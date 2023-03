Schisma de la Niculițel. Localnicii, divizați până la supărare de dilema „șosele versus petreceri”

Dihonia a început după ce primarul comunei tulcene Niculițel a încercat să facă un sondaj de opinie prin care să afle dacă să dea bani publici pe festivaluri și tradiții sau pentru modernizarea drumurilor.

Niculițel este comuna care adăpostește mărturii vechi ale creștinătății în Bazilica Paleocreștină, cu destinații precum mănăstirile Saon și Cocoș sau cu renumitele vinuri de Sarica Niculițel. Tot aici s-a născut și Sărbătoarea Viei și a Vinului, eveniment care a împărțit comunitatea în două.

Florin Sechila, primarul comunei Niculițel, județul Tulcea, a postat zilele trecute un mesaj pe contul personal de Facebook în care-i întreabă pe oamenii din sat dacă doresc ca o anumită sumă de la bugetul local să meargă pentru organizarea unui eveniment sau să meargă spre investiții.

„La aprobarea bugetului inițial am alocat suma de 100.000 lei pentru organizarea acestui eveniment (Sărbătoarea Viei și a Vinului). De asemenea, am solicitat oferte de preț de la diverși cântăreți și am constatat că pentru doi-trei cântăreți cât de cât cunoscuți, suma alocată nu este suficientă”, spune primarul.

Sărbătoarea Viei și a Vinului este un eveniment ajuns la cea de-a XVII-a ediție, care se organizează la mijlocul lunii octombrie în comuna Niculițel. Din anul 2019 evenimentul nu s-a mai organizat din cauza pandemiei de SARS-CoV-2. Sărbătoarea presupune, pe lângă programe artistice, zone de distracție pentru copii sau celebrele tarabe unde se vând preparate la grătar, și prezentarea vinurilor de Sarica Niculițel de către gospodarii din localitate.

Înainte de a le afla părerea, edilul trece în revistă proiectele la care se lucrează în comună (școala ce urmează să fie recepționată, căminul cultural, asfaltări de drumuri) și unele pe care ar dori să le facă. De aceea, Florin Sechila îi întreabă pe localnici dacă doresc să se mai organizeze evenimentul sau banii alocați pot fi direcționați către investiții?

Datorită poziționării comunei, locul este deosebit de bun pentru cultivarea viței de vie, zona fiind recunoscută drept podgoria Sarica Niculițel. Viile de aici, plantate pe rocă vulcanică, dau vinuri aparte, apreciate atât pe plan național, cât și internațional. Gustul deosebit al licorii este dat de așezarea pământurilor cu expunere nordică, în apropierea Dunării și a lacurilor Deltei, a munților Măcin și a pădurilor Niculițelului.

Ce comentează oamenii din Niculițel

Sondajul online a primit, în scurt timp, peste 130 de răspunsuri, iar părerile oamenilor sunt împărțite, stârnind chiar dezbateri între comentatori. Unii solicită străzi asfaltate, finalizarea proiectelor, alții, însă, spun că tradițiile trebuie respectate, că locuitorii merită o zi pe an în care să sărbătorească.

„Am stat atâția ani fără acest eveniment putem să stăm și anul acesta”, spune unul dintre localnicii care-și doresc ca banii de la bugetul local să ia calea investițiilor. În asentimentul lui este și o altă persoană: „comuna nu are nevoie de cântăreți și petreceri. Sunt alte lucruri importante exact ceea ce ați menționat”.

În schimb, alți oameni spun că Niculițelul are nevoie și de sărbători și de promovare. „Nu este de neglijat faptul că o comunitate atât de mare și de importantă în județ a arătat în decursul timpului că are o viață culturală, fie că este vorba de dans, cântec, poezie sau pictură. Să nu mai vorbim despre concursurile de vinuri, prin care comuna a căpătat un renume. Da, sunt multe alte lucruri de făcut cu banii, dar contează ca spiritualitatea acestui spațiu să se manifeste”, scrie un localnic.

Un alt sătean explică faptul că, la fel ca și într-o gospodărie, și în comună se va găsi mereu câte ceva de făcut, dar Sărbătoarea Vinului și a Viei este doar o singură dată pe an, de aceea ar trebui organizată.

„Așa se pierd tradițiile, cultura... Și-apoi oamenii au nevoie și de petreceri. După atâtea luni de muncă, oamenii au nevoie de relaxare, de recreere a minții. Sunt oameni care nu- și permit petreceri și, mai ales, concedii. E un moment din an în care toată lumea se poate bucura și relaxa”, scrie altcineva.

Primarul, prins în dilema „șosele versus petreceri”

Primarul Florin Sechila a declarat pentru „Adevărul” că deocamdată nu a luat nicio decizie și citește cu atenție toate părerile oamenilor din comună. „Și unii, și ceilalți, au dreptatea lor. Avem proiecte de realizat la care ne trebuie bani de la bugetul local pentru co-finanțare. În același timp, avem nevoie și de promovarea comunei prin astfel de evenimente care să atragă vizitatori și care să dezvolte turismul”, spune edilul.

Pentru a împăca ambele tabere, Florin Sechila arată că ar exista o soluție, dar aceasta nu-i deloc simplă: organizarea sărbătorii cu fonduri atrase din sponsorizări, iar în acest sens ar fi destule societăți comerciale pe raza comunei care ar putea contribui. Astfel, banii de la bugetul local ar fi folosiți exclusiv pentru investiții și realizarea proiectelor, iar Sărbătoarea Viei și a Vinului de la Niculițel ar continua conform tradiției.