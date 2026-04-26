Județele care intră sub Cod portocaliu de vânt puternic. La munte, rafalele vor depăși 100 km/h

Meteorologii au emis mai multe coduri portocalii de vânt puternic, valabile duminică, 26 aprilie, în mai multe regiuni ale țării. La munte, rafalele vor depăși 100 km/h. De asemenea, a fost publicată o prognoză specială pentru București.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de vânt puternic, valabilă duminică, între orele 09:00 și 21:00, pentru cea mai mare parte a țării. În acest interval, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar la munte 70-90 km/h.

A fost emis și un cod portocaliu de vânt puternic, valabil între orele 12:00 și 18:00, pentru județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și pentru zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Un alt cod portocaliu, valabil între orele 18:00 și 20:00, vizează unele zone din Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași. Vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de 70-90 km/h.

Nu în ultimul rând, a fost emis un cod portocaliu de vânt puternic la munte, valabil între orele 12:00 și 21:00, pentru Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, la altitudini de peste 1600 m. La altitudini mari, rafalele vor atinge 100-120 km/h.

În București, vântul se va intensifica începând din orele amiezii, când rafalele vor ajunge la 50-55 km/h. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei.

Noaptea, vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 24-25°C, iar cea minimă de 5-6°C, ușor mai scăzută în zonele de la periferie. Și aici, este în vigoare o atenționare cod galben de vânt, valabilă între orele 09:00 și 21:00.