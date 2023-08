Criminala cu chip angelic, escortată de polițiști la Parchet. Filmul complet al crimei din Mangalia VIDEO

Tânăra de 18 ani care și-a ucis prietena, după o criză de nervi, a fost adusă de polițiști în fața procurorilor. A recunoscut tot!

Detalii șocante din ancheta crimei din Mangalia, unde o fată de 18 ani a fost găsită fără viață, abandonată ca un câine sub o bancă, ies la iveală pe măsură ce ancheta avansează în acest caz.

Victima are 18 ani, la fel și prietena ei cea mai bună, care a recunoscut că a ucis-o cu sălbăticie, după ce a lovit-o fără milă, apoi i-a tăiat gâtul cu un cuțit.

Cele două prietene sunt din județul Vaslui și erau angajate pe postul de cameriste, la un hotel din stațiunea Saturn.

Sâmbătă seara, s-au luat la ceartă, în camera hotelului unde erau cazate. Agresoarea i-a reproșat prietenei sale că își înșală iubitul, și că e sătulă să îi acopere minciunile, în fața acestuia. Până la crimă, nu a mai fost decât un pas: fată de 18 ani și-a doborât victima în lovituri, apoi a pus mâna pe un cuțit și a ucis-o.

Duminică, în jurul orei 4.00 a decis să scape de cadavrul prietenei sale, le-a mărturisit ulterior polițiștilor. A îndesat-o pur și simplu într-un troler, a chemat un taxi, și a plecat spre parcul Tosca din Mangalia. Totul, inclusiv traseul mașinii de taximetrie, a fost surprins de camerele de supraveghere din Mangalia. Aceleași camere, ce sunt administrate de Primăria Mangalia, au surprins, la 4.30, momentul în care taximetrul parchează în dreptul parcului, iar șoferul de taxi, serviabil, o ajută pe față să descarce trolerul cu cadavrul, din portbagaj. Omul a plecat fără să își dea seama că din bagaj picură sânge, sânge ce a fost descoperit ulterior de criminaliști în parcare.

În imaginile de pe camerele Primăriei Mangalia este surprins și momentul în care tânăra suspectată de oribilă crimă târăște bagajul spre bancă. Deși purta un hanorac cu glugă trasă, oamenii legii și-au dat seama imediat, după modul în care mergea, că este vorba de o femeie. După ce și-a abandonat prietena în parc, sub o banca, față a plecat pe jos, căutând un loc unde să arunce geamantanul și cuțitul, probe ce au fost recuperate ulterior de polițiști, cu ajutorul suspectei.

La ora 5.30 un pescar a traversat parcul că să meargă pe dig, la pescuit. „Am crezut că e un câine, prima dată. Apoi m-am apropiat, am vrut să o trezesc, am zis că poate a băut. Nu mișca. M-am speriat, am intrat în stare de șoc, am strigat la băieții din parcare după ajutor. Mi s-a făcut rău, am început să plâng. Era chircită și față nu mai avea, era desfigurată”, a povestit pescarul, în stare de șoc.

În timp ce polițiștii au intrat în alertă, fata care și-a ucis prietena la nervi a revenit în camera plină de sânge. A făcut curat, apoi a plecat la muncă, la hotelul unde era angajată, că și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acolo au găsit-o polițiștii. Și-a recunoscut fapta, a spus că îi pare rău și a explicat și că se săturase de minciunile prietenei ei, la care era obligată să fie complice.

Tânăra a fost escortată duminică seara la audieri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, urmând a i se emite ordonanță de reținere. În față jurnaliștilor, nu a scos niciun cuvânt, ci a intrat în instituție cu capul plecat.