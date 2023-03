„Vrem sens giratoriu. Ocolim mult“. Protest la șoseaua de Centură Sud a Timișoarei

Zeci de cetățeni au protestat vineri, 10 martie, pe șantierul Centurii de Sud a Timișoarei, cerând amenajarea unui sens giratoriu la intersecția dintre Calea Urseni și Centura de Sud.

Marian Dobre, organizatorul protestului de pe Calea Urseni, a declarat că după finalizarea Centurii de Sud a Timișoarei (pentru care contractul a fost reziliat și se caută un nou constructor), mii de cetățeni vor fi obligați să ocolească în fiecare zi 3-4 km pe centură pentru a se putea menține traseul Timișoara - Urseni și invers.

„Nu ar fi o problemă. Mai poluăm în plus, mai întârziem 5-10 minute acasă, dar marea problemă pe care o văd e a echipajelor de intervenție rapidă. Ce se întâmplă dacă un om face un infarct și are nevoie de o salvare. Sunt 5-7-10 minute în plus. Omul ăla moare, nu?”, a declarat Marian Dobre.

„Dincolo se face sens giratoriu pentru viitoare cartiere de locuințe. La ora actuală nu e nimic. Există numai PUZ-uri. Aici nu se face sens giratoriu, deși este între două localități”, a declarat un participant la protest.

Marian Dobre, cel care a inițiat protestul de pe Calea Urseni, a declarat că în susținerea demersului său a făcut și un studiu de trafic din care a reieșit că drumul care se intersectează cu centura de sud este tranzitat zilnic, într-un interval de 12 ore, de 6.000 de mașini. Toate aceste mașini vor fi nevoite să iasă de pe drumul Timișoara – Urseni, să intre pe centură până la primul sens giratoriu, aflat la mai mult de 1,5 km, să întoarcă și să reintre pe drumul Timișoara – Urseni.

Pentru a convinge autoritățile să amenajeze un sens giratoriu pe Calea Urseni, organizatorii protestului au strâns și semnături de la cetățenii din zonă, afectați de lipsa sensului giratoriu.

Soluția lui Sorin Grindeanu

Discuții similare celor de la intersecția Centura Sud – Calea Urseni au fost și pentru intersecția Centura Sud – Drumul Boilor. Acolo a fost găsită o soluție pentru amenajarea unui sens giratoriu.

Prezent la Timișoara la începutul lunii februarie, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, timișorean de origine, a declarat că amenajarea unui sens giratoriu la Calea Urseni ar întârzia și mai mult proiectul aflat deja în întârziere din cauza constructorului cu care a fost reziliat contractul.

„Să se termine Centura în forma proiectată de acum, urmând ca, ulterior, cu un pasaj sau o altă soluție, să vină după finalizarea lucrărilor, cu un alt proiect. Am hotărât împreună (n.r. cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș) să venim apoi cu o soluție care să nu aibă efecte asupra execuției proiectului, pentru că altfel ne-am duce la o durată mult mai lungă. Haideți să-l finalizăm în forma aceasta și după aceea găsim soluțiile necesare pentru locuitorii din Urseni”, a declarat Grindeanu, la Timișoara.

„Reziilind contractele cu Tirrena Scavi sunt nevoiți să scoată din nou la licitație. Este un timp în care s-ar putea schimba proiectul pentru un sens giratoriu. La Drumul Boilor exact aceeași problemă a fost și s-a rezolvat. Din ce am discutat și cu alți cetățeni grav afectați de acest proiect, nu ne-ar deranja dacă s-ar prelungi finalizarea lucrărilor cu câteva luni”, a declarat Marian Dobre.