Povestea sfâșietoare a Alinei, fata ucisă la Mangalia. „Tata mă dădea cu capul de pereți, am plâns și am făcut foamea mulți ani“

Alina Elena Ciobanu, tânăra de 18 ani din Vaslui ucisă de colega de cameră la Mangalia, are o poveste de viață cutremurătoare. În urmă cu trei ani, adolescenta povestea că tatăl său era foarte violent, o bătea, și din cauza asta dormea pe unde apuca, „era plânsă și nemâncată”.

În ciuda greutăților și abuzurilor cu care se confrunta acasă, Alina Elena Ciobanu învăța bine la școală, fiind un elev de nota 9.00. Povestea ei de coșmar a fost publicată de cotidianul „Vremea Nouă”, în urmă cu trei ani, atunci când Alina avea doar 15 ani și obținuse o notă bună la Evaluarea Națională.

Alina provenea dintr-o familie cu cinci copii, doi băieți și trei fete. Tatăl ei era alcoolic și foarte violent, iar mama și frații ei mai mici au reușit să fugă de lângă el. Ea a rămas lângă el, deoarece își dorea să meargă în continuare la școala din Delești, însă chinul prin care a fost nevoită să treacă a fost inuman.

„A fost foarte greu cu tata, condițiile practic erau imposibil de acceptat. Sunt foarte multe de spus. Prin ce am trecut eu, mama și frații mei… Sunt momente greu de înțeles.. Doar în sufletul nostru se simte adevărata durere prin care trecem mereu.

Eu am vrut mereu să merg la școală, să ajung la liceu și să reușesc să îmi fac un viitor cât de cât. De foarte multe ori nu aveam ce să mănânc și chiar dacă aveam ceva acolo, nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam pe afară, iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam.

Într-o noapte, a început să mă bată foarte tare, m-a dat cu capul de pereți, iar, într-un moment de pauză al lui, am încercat să sun pe mama.

Aveam un telefon micuț, nu prea mergea bateria la el și cu acesta încercam să mai țin legătura cu mama, fără ca el să știe, pentru că nu aveam voie să vorbesc cu ea. Nu mă lăsa el. M-am speriat foarte tare, am crezut că mă omoară.

Motivul lui pentru care a acționat așa de brutal a fost că, aflase el cumva, că eu o mai sunam pe mama din când în când. Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare, mi-a tras două palme, am amețit și când mi-am revenit puțin a început să mă dea cu capul de pereți”, mărturisea Alina pentru „Vremea Nouă”.

Cum a reușit să fugă din casa călăului

Într-o noapte, Alina nu a mai suportat abuzurile și a reușit să fugă din casa călăului. Plină de vânătăi, cu lacrimi în ochi, i-a spus că vrea să meargă la toaletă. A fugit și nu s-a mai uitat în urmă.

„Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase. Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă.

Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula pe care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță.

Nu aveam pe cine să sun decât pe mama. Ea se afla pe atunci la mătușa mea, care îmi este tutore acum. Mama m-a chemat acolo lângă ea și astfel, prin întuneric, pe niște dealuri, am mers până am ajuns la mătușa mea.

Am încercat să găsim împreună soluții să vedem cum să facem, pentru că eu nu voiam să renunț la școala de la Delești. Am vorbit cu mama mea și ea a fost de acord ca mătușa să mă ia în plasament și toate acestea au fost pentru că doream să continui să învăț la școala din Delești”, povestea Alina.

Ajutată de un om de afaceri să-și temine studiile

După ce povestea ei a fost făcută public, omul de afaceri Ionel Sandu, director al firmei Radical Grup Vaslui, a promis să o ajute pe parcursul tuturor celor patru ani de liceu. Astfel, din anul 2020 viața Alinei părea că se schimbă în bine.

„Vreau să îi îndeplinesc Alinei dorința. Este o fată curajoasă, iar povestea ei curtemurătoare atinge sufletele tuturor celor inimoși. Mă bucur că Alina a reușit să se înscrie la liceul pe care și l-a dorit. Tot ce pot să îi ofer pentru început este plata cazării la căminul Liceului Ștefan Procopiu, pe tot parcursul celor patru ani, unde va avea asigurată masa în timpul săptămânii”, declara Ionel Sandu, directorul firmei Radical Grup Vaslui.

Ucisă cu sânge rece de prietena ei

De câteva săptămâni, Alina plecase la mare împreună cu prietena ei pentru a munci și a câștiga bani, pe perioada verii. Se angajase cameristă la un hotel din Saturn.

Cele două fete au început să aibă divergențe, criminala invocând faptul că victima își înșela iubitul și îi cerea să mintă pentru ea. Ele au început să se certe, apoi s-au lovit reciproc (spune ucigașa), iar în cele din urmă, prietena ei i-a tăiat gâtul. Apoi a băgat-o într-un geamantan, a dus-o în parc și a pus-o sub o bancă, unde a fost găsită de un pescar.

La aflarea veștii că Alina a fost ucisă cu sânge rece de colega de cameră, omul de afaceri Ionel Sandu a rămas șocat.

„Doamne, vă rog să-mi spuneți că nu este adevărat! Alina era pentru noi, cei de la Radical Grup, ca și copilul nostru. De când am decis s-o ajutăm, în fiecare lună venea la noi, îi dăruiam cele de trebuință, vorbeam cu ea. Dânsa ne arăta carnetul cu note. Era foarte silitoare și niciodată nu a făcut vreun pas greșit la școală. Acum, îmi spuneți că a fost omorâtă? Nu-mi vine să cred, ce destin greu de dus a avut acest suflet deosebit. Știam că este la mare! Am primit, cu câteva zile în urmă, un mesaj de la ea și mă ruga să-i găsesc o garsonieră de închiriat până pe 15 septembrie când începea școala, că vrea să se întoarcă de la mare. Și i-am spus să vină acasă, c-o rezolvăm”, a mărturisit Ionel Sandu.