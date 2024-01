Un pescar care a căzut într-un lac din Caracal, salvat de la moarte un pompier și un jandarm. „A fugit de lângă noi fără să spună ceva” VIDEO

Un bărbat care se afla la pescuit pe lacul înghețat din mijlocul parcului din municipiul Caracal a alunecat în apă și a fost în pericol să se înece. Un pompier aflat cu familia la plimbare a sărit în apă fără să stea pe gânduri, iar un jandarm l-a ajutat de pe mal.

Evenimentul care se putea sfârși tragic s-a petrecut duminică, 28 ianuarie 2024, după prânz. Un bărbat, aflat pe malul lacului din mijlocul parcului „Constantin Poroineanu” din municipiul Caracal cu intenția de a „pescui sub gheață”, după cum chiar bărbatul a dezvăluit, a alunecat în apă și puțin a lipsit să fie tras de curenți spre gura de captare.

Totul s-a petrecut extrem de repede. Un paznic din parc ar fi anunțat evenimentul prin 112, cerând ajutor, iar mai multe persoane care se aflau în plimbare prin parc s-au adunat pe mal. Un bărbat a încercat mai întâi să-l susțină pe cel scăpat în apă să nu fie tras de curenții din zona unui grilaj dinaintea canalului de captare, montat tocmai pentru a nu se produce accidente, însă văzând că pericolul este mare, a decis să sară în apă și să-l scoată.

Bărbatul care s-a dezbrăcat rapid de haina groasă și a intrat în apă, Marian Cătălin Rădoacă, este pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj. De pe mal a fost ajutat de un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, și acesta aflat în timpul liber. Împreună au reușit să-l scoată pe pescar pe mal.

„Nepoțica a început să plângă foarte tare, s-a speriat”

Soacra pompierului care i-a salvat viața pescarului a povestit, pentru „Adevărul”, că lucrurile s-au derulat extrem de repede. Pompierul se afla cu soția, copiii și cu bunicii copiilor la plimbare. Chiar l-au văzut pe pescar înainte de accident. La întoarcerea din parc, în zona podului, au văzut lume multă adunată.

„Pe domnul respectiv l-am văzut mai devreme, a zis că se duce să prindă pește la gheață, sau sub gheață, ceva de genul. (...) Când ne întorceam din parc, era lume strânsă acolo. Ginerele meu a fugit de lângă noi fără să spună ceva și s-a dus la grilaj. «Domnule, dă-mi mâna, dă-mi mâna!» Apa îl trăgea în canal. După aceea, eu cu fata am plecat, pentru că a început să plângă foarte tare nepoțica. Între timp au venit Pompierii, cu barca, cu... Au venit pompierii, a venit Salvarea, au fost o grămadă de forțe de salvare. Ginerele s-a dezbrăcat și a intrat în apă și l-a scos de acolo. Când m-am întors eu bărbatul era pe mal”, a povestit Lidia Baciu.

Pompierul și jandarmul au încercat inițial să-l susțină pe bărbatul căzut în apă să nu fie tras de curenții din zona canalului până la sosirea echipajelor de prim ajutor. Sesizând însă pericolul ca bărbatul să fie atras în canal pompierul a decis să intre în apă, fiind susținut de pe mal de jandarmul din cadrul IJJ Olt.

„Domnul acela din parc, cred că avea scris pe haine „Pază IGO Caracal”, cam așa, sunase și am înțeles că a mai fost încă un bărbat, care lucrează la Jandarmi, el i-a dat mâna ginerelui meu și l-au scos. (...) Pe bărbat deja îl lua apa în tunel. Până să intre în tunel l-a scos. Era sub grilaje. A băgat mâna să-l prindă și n-a putut, pentru că-l trăgea apa. Atunci ginerele s-a dezbrăcat și a intrat și el sub grilaje și l-a scos. Dar nu apucase să-l bage în canalul de scurgere. (...) Prima mașină de Poliție a venit când ginerele meu era pe grilaj, după aceea au venit Pompierii și Salvarea”, a mai precizat Lidia Baciu.

Fiica pompierului, care are 4 ani, s-a speriat foarte tare, îngrijorându-se pentru tatăl său. La fel de mari emoții a avut și soția acestuia, care a așteptat cu sufletul la gură ca totul să se termine cu bine. Soacra pompierului a reușit, la final, să filmeze câteva imagini (vezi video).

Pescarul, un bărbat în vârstă de 44 ani, din Caracal, a refuzat transportul la spital. Conform reprezentanților ISU Olt, acesta nu a suferit șoc hipotermic.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au postat, pe contul IJJ Olt, două fotografii și detalii despre intervenție.

„Astăzi (n. red. - duminică, 28 ianuarie 2024), la ora 13:20, aflat în timpul liber, un jandarm a observat un bărbat blocat într-o zonă de colectare și deversare a apei în Parcul Constantin Poroineanu din muncipiul Caracal. Sesizând pericolul în care se afla bărbatul, colegul nostru a interacționat cu acesta și a solicitat intervenția prin serviciul unic de urgență 112 pentru ajutor de specialitate. Acțiunea de extragere din apă a bărbatului s-a realizat de îndată, intervenind și un trecător aflat în apropiere care a coborât și împreună au reușit salvarea acestuia din apa rece în care căzuse. În scurt timp, serviciile de urgență și de ordine publică sosite la fața locului i-au acordat îngrijirile medicale. Din cele precizate de bărbatul căzut în apă, se pare că acesta intenționa să pescuiască, însă s-a dezechilibrat și a căzut în apă”, se precizează în postare.