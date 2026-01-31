Video Misterul struților care umblă liberi pe o stradă din Vaslui. Cum a ajuns un antreprenor să dețină 50 de păsări exotice

Un video în care mai mulți struți umblă singuri pe o stradă din municipiul Vaslui a făcut furori pe rețelele de socializare, însă nimeni nu știe povestea reală din spatele imaginilor și ce căutau ei acolo.

Proprietarul păsărilor este un antreprenor originar din Republica Moldova, Neculai Popov, cunoscut în Vaslui în urma unui scandal legat de locuințe, scrie Vremea Nouă.

El a spus reporterilor Vremea Nouă că a ajuns proprietar de struți dintr-o întâmplare. Și că are în total 50 de exemplare.

„Am livrat șrot unor fermieri, care, neavând bani să își achite marfa, mi-au oferit, în schimb, cei 50 de struți.

Am livrat unor fermieri șrot de floarea soarelui, șrot de soia, dar cum anul trecut a fost unul prost pentru toată lumea, oamenii nu au mai putut să plătească marfa. Și am avut de ales între a compensa marfa pentru a-mi recupera banii, fie să iau pește dintr-un iaz, fie să iau struți. Dar în cele din urmă am ales struții și așa că m-am pricopsit cu vreo 50 de păsări. Sunt tinere, nu fac încă ouă, însă ce pot să vă spun este că mănâncă mult. Le dau granule de lucernă, șrot amestecat cu porumb”, a declarat bărbatul.

Sursa: Youtube / Vasluianul TV

Antreprenorul Popov a mai explicat și de ce în acea zi, struții au ieșit pe stradă, o parte dintre ei. „Sunt mulți câini fără stăpâni, în zonă. Și, după cum știți, struții sunt foarte sperioși. În acea zi au venit niște câini mai răi, iar struții s-au speriat atât de tare, că au rupt gardul. Așa au ajuns ei pe stradă. I-am recuperat pe toți, nu am pierdut niciunul”, a mai spus antreprenorul Neculai Popov.