Municipiul Iași și mai multe județe din Moldova se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu de vânt puternic, valabilă astăzi, între orele 12:00 și 18:00.

UPDATE Circulație întreruptă în Botoșani

Circulaţia pe DN 29, care face legătura între oraşul Săveni şi municipiul Botoşani, a fost întreruptă, temporar, după ce un copac a căzut pe partea carosabilă, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit oficialilor ISU, copacul a fost rupt de vântul puternic care afectează judeţul Botoşani.

De asemenea, în municipiul Botoşani, mai multe elemente de construcţie desprinse din acoperişul unui bloc de pe Calea Naţională au căzut peste două autoturisme, pe partea carosabilă şi pe trotuare.

Tot în Botoşani, pompierii au intervenit pe strada General Gheorghe Avramescu, unde doi arbori prezentau risc iminent de prăbuşire peste maşinile parcate sau peste trecători.

O altă intervenţie a avut loc pe strada Ion Pilat, unde o bucată de tablă a fost desprinsă de pe acoperişul unei clădiri şi poate să cadă peste trecători sau autoturisme.

Potrivit meteorologilor, în județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, dar și în zonele joase din Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, sunt așteptate intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot atinge viteze de 70 până la 90 km/h.

În Iași, vântul puternic a ridicat cantități mari de praf, reducând vizibilitatea și creând disconfort pentru pietoni și șoferi.

Locuitorii au semnalat că, în mai multe zone ale orașului, aerul a devenit greu de respirat din cauza particulelor de praf purtate de rafale.

În Nicolina, au fost mobilizate forțe pentru a curăța carosabilul, după ce șarpanta unui bloc s-a prăbușit pe carosabil.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile, să fie atenți la obiectele care pot fi dislocate de vânt și să evite zonele cu copaci sau panouri publicitare instabile.

Pe Europeană se circulă încet și cu atenție iar unii șoferi chiar opresc din cauza furtunii puternice sunt crengi inclusiv pe partea carosabilă.