Opt lebede au înghețat pe Lacul Moara Domnească din județul Vaslui

Opt lebede au înghețat pe lacul Moara Domnească din localitatea Văleni, județul Vaslui. Pompierii ISU Vaslui au fost solicitați să intervină, alături de DSVSA și Garda de Mediu.

Lebedele prinse în gheața lacului ca într-o capcană au fost obervate de un trecător, care a anunțat autoritățile.

„Detașamentul de pompieri Vaslui intervine la solicitarea DSVSA și Gărzii de Mediu pentru recuperare cadavre de lebede din lacul Moara Domnească. Pentru misiune au fost alocate o autospecială de căutare-salvare și o barcă pneumatică, ambele încadrate cu 1 ofițer și 3 subofițeri”, au transmis inițial reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. În urma intervenții, pompierii au identificat opt exemplare moarte, acestea fiind extrase din lac și predate reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Vremea extremă nu a trecut, meteorologii avertizând că urmează o nouă noapte geroasă, patru județe din nord și estul Moldovei aflându-se sub Cod Galben de îngheț: Succeava, Botoșani, Iași și Vaslui.

„În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri”, avertizează ANM. Codul galben are valabilitate în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 20:00, fenomennele vizate fiind temperaturi deosebit de scăzute și local ger.