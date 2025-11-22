search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Moarte cumplită pentru o bătrână de 82 de ani, sfâşiată de vie de câini, într-un sat din Vaslui. Mâna dreaptă i-a fost mâncată până la os

O bătrână de 82 de ani a murit în chinuri, sâmbătă, sfâșiată de o haită de câini într-un parc părăsit din centrul satului Plopi, comuna Bunești-Averești.

O femei a fost sfâşiată de o haită de câini fără stăpân. FOTO: arhivă
O tragedie cumplită s-a petrecut în satul Plopi, comuna Bunești-Averești, unde o femeie în vârstă de 82 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacată de o haită de câini. Animalele i-au mâncat pur şi simplu mâna dreaptă până aproape de umăr şi nimeni nu a auzit strigătele ei disperate. Incidentul a avut loc într-un parc părăsit, cunoscut localnicilor sub denumirea de „Găzărie”, aflat în mijlocul satului, dar izolat și fără supraveghere.

Publicaţia Vremea nouă citează martori care spun că în momentul în care femeia a fost atacată de haita de câini se întorcea de la biserică, unde participase la slujbă și se împărtășise, şi că atunci când trupul său a fost descoperit, încă avea în mâna stângă o pungă cu mâncare, primită pomană la lăcașul de cult, în timp ce mâna dreapta îi fusese efectiv mâncată până aproape de umăr.

Câinii i-au mâncat mâna dreaptă până aproape de umăr. FOTO: Vremea nouă
Potrivit aceleiaşi surse, ea se îndrepta spre o cumnată şi, pentru a evita bucla drumului comunal, bătrâna a ales să scurteze drumul prin parc.

Tragedia a fost descoperită mai târziu, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 22 noiembrie, cel care a alertat autoritățile fiind consilierul local Constantin Iftene, care a sunat îngrozit la 112.

„Nu îmi vine să cred că tanti Viroana, care în fiecare sâmbătă obișnuia să meargă la cumnata ei, a luat-o pe acea scurtătură, pe la Găzărie. Nu sunt case în acea zonă, de aceea am și descoperit-o atât de greu. Eu sunt foarte supărat, pentru că dacă am fi avut un mijloc de transport în comun care să treacă prin zonă, poate cineva ar fi văzut. Gândiți-vă în ce chinuri a murit această femeie și ce țipete au fost!”, a spus consilierul local, subliniind că a făcut mai mai multe demersuri către colegii din administraţia locală şi către primar pentru înfiinţarea unei staţii de autobuz.

La rândul său, primarul Vasile Tărăgan, s-a arătat la rândul său șocat de cele întâmplate, cu atât mai mult cu cât, spune el, nu s-a primit nicio sesizare cu privire la prezenţa câinilor fătă stăpân pe raza comunei.

„O cunosc pe această bătrânică, o femeie de toată isprava. Dar iată ce moarte cruntă a avut. Nu înțeleg ce haită de câini flămândă să fi fost în zonă, să o atace în asemenea hal. Noi nu avem câini fără stăpân în comuna noastră, dar poate le-o fi dat drumul cineva în zonă la noi, cum se mai obișnuiește, din păcate. Sau poate migrează de undeva.

Eu nu am primit la primărie niciodată vreo atenționare în acest sens, de la localnici. Am aflat și eu despre locul unde s-a întâmplat, m-a sunat consilierul nostru, Constantin Iftene și mi-a relatat povestea. Într-adevăr, zona este părăsită, chiar dacă este oarecum în mijlocul satului. Drumul face o buclă, dar tanti Viroana, ca să ajungă mai repede la cumnata ei, a luat-o pe de-a dreptul. Este un mare păcat, iar noi, cei de la primărie, o să luăm măsuri, ca să depistăm această haită nenorocită de câini”, a declarat Vasile Tărăgan, primarul comunei Bunești Avereşti.

