Vineri, 8 August 2025
Ultimele știri

Încă un abandon la Untold. Trupa VAMA își anunță retragerea. Cresc tensiunile dintre artiști și organizatorii festivalului

Publicat:

Tot mai mulți artiști se retrag de la Untold. După șase ani, trupa VAMA anunță, cu regret, că nu va participa la ediția din acest an. Trupa invocă neînțelegeri și diferențe de viziune cu organizatorii. În aceeași zi și trupa PARAZIȚII a făcut un anunț asemănător care a șocat fanii. 

Tensiunile dintre artiști și organizatori cresc, iar atmosfera la Untold devine tot mai tensionată 

Festivalul Untold 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, se confruntă cu o criză neașteptată, pe măsură ce tot mai mulți artiști își anunță retragerea.

După o colaborare de șase ani fără incidente, trupa VAMA a anunțat cu regret că nu va mai face parte din lineup-ul acestei ediții, invocând neînțelegeri și diferențe de perspectivă cu organizatorii.

„ După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.

Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned. ” a scris trupa pe Facebook. 

Tot azi, trupa PARAZIȚII a surprins și ea fanii cu o declarație șoc: nu va participa la ediția din acest an a Untold și își anulează toate aparițiile viitoare.

Cutremur la Untold. Trupa Paraziții se retrage de la festival. Artiștii anunță că își anulează toate concertele. Reacția fanilor 

Deciziile vin într-un context tensionat între artiști și organizatorii festivalului, iar motivele exacte nu au fost făcute publice, însă mesajele trupelor indică o stare de nemulțumire tot mai accentuată.

Publicul așteaptă explicații

Reacțiile fanilor și participanților la festival nu au întârziar să apără. Numeroase comentarii au început să curgă la postarea cu anunțul retragerii din programul evenimentului. 

„Deși am fost la concertul de la Arenele Romane, mi-ar fi plăcut să vă revăd și la Untold. Și probabil ca și mine mai sunt câteva mii de oameni care așteptau show-ul vostru. Înteleg.. și nu prea înteleg mesajul vostru care a mai și venit astăzi” a scris un fan al trupei. 

„Păcat! Erați unul din motivele pt. care mergeam la festival” a spus altul. 

„Speram sa va vedem la Electric Castel” a scris un alt internaut. 

Alții s-au arătat chiar revoltați de decizia luată: „Și urâtă retragere pe ultima sută de metrii! Urât față de fanii care vă așteptau!”

