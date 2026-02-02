search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
Mai mulți fotbaliști de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut cu bestialitate un adolescent de 19 ani. „Dacă avea cu câteva kilograme mai puţin, îi măturam creierii de pe asfalt”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un adolescent de 19 ani a ajuns la spital după ce a fost bătut cu bestialitate de un grup de 8-10 persoane, printre care s-ar fi aflat și fotbaliști de performanță, în fața unui club din Complexul Studențesc din Timișoara. Mama lui face declarații șocante, care contrazic varianta poliției.

Adolescentul a fost lovit cu un par în cap. FOTO: ziuadevest
Adolescentul a fost lovit cu un par în cap. FOTO: ziuadevest

La ora 04:30 dimineața, în 1 februarie, Complexul Studențesc din Timișoara s-a transformat dintr-un spațiu al distracției într-o scenă de violență extremă.

În fața clubului Like Pub, de pe strada Lascăr Catargiu, un adolescent de 19 ani a fost găsit grav rănit, după ce ar fi fost atacat de un grup numeros de tineri şi a fost transportat de urgență la spital, unde a suferit mai multe intervenții”.

Comunicatul oficial al poliţiei

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, incidentul ar fi pornit din interiorul localului, unde ar fi avut loc un conflict spontan între doi tineri, conflict care a degenerat ulterior în stradă. Polițiștii vorbesc despre lovire cu un „obiect contondent” și despre prezența, la fața locului, a unui grup de persoane cu comportament agitat. Dosarul a fost deschis pentru „lovire sau alte violențe”, notează ziuadevest.

Ce spune mama victimei

Dincolo de formularea seacă a comunicatului, realitatea descrisă de familia victimei este cu totul alta.

Alinei Sperlea, mama lui Lucas, tânărul bătut cu bestialitate, care este consilier local în Dumbrăvița, susține că fiul său nu a fost implicat într-o simplă altercație, ci a fost atacat de 8-10 persoane, printre care a reușit să identifice câțiva fotbaliști actuali și foști de la Poli Timișoara, care l-au înconjurat și lovit cu o violență greu de imaginat.

Femeia povestește că, înainte de a fi pus la pământ, agresorii i-au pulverizat lui Lucas în ochi spray lacrimogen, iar apoi l-au lovit repetat cu pumnii și picioarele. La un moment dat, unul dintre agresori ar fi smuls un par care sprijinea un pom şi l-ar fi lovit în cap cu acesta.

„Norocul lui a fost că s-a rupt. Erau atât de porniți, încât l-ar fi putut omorî”, spune mama adolescentului, care afirmă că un medic care îl tratează pe Lucas i-ar fi spus că doar constituția fizică l-a salvat.

Citește și: Tatăl unui elev s-a bătut cu trei liceeni, în curtea școlii. Cei patru agresori au fost reținuți de Poliție

„Dacă avea cu câteva kilograme mai puțin, 5-10 kilograme. Îi măturam creierii de pe asfalt”, ar fi afirmat medicul, potrivit mamei.

De la ce a pornit scandalul

Totul ar fi pornit, susține Alina Sperlea, de la o dispută legată de o tânără, actuala iubită a lui Lucas, care ar fi avut anterior o relație cu fotbalistul Denis Tătar. După despărțire, sportivul ar fi continuat să îi trimită mesaje jignitoare fetei, iar întâlnirea întâmplătoare din club ar fi reaprins conflictul, așa încât, atunci când Lucas i-ar fi cerut să o lase în pace, situația ar fi escaladat rapid.

Potrivit mamei victimei, agresiunea nu s-ar fi oprit la fiul ei. În încercarea de a-l ajuta, fratele iubitei, un adolescent de 16 ani, ar fi fost și el lovit.

Alina Sperlea spune, de asemenea, că există martori și că au fost date declarații, însă are impresia că se încearcă cumva mușamalizarea sau minimalizarea acestui incident.

Reacția clubului Poli Timișoara

În acest context, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora printre agresori s-ar fi aflat mai mulți jucători din lotul lărgit al Politehnica Timișoara, printre care Denis Tătar și Huminic.

La momentul incidentului, echipa se afla în cantonament în Timișoara, înaintea deplasării în Antalya.

Clubul Politehnica Timișoara a reacționat printr-un comunicat oficial, în care se delimitează de orice comportament violent și precizează că jucătorii menționați în presă nu mai fac parte din lot, fiind transferați la alte cluburi. Reprezentanții clubului au anunțat, de asemenea, că nu vor face alte comentarii până la finalizarea dosarului. „Condamnăm ferm asemenea comportamente, care nu au nimic de-a face cu spiritul clubului și valorile pe care le promovăm.

Cei doi jucători nominalizați în presă nu mai fac parte din lotul lui Poli, lor fiindu-le găsite angajamente la alte cluburi pentru a evolua în partidele rămase din actuala stagiune.

După jocul amical de ieri, lotul de seniori actual al Politehnicii se află la hotelul clubului, urmând să se deplaseze peste două zile în cantonamentul din Turcia.

Politehnica Timișoara nu va mai face comentarii suplimentare pe acest subiect până la finalizarea anchetei de către organele abilitate”, a transmis clubul.

Între timp, cercetările continuă, iar anchetatorii trebuie să lămurească diferențele majore dintre versiunea oficială și relatările familiei.

Timişoara

