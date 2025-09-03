search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Primarul din Vaslui anunță măsuri după moartea băiețelului electrocutat la un spot de iluminat. „Sunt profund șocat”

Primarul din Vaslui, Lucian Braniște, anunță verificări după ce copilul de un an și jumătate care s-a electrocutat la un spot de iluminat, pe spațiul verde, a murit. El arată că acele spoturi nu funcționau de mult timp, dar unul dintre ele era încă sub tensiune, din motive necunoscute.

Lucian Branişte a explicat, la Digi 24, ca pe spaţiul verde de lângă un imobil erau trei spoturi care trebuia să fie dezafectate, întrucât nu mai funcţionau. Cu toate acestea, unul dintre spoturi era încă sub tensiune, iar pe acesta ar fi călcat copilul care se juca desculţ în iarbă, scrie News.

„Sunt profund şocat de tragedia petrecută în această seară (marţi seară - n.r.) în Centrul Civic din Municipiul Vaslui. Nici nu găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima durerea pe care o simt, iar gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă către familia greu încercată. Este de neconceput ca un spaţiu public să devină sursă de pericol. Am ajuns imediat la locul tragediei, am dispus verificări urgente şi voi face tot ce ţine de mine pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai repete vreodată în Vaslui”, a transmis el, într-o postare pe Facebook.

Un echipaj medical a intervenit, marţi seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băieţel de un an şi jumătate s-a electrocutat.

Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul oraşului.

„Se pare că băieţelul s-a electrocutat de la iluminatul stradal”, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Vaslui

