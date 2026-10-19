 Scandal în Vaslui. Preoții caută donații pe Facebook, după ce ar fi fost îndemnați să cumpere veșminte scumpe de protocol | adevarul.ro
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Scandal în Vaslui. Preoții caută donații pe Facebook, după ce ar fi fost îndemnați să cumpere veșminte scumpe de protocol

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Nemulțumiri în Protopopiatul Vaslui, după ce mai mulți preoți ar fi fost îndemnați de superiori să achiziționeze veșminte preoțești de protocol, al căror cost ar ajunge la câteva mii de lei. Situația a devenit publică după ce Parohia Coșești, din comuna Ivănești, a publicat pe Facebook un apel prin care solicita sprijinul credincioșilor pentru cumpărarea unui astfel de veșmânt. Ulterior, postarea a dispărut de pe rețeaua de socializare.

Mai mulți preoți ar fi fost îndemnați de superiori să achiziționeze veșminte preoțești de protocol.
Mai mulți preoți ar fi fost îndemnați de superiori să achiziționeze veșminte preoțești de protocol. Foto: Facebook/Parohia Coșești

Mesajul fusese semnat de preotul paroh Ilie Rareș Daniel și preciza că achiziția era necesară „la recomandarea Protopopiatului Vaslui”, potrivit informațiilor prezentate de publicația locală Vremea Nouă, care a relatat cazul.

Parohia le solicita credincioșilor să contribuie financiar, fie printr-o donație care să acopere integral costul veșmântului, fie prin contribuții individuale, în funcție de posibilitățile fiecăruia.

Postarea a fost ștearsă la scurt timp după publicare.
Postarea a fost ștearsă la scurt timp după publicare. Foto: Vremea Nouă/Facebook

Postarea Parohiei Coșești a dispărut de pe Facebook

Dispariția mesajului a alimentat nemulțumirile legate de această achiziție. Potrivit sursei citate, reprezentanții Protopopiatului Vaslui nu ar fi fost de acord cu modul în care preotul a formulat mesajul, iar acesta ar fi fost contactat telefonic.

Nu există însă, în informațiile prezentate, o confirmare oficială privind motivele ștergerii postării sau dacă preotului i s-a cerut explicit să o șteargă.

Subiectul ridică întrebări cu privire la caracterul voluntar al achiziției și la modul în care sunt suportate cheltuielile în parohiile cu resurse financiare limitate.

Veșminte de protocol, o cheltuială pentru parohiile rurale

Veșmintele respective ar urma să fie purtate la evenimente bisericești oficiale, precum hramuri, sfințiri și alte ceremonii religioase, și nu ar fi destinate slujbelor obișnuite.

Costul, estimat la câteva mii de lei, poate reprezenta o cheltuială importantă pentru parohiile rurale, unde veniturile sunt adesea limitate, iar bisericile au nevoie de fonduri pentru întreținere și reparații.

Controversa vizează nu doar valoarea achiziției, ci și măsura în care o recomandare venită din partea superiorilor bisericești poate fi percepută drept o obligație de către preoți.

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