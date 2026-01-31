search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Misterul struților care umblă liberi pe o stradă din Vaslui. Cum a ajuns un antreprenor să dețină 50 de păsări exotice

0
0
Publicat:

Un video în care mai mulți struți umblă singuri pe o stradă din municipiul Vaslui a făcut furori pe rețelele de socializare, însă nimeni nu știe povestea reală din spatele imaginilor și ce căutau ei acolo.

Mai mulți struți au fost filmați în timp ce umblă singuri în Vaslui FOTO Captură Vasluianul TV
Mai mulți struți au fost filmați în timp ce umblă singuri în Vaslui FOTO Captură Vasluianul TV

Proprietarul păsărilor este un antreprenor originar din Republica Moldova, Neculai Popov, cunoscut în Vaslui în urma unui scandal legat de locuințe, scrie Vremea Nouă.

El a spus reporterilor Vremea Nouă că a ajuns proprietar de struți dintr-o întâmplare. Și că are în total 50 de exemplare.

„Am livrat șrot unor fermieri, care, neavând bani să își achite marfa, mi-au oferit, în schimb, cei 50 de struți.

Am livrat unor fermieri șrot de floarea soarelui, șrot de soia, dar cum anul trecut a fost unul prost pentru toată lumea, oamenii nu au mai putut să plătească marfa. Și am avut de ales între a compensa marfa pentru a-mi recupera banii, fie să iau pește dintr-un iaz, fie să iau struți. Dar în cele din urmă am ales struții și așa că m-am pricopsit cu vreo 50 de păsări. Sunt tinere, nu fac încă ouă, însă ce pot să vă spun este că mănâncă mult. Le dau granule de lucernă, șrot amestecat cu porumb”, a declarat bărbatul.

Sursa: Youtube / Vasluianul TV

Antreprenorul Popov a mai explicat și de ce în acea zi, struții au ieșit pe stradă, o parte dintre ei. „Sunt mulți câini fără stăpâni, în zonă. Și, după cum știți, struții sunt foarte sperioși. În acea zi au venit niște câini mai răi, iar struții s-au speriat atât de tare, că au rupt gardul. Așa au ajuns ei pe stradă. I-am recuperat pe toți, nu am pierdut niciunul”, a mai spus antreprenorul Neculai Popov.

Vaslui

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”
fanatik.ro
image
Omul de afaceri care își făcea reclamă cu excremente de urs vrea să construiască un rival pentru DraculaLand: Dracula de lângă Miercurea Ciuc
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026: sumele în funcţie de experienţă şi studii
playtech.ro
image
Cine este iubita lui Cătălin Cîrjan. Imagine rară cu Evelyn
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Amenzi de mii de lei dacă lași aceste obiecte pe palier, la bloc. Legea este clară
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea