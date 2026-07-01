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Video O fetiță de 7 luni a murit la o zi după externarea din Spitalul Județean Vaslui. Cum se apără conducerea unității medicale

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O fetiță de șapte luni din județul Vaslui a murit marți seara, la domiciliul familiei, la aproximativ 24 de ore după ce fusese externată din Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Familia susține însă că evoluția nu era una favorabilă în momentul externării.

După externare, mama și copilul s-au întors în satul Similișoara. FOTO: CJ Vaslui
După externare, mama și copilul s-au întors în satul Similișoara. FOTO: CJ Vaslui

Potrivit familiei, micuța ar fi fost externată luni, 29 iunie, deși nu era complet refăcută. Mama susține că fetița continua să prezinte simptome de boală, însă medicii ar fi considerat că starea acesteia permite continuarea tratamentului la domiciliu. Incidentul s-a petrecut în satul Similișoara din comuna vasluiană Bogdana.

Copilul fusese internat pe 21 iunie, după ce mama a observat dificultăți de respirație și simptome asociate unei infecții în gât. În urma investigațiilor, medicii au stabilit diagnosticul de bronșiolită și enterocolită, iar fetița a rămas internată aproximativ o săptămână, perioadă în care a primit tratament și a fost monitorizată.

Familia susține însă că evoluția nu era una favorabilă în momentul externării.

„Plângea, avea în continuare scaune moi și nu era deloc bine. Eu vedeam lucrul acesta, ea încă era bolnăvioară, însă ni s-a spus că putem merge acasă”, a declarat mama copilului, conform presei locale Vremea Nouă.

În ciuda declarațiilor familiei, dr. Carmena Piseru, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Vaslui, a transmis pentru Știrile Pro TV că fetița prezenta stare generală bună la externare:

„Copilașul a avut enterocolită cu campilobacter pilori. La externare, prezenta stare generală bună, analizele erau bune, nu prezenta vărsături, nu mai prezenta scaune diareice. Fetița a mai fost internată anterior cu bronșiolită. Imunitatea pacientei eu cred că era scăzută”.

După externare, mama și copilul s-au întors în satul Similișoara, o localitate izolată din comuna Bogdana, unde accesul rutier este dificil, mai ales în condiții meteo nefavorabile. Localnicii reclamă de mai mult timp probleme legate de infrastructură și timpii mari de intervenție ai ambulanțelor în zonă.

La aproximativ 24 de ore de la externare, starea copilului s-a agravat brusc. Potrivit mamei, marți seară, în jurul orei 18:00, fetița a încetat să mai respire.

„Am luat-o în brațe, ea a dat ochișorii peste cap și a murit. Înainte sunasem la salvare, iar cei de acolo ne-au spus că vor ajunge într-o oră. Când au ajuns ei, nu s-a mai putut face nimic”, a mai spus femeia.

Familia cere explicații privind modul în care a fost gestionat cazul și dacă externarea a fost realizată în condiții medicale corecte. Circumstanțele exacte ale morții urmează să fie stabilite de autorități, inclusiv prin expertize medico-legale.

Tragedia readuce în atenție și un alt caz similar petrecut în județul Vaslui la începutul anului, când o fetiță de două luni a murit după internare și transfer la o unitate medicală din Iași, caz care a generat la rândul său întrebări privind actul medical și timpii de intervenție.

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