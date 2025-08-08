search
Vineri, 8 August 2025
Protest pe 10 august în Piața Victoriei la 7 ani distanță de la violențele Jandarmeriei. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026"

Publicat:

La șapte ani de la intervențiile violente ale Jandarmeriei împotriva protestului diasporei din 10 august 2018, organizația „Corupția Ucide” anunță o manifestație în Piața Victoriei, duminică, ora 19:00.   

Acum 7 ani, la protest, intervenția jandarmilor a fost violentă / Sursa foto: Inquam Photos
Acum 7 ani, la protest, intervenția jandarmilor a fost violentă / Sursa foto: Inquam Photos

Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație programată pentru duminică, la șapte ani de la intervențiile violente ale jandarmilor în timpul protestului diasporei din 10 august 2018. În 2024, Curtea Militară de Apel București a decis că dosarul poate fi judecat pe fond în instanță. 

Faptele din dosarul „10 august” se prescriu în 2026

Dosarul „10 august” a primit undă verde pentru a fi judecat pe fond, iar organizatorii avertizează că prescripția răspunderii penale va interveni în 2026 dacă nu se face dreptate. Protestatarii cer soluționarea cazului în favoarea cetățenilor, nu a agresorilor.

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, scriu reprezentanții organizației pe Facebook

Protestul va avea loc duminică, pe 10 august, în Piața Victoriei, începând cu ora 19:00. 

„În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți. Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului” se mai arată în postare.

Ce s-a întâmplat pe 10 august 2018 în fața Guvernului 

În data de 10 august 2018, la ora 23.11, cu ocazia mitingului de protest ce a avut loc în Piața Victoriei din municipiul București, col. Cazan Laurențiu Valentin, în calitate de comandant al acțiunii, precum și inculpații Cucoș Gheorghe Senastian, și Sindile Ionuț Cătălin, în calitate de coordonatori ai aceleiași acțiuni, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor legale, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei (aproximativ 30.000 persoane), intervenție pe care ulterior au și condus-o. 

În mod concret, cercetările efectuate au stabilit că militarii jandarmi au folosit cu ocazia executării misiunii respective un număr total de 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen, 316 cartușe de calibru 38 mm. și 40 mm., de asemenea cu efect iritant lacrimogen, 8 pulverizatoare de capacitate mărită și 168 pulverizatoare de mână.

 Potrivit Ministerului Public, citat de Hotnews.ro, până la data de 01.08.2023, dintre persoanele vătămate, 312 s-au constituit părți civile în cauză. 

