Un tânăr de 16 ani, internat în centrul de plasament de la Tărlungeni, județul Brașov, a fost călcat în picioare, la propriu, de unul dintre colegii săi. Agresat chiar în sala de clasă, sub privirile educatoarei, băiatul nu a avut nici o șansă, deși a încercat din răsputeri să se apere. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și care s-au viralizat apoi pe internet se observă cum cei doi sar, la un moment dat, unul la celălalt. Totul culminează cu o ploaie de pumni și picioare pe care Cosmin le încasează când deja se afla la pământ. Poliția a deschis o anchetă în acest caz, iar Direcția pentru Protecția Copilului a demarat la rândul ei cercetări.

Imaginile care au surprins conflictul dintre cei doi tineri instituționalizați, conflict care a avut loc săptămâna trecută, au intrat în posesia activistului Vișinel Bălan, fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții. Acesta le-a postat pe pagina sa de Facebook. Contactat telefonic de reporterii Adevărul, bărbatul a povestit, pe larg, tot ce s-a întâmplat înainte de eveniment, dar și după. Iar detaliile sunt tulburătoare.

„Copilul a leșinat în fața mea pe un scaun. Fusese sedat”

„L-am cunoscut pe Cosmin la sfârșitul lui august, într-o tabără organizată la Râșnov unde am fost invitat să țin niște cursuri. Aici au ajuns copii instituționalizați din mai multe centre din întreaga țară. Am organizat pentru ei câteva workshop-uri chiar despre drepturile pe care le au dar, pe care, din păcate, nu și le cunosc și nici nu le sunt pe deplin respectate. La un moment dat, Cosmin, care stătea în fața mea pe un scaun, a leșinat. Pur și simplu a căzut în cap. A fost un moment extrem de tulburător pentru mine căci, vă spun sincer, m-am speriat. Nu știam ce s-a întâmplat, ce a pățit, dacă este sau nu bine. Am anunțat personalul taberei, iar unul dintre educatorii care îl însoțeau pe acest copil mi-a spus, senin, să nu-mi fac griji pentru că băiatul este, de fapt, sedat. Am crezut că nu aud bine”, ne-a povestit bărbatul.

Cosmin, a continuat activistul, este un copil cu probleme de sănătate, care se află sub un tratament neuropsihiatric prescris de către un medic psihiatru. „Educatorul mi-a spus că în ziua respectivă copilul primise o nouă doză de medicamente. Persoana respectivă mi-a mai spus că îngrijitorii și educatorii centrului nu știu cum să gestioneze problemele de comportament ale copilului, nu fac față supărărilor sale și nici crizelor de furie. Și-l sedează. Dar, mă întreb eu, dacă se afla într-o astfel de stare, de ce nu l-au trimis să doarmă? De ce l-au lăsat sedat la cursul meu? Am început să pun întrebări suplimentare și atunci omul a început să se bâlbâie”.

„Să vadă și el cum este să fii bătut”

După ce Cosmin și-a mai revenit, Vișinel Bălan a încercat să discute cu el. „Băiatul mi-a spus că vrea să se transfere la un alt centru de plasament pentru că la Tărlungeni este mai tot timpul bătut de colegi. Însă, cererea de transfer nu i-a fost aprobată de directoarea centrului, practic nu-l bagă nimeni în seamă”.

Activistul a ridicat această problemă în fața conducerii centrului, însă șefa instituției nu a venit cu nici un răspuns concret. „Băiatul a ajuns aici de la un alt centru de plasament de unde fusese dat afară din cauza comportamentului său. I-am promis că voi face tot ce-mi stă în putință să-l ajut să revină acolo cu condiția ca el să fie cuminte, să se poarte bine”, continuă Vișinel Bălan.

Bărbatul s-a lovit însă și el de refuzul directoarei. „Doamna mi-a spus că este un copil problematic, agresiv și că și el, la rândul său, a bătut pe alții. Așa că să vadă și el cum este să fii agresat”. O replică năucitoare care l-a lăsat pe activist perplex. „Nu-mi venea să cred ce aud. Copilul tocmai ce îmi spusese că este efectiv torturat de ceilalți. I-am spus doamnei că acesta nu este un răspuns, că nu este o soluție, i-am propus să încercăm împreună să-l ajutăm, să prevenim astfel de situații. Nu am avut cu cine vorbi. Mergea pe ideea că să vadă și el cum e să fii bătut”.

