frecvent pentru săniuș, unde, la un moment dat, ar fi aprins mai multe anvelope. Ulterior, adolescenții au intrat accidental cu sania în cauciucurile cuprinse de flăcări, suferind arsuri serioase, notează Agerpres.

„Copilul de 17 ani a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu arsuri pe faţă şi la un membru superior. Al doilea copil a fost transportat la Spitalul Bârlad de părinţi. Copiii au suferit arsuri în timp ce erau la săniuş, unde se pare că au dat foc unor anvelope, intrând accidental cu sania în acestea”, a declarat, duminică, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica,

După evaluarea medicală inițială, cadrele sanitare au decis transferul adolescentului de 17 ani la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, unde acesta a primit îngrijiri de specialitate, iar băiatul de 14 ani a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi, pentru investigaţii suplimentare.

Potrivit unor surse, cei doi adolescenţi „pregătiseră scena” prin incendierea anvelopelor pentru a face un videoclip pe care să-l distribuie pe reţelele de socializare.

Incidentul readuce în atenție un fenomen tot mai prezent în rândul adolescenților, care, din dorința de vizibilitate online și apreciere virtuală, ajung, de multe ori, să îşi pună viaţa în pericol.

Vaslui