Centrul de plasament, acuzat că ar fi încercat să mușamalizeze incidentul

Povestea s-a petrecut în august. Iar acum două zile activistul a intrat în posesia unor imagini în care Cosmin apare din nou maltratat. Apoi, după bătaia încasată, urmează un alt episod violent căruia îi cade victimă.

„Săptămâna trecută a fost din nou bătut. Se vede în imaginile filmate. Apoi, luni I-au agresat din nou. I-au spart buza, a venit salvarea, l-au luat la spital și l-au cusut”. Vișinel Bălan susține că reprezentanții centrului de plasament au încercat să mușamalizeze ultimul eveniment. Ei ar fi consemnat în fișa de incident că băiatul și-a spart buza nu pentru că ar fi fost victima unei agresiuni ci pentru că s-ar fi accidentat singur.

Revoltător în toată această poveste este și faptul că imaginile înregistrate de camera de luat vederi au fost vizionate de mai mulți colegi ai băiatului. Copiii au reușit, nu se știe cum, să pătrundă în încăperea unde se află monitorul și au privit râzând și comentând în bătaie de joc bătaia dintre cei doi. Mai mult, au și filmat-o cu propriile telefoane mobile. Evident, de aici și până la a fi transmise pe rețelele de socializare nu a mai fost decât un pas.

Directoarea centrului. „Nu sunt în măsură să comentez”

Am încercat să aflăm și varianta doamnei directoare a centrului de la Tărlungeni, însă ne-am lovit de un refuz categoric. „Nu sunt eu în măsură și nu am nici o calitate să vorbesc. Avem purtător de cuvânt la nivelul DGASPC Brașov.” Așa că am sunat acolo. Lidia Mailat, purtătorul de cuvânt al instituției a încercat să ne explice situația. „În serviciul social respectiv s-au stabilit anumite măsuri de protecție, căci vorbim despre tineri cu probleme mari de comportament, tineri cu dosare penale, cercetați penal…Ideea e că atât copilul agresat, cât și agresorul au și ei probleme de comportament. Cel agresat a fost și el, la rândul lui, agresor. Acesta este contextul a aceea ce s-a întâmplat”, a declarat pentru Adevărul purtătorul de cuvânt al DGASPC Brașov. Oficialul ne-a confirmat ultimul incident, în urma căruia Cosmin a ajuns la spital și a spus că instituția se află în plin proces de cercetare a tuturor evenimentelor. Despre bătaia din sala de clasă nu știa însă nimic. „Am constituit o comisie de cercetare, am chemat și poliția. Pentru că este vorba despre o agresiune, două..nu contează, tot agresiuni sunt și trebuie investigate și prevenite. Vrem să aflăm exact ce s-a întâmplat acolo. Important este ca acei copii să fie în siguranță. Au problemele pe care le au, cu atât mai mult au nevoie de terapie și consiliere”.

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Brașov: „Eforturi se fac, dar nu sunt suficiente”

Lidia Mailat ne-a explicat că în centru au loc ședințe de terapie, de consiliere, discuții cu copiii, aceștia sunt monitorizați de un medic psiholog. „Eforturi se fac. Și se fac susținut de ani de zile. Din păcate, probabil că nu sunt suficiente din moment ce nu s-au rezolvat aceste probleme. Poate nu este de ajuns. Am avea nevoie, poate, de angajați specializați fix pe acest tip de comportament al copiilor. Dar asta ar fi o soluție pentru întreg sistemul, nu numai pentru Brașov”.

Cât despre refuzul directoarei centrului de plasament de a aproba cererea de transfer a lui Cosmin, purtătorul de cuvânt al DGASPC Brașov a venit cu o lămurire. „Copiii din centrele de plasament nu pot fi mutați dintr-o parte în alta decât prin decizie judecătorească. Iar această procedură durează. Nu se face de azi pe mâine. Instanța decide, nu directorul. Dar și dacă va fi mutat, problema nu se va rezolva, căci incidentele probabil se vor repeta și în altă parte. Important este să rezolvăm problema, nu să o aruncăm dintr-o parte în alta”.

Am întrebat-o pe Lidia Mailat ce măsuri de siguranță vor fi luate pentru acest copil până la decizia instanței. „Personalul este acolo, bază umană avem. Noi chiar ne străduim, credeți-ne, să le fie bine”.